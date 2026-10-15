УЕФА Чемпионлар Лигасида 2-тур рамзий терма жамоасини эълон қилди

·3·Спорт
УЕФА Чемпионлар Лигасида 2-тур рамзий терма жамоасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UEFA Чемпионлар Лигасининг 2-тури якунлангач, 11 та турли клубдан бир нафардан ўйинчи киритилган рамзий терма жамоани эълон қилди.
  • Ушбу таркибга Бредли Барколя, Ламин Ямал ва Гарри Кейн каби футболчилар киритилган.
  • Ramзий жамоада «Сабаҳ»дан Стас Покатилов, «PSJ»дан Витиня, «Ливерпул»дан Бредли Барколя, «Барселона»дан Ламин Ямал, «Брюгге»дан Николо Тресолди ва «Бавария»дан Гарри Кейн каби ўйинчилар ўрин олган.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури якунлангач, UEFA таҳлилчилари ва экспертлари турнинг энг яхши ўйинчиларидан иборат расмий рамзий терма жамоани эълон қилди. Ушбу рамзий таркибнинг энг эътиборга молик жиҳати шунда бўлдики, рўйхатдан 11 та турли клубнинг роппа-роса бир нафардан вакили жой олди.

Мазкур таркибга ҳафта қаҳрамони деб топилган «Ливерпул» вингери Брэдли Барколя, шунингдек, ўз клублари сафида ёрқин ўйин намойиш этган Ламин Ямал ва Ҳарри Кейн каби юлдузлар ҳам киритилди.

Чемпионлар Лигаси 2-тури рамзий жамоаси:

  • Дарвозабон:

    • Стас Покатилов («Сабаҳ») — Озарбойжон клуби посбони мусобақа доирасидаги мураккаб сейвлари ва ишончли ҳаракатлари билан ҳафтанинг энг яхши дарвозабони деб топилди.

  • Ҳимоячилар:

    • Шеволд («Будё-Глимт»)

    • Шабо («Штутгарт»)

    • Фалшенер («Викинг»)

    • Максимилиано Араухо («Спортинг»)

  • Яримҳимоячилар:

    • Витиня («ПСЖ»)«Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада марказда бенуқсон ўйин кўрсатди ва чиройли гол муаллифи бўлди;

    • Манзамби («Астон Вилла»)

    • Брэдли Барколя («Ливерпул») — ЛАСК жамоаси дарвозасига хет-трик йўллаб, ҳафтанинг бош футболчиси мақомини нақд қилди;

    • Ламин Ямал («Барселона»)Каталонияликларнинг ҳужум чизиғини фаоллик билан бошқариб, турнинг энг фойдали ўйинчиларидан бирига айланди.

  • Ҳужумчилар:

    • Николо Тресолди («Брюгге») — Миланнинг «Интер» клубига қарши драматик беллашувда (4:3) учта гол уриб, жамоасига сенсацион ғалаба келтирди;

    • Ҳарри Кейн («Бавария») — Германия гранди сафида рақиб дарвозасини икки бор ишғол этиб, мусобақадаги тўпурарлик маҳоратини яна бир бор исботлади.

UEFA томонидан тузилган рамзий таркибда фақат топ-грандлар эмас, балки «Будё-Глимт», «Сабаҳ» ва «Викинг» каби ноанъанавий жамоалар вакилларининг ҳам эътироф этилиши жорий мавсумда янгича форматдаги Чемпионлар Лигасида рақобат кескин ва олдиндан айтиб бўлмас тарзда кечаётганини кўрсатмоқда.

Чемпионлар Лигаси 2-туриЛиверпулБрэдли БарколяЛамин Ямал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брэдли Барколя Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилдиБрэдли Барколя Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун 22:36Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилиндиЧемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилиндиБугун 11:43Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқда18 август 11:37Ливерпул PSJ иқтидори Иброҳим Мбае учун курашга киришдиЛиверпул PSJ иқтидори Иброҳим Мбае учун курашга киришди5 август 11:36Ливерпул ва Арсенал учун имконият: Брэдли Барколя PSJ билан шартномани узайтирмайдиЛиверпул ва Арсенал учун имконият: Брэдли Барколя PSJ билан шартномани узайтирмайди26 июл 19:00Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқда9 июл 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия