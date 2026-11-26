Ювентус захирадагилари: 17. Алайбегович К., 3. Бремер, 2. Челик З., 47. Дурмиси А., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У., 51. Мерола А., 23. Пинсольо К., 52. Турко С., 25. Викарио Г., 27. Вольтемаде Н.

Ювентус бошланғич таркиби: 33. Нето, 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Ж., 4. Гатти Ф. (капитан), 6. Келли Л., 26. Лукуми Ж., 29. Сарр П. М.

Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.

Омония бошланғич таркиби: 1. Камински Т., 74. Андреу П., 5. Кулибали С. (капитан), 93. Дюверн Ж., 9. Какуллис А., 14. Марич М., 7. Монтнор Ж., 77. Него Л., 37. Сатка Л., 17. Танасе Ф., 22. Танкович М.

Омония захирадагилари: 29. Балковец Й., 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 11. Коста Эвандро, 99. Диони Л., 40. Фабиано, 90. Константинидис К., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С.

Омония бош мураббийи: Берг Х.