Орхус — Брага: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Орхус — Брага учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Орхус бошланғич таркиби: 21. Хеденстад М., 14. Молгаард Т., 25. Рослер К., 33. Калло Л., 29. Карстенсен Р., 10. Арнстад К. (капитан), 4. Кнудсен М., 11. Линкс Г., 8. Йоргенсен С., 18. Маккоуатт К., 27. Тчамче С.
Орхус захирадагилари: 26. Андерсен Й., 31. Бек Т., 28. Богере Й., 44. Камара М., 39. Эммери Ф., 1. Хансен Й., 22. Хаугструп О., 16. Джонссон Ж., 20. Кристьянссон Т., 7. Сольбаккен М., 45. Сторч К., 42. ван дер Раад М.
Орхус бош мураббийи: Поульсен Ж.
Брага бошланғич таркиби: 31. Бернардо, 2. Гомес В., 14. Лагербильке Г., 37. Баришич А., 7. Травассос, 29. Горби, 20. Доржелес М., 8. Моутинью Ж., 77. Мартинес Г., 10. Виктор П., 21. Орта Р. (капитан).
Брага захирадагилари: 26. Аррей-Мби Б., 44. Байрами А., 78. Карвалью Ж., 98. Кошта Ф., 23. Хусейнбашич Д., 16. Маркес Т., 17. Милошевич Й., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 34. Тикназ Д. Э., 6. Витор Карвальо, 19. Винд Й.
Брага бош мураббийи: Карвальо Ф.
Изоҳлар 0
…