Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқда

·18·Спорт
Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқда

Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг афсонавий ҳужумчиси Муҳаммад Салах кетганидан сўнг, унинг ўрнини муносиб тўлдира оладиган янги юлдуз қидирувини давом эттирмоқда. Мерсисайдликлар эътибори айни пайтда Пари Сен-Жермен (PSJ) сафида ўз келажаги борасида иккиланаётган Брэдли Барколя томон қаратилган. Goal.com нашри хабарига кўра, 23 ёшли вингернинг Париждаги ҳолати унинг Англия Премер-лигасига кўчиб ўтиш эҳтимолини оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Брэдли Барколя ҳозирда Франция терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Турнир доирасидаги матбуот анжуманларидан бирида у мусобақа якунланганидан кейин нима бўлишини билмаслигини таъкидлади. Бу эса футболчининг PSJ раҳбарияти билан шартномани узайтириш бўйича музокараларни тўхтатиб қўйгани ва клубдаги ўйин амалиётидан тўлиқ қониқмаётганидан далолат беради.

Париждаги рақобат ва кутилмаган тўсиқлар

Барколя 2023-йилда Лиондан Парижга кўчиб ўтганида, у жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлиши кутилган эди. Дастлабки мавсумида 14 та голда иштирок этиб, ёмон натижа кўрсатмади. Бироқ Килиан Мбаппе кетганидан сўнг, PSJ раҳбарияти ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Десире Доуе ва кейинчалик Хвича Кваратсхелиа каби юлдузларни сотиб олди. Бу эса Брэдли Барколя учун рақобатни кескинлаштириб юборди.

Статистик маълумотларга кўра, 2024-25-йилги мавсум футболчи учун жуда муваффақиятли кечган — у 21 та гол ва 21 та ассист қайд этган. Шунга қарамай, бош мураббий Луис Энрике муҳим ўйинларда, хусусан, Интерга қарши Чемпионлар лигаси финалида уни асосий таркибга киритмади. 2025-26-йилги мавсумда эса унинг натижалари пасайиб, 13 та гол ва 7 та голли узатмани ташкил этди.

Анфилд — янги чақирувлар маскани

Ливерпул учун Барколя идеал номзод сифатида кўрилмоқда. Муҳаммад Салах 2025-26-йилги мавсум якунида мерсисайдликлар сафидаги тўққиз йиллик ёрқин фаолиятини тугатганидан сўнг, жамоага ўнг қанотда тезкор ва креатив ўйинчи зарур бўлиб қолди. Ливерпул аввалроқ бошқа трансфер нишонларини PSJга бой берган эди, энди эса парижликларнинг ўзидан футболчи тортиб олиш имкониятига эга.

Мутахассисларнинг фикрича, Барколя Англия футболига тез мослаша оладиган жисмоний ҳолат ва техникага эга. PSJда у кўпинча ротация қурбонига айланди, Ливерпулда эса унга жамоанинг янги юзи бўлиш ва доимий ўйин амалиётига эга бўлиш кафолати берилиши мумкин. Бу трансфер нафақат футболчининг фаолиятини қайта тиклаши, балки Ливерпулнинг ҳужумкор салоҳиятини сақлаб қолиши учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

ЛиверпулPSJБрэдли БарколяМуҳаммад СалахТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 12:13Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиОрельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиБугун, 11:56Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борЖанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борБугун, 11:54Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Бугун, 11:26Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Бугун, 10:39Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Бугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди