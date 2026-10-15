УЕФА Чемпионлар Лигасида 2-тур рамзий терма жамоасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UEFA Чемпионлар Лигасининг 2-тури якунлангач, 11 та турли клубдан бир нафардан ўйинчи киритилган рамзий терма жамоани эълон қилди.
- Ушбу таркибга Бредли Барколя, Ламин Ямал ва Гарри Кейн каби футболчилар киритилган.
- Ramзий жамоада «Сабаҳ»дан Стас Покатилов, «PSJ»дан Витиня, «Ливерпул»дан Бредли Барколя, «Барселона»дан Ламин Ямал, «Брюгге»дан Николо Тресолди ва «Бавария»дан Гарри Кейн каби ўйинчилар ўрин олган.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури якунлангач, UEFA таҳлилчилари ва экспертлари турнинг энг яхши ўйинчиларидан иборат расмий рамзий терма жамоани эълон қилди. Ушбу рамзий таркибнинг энг эътиборга молик жиҳати шунда бўлдики, рўйхатдан 11 та турли клубнинг роппа-роса бир нафардан вакили жой олди.
Мазкур таркибга ҳафта қаҳрамони деб топилган «Ливерпул» вингери Брэдли Барколя, шунингдек, ўз клублари сафида ёрқин ўйин намойиш этган Ламин Ямал ва Ҳарри Кейн каби юлдузлар ҳам киритилди.
Чемпионлар Лигаси 2-тури рамзий жамоаси:
Дарвозабон:
Стас Покатилов («Сабаҳ») — Озарбойжон клуби посбони мусобақа доирасидаги мураккаб сейвлари ва ишончли ҳаракатлари билан ҳафтанинг энг яхши дарвозабони деб топилди.
Ҳимоячилар:
Шеволд («Будё-Глимт»)
Шабо («Штутгарт»)
Фалшенер («Викинг»)
Максимилиано Араухо («Спортинг»)
Яримҳимоячилар:
Витиня («ПСЖ») — «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада марказда бенуқсон ўйин кўрсатди ва чиройли гол муаллифи бўлди;
Манзамби («Астон Вилла»)
Брэдли Барколя («Ливерпул») — ЛАСК жамоаси дарвозасига хет-трик йўллаб, ҳафтанинг бош футболчиси мақомини нақд қилди;
Ламин Ямал («Барселона») — Каталонияликларнинг ҳужум чизиғини фаоллик билан бошқариб, турнинг энг фойдали ўйинчиларидан бирига айланди.
Ҳужумчилар:
Николо Тресолди («Брюгге») — Миланнинг «Интер» клубига қарши драматик беллашувда (4:3) учта гол уриб, жамоасига сенсацион ғалаба келтирди;
Ҳарри Кейн («Бавария») — Германия гранди сафида рақиб дарвозасини икки бор ишғол этиб, мусобақадаги тўпурарлик маҳоратини яна бир бор исботлади.
UEFA томонидан тузилган рамзий таркибда фақат топ-грандлар эмас, балки «Будё-Глимт», «Сабаҳ» ва «Викинг» каби ноанъанавий жамоалар вакилларининг ҳам эътироф этилиши жорий мавсумда янгича форматдаги Чемпионлар Лигасида рақобат кескин ва олдиндан айтиб бўлмас тарзда кечаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…