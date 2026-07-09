Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқда
Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг афсонавий ҳужумчиси Муҳаммад Салах кетганидан сўнг, унинг ўрнини муносиб тўлдира оладиган янги юлдуз қидирувини давом эттирмоқда. Мерсисайдликлар эътибори айни пайтда Пари Сен-Жермен (PSJ) сафида ўз келажаги борасида иккиланаётган Брэдли Барколя томон қаратилган. Goal.com нашри хабарига кўра, 23 ёшли вингернинг Париждаги ҳолати унинг Англия Премер-лигасига кўчиб ўтиш эҳтимолини оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Брэдли Барколя ҳозирда Франция терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Турнир доирасидаги матбуот анжуманларидан бирида у мусобақа якунланганидан кейин нима бўлишини билмаслигини таъкидлади. Бу эса футболчининг PSJ раҳбарияти билан шартномани узайтириш бўйича музокараларни тўхтатиб қўйгани ва клубдаги ўйин амалиётидан тўлиқ қониқмаётганидан далолат беради.
Париждаги рақобат ва кутилмаган тўсиқларБарколя 2023-йилда Лиондан Парижга кўчиб ўтганида, у жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлиши кутилган эди. Дастлабки мавсумида 14 та голда иштирок этиб, ёмон натижа кўрсатмади. Бироқ Килиан Мбаппе кетганидан сўнг, PSJ раҳбарияти ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Десире Доуе ва кейинчалик Хвича Кваратсхелиа каби юлдузларни сотиб олди. Бу эса Брэдли Барколя учун рақобатни кескинлаштириб юборди.
Статистик маълумотларга кўра, 2024-25-йилги мавсум футболчи учун жуда муваффақиятли кечган — у 21 та гол ва 21 та ассист қайд этган. Шунга қарамай, бош мураббий Луис Энрике муҳим ўйинларда, хусусан, Интерга қарши Чемпионлар лигаси финалида уни асосий таркибга киритмади. 2025-26-йилги мавсумда эса унинг натижалари пасайиб, 13 та гол ва 7 та голли узатмани ташкил этди.
Анфилд — янги чақирувлар масканиЛиверпул учун Барколя идеал номзод сифатида кўрилмоқда. Муҳаммад Салах 2025-26-йилги мавсум якунида мерсисайдликлар сафидаги тўққиз йиллик ёрқин фаолиятини тугатганидан сўнг, жамоага ўнг қанотда тезкор ва креатив ўйинчи зарур бўлиб қолди. Ливерпул аввалроқ бошқа трансфер нишонларини PSJга бой берган эди, энди эса парижликларнинг ўзидан футболчи тортиб олиш имкониятига эга.
Мутахассисларнинг фикрича, Барколя Англия футболига тез мослаша оладиган жисмоний ҳолат ва техникага эга. PSJда у кўпинча ротация қурбонига айланди, Ливерпулда эса унга жамоанинг янги юзи бўлиш ва доимий ўйин амалиётига эга бўлиш кафолати берилиши мумкин. Бу трансфер нафақат футболчининг фаолиятини қайта тиклаши, балки Ливерпулнинг ҳужумкор салоҳиятини сақлаб қолиши учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.
…