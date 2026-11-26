Ювентус — Омония: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ювентус — Омония учрашуви 27 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ювентус бошланғич таркиби: 33. Нето, 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 20. Камбьязо А., 7. Консейсан Ф., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Ж., 4. Гатти Ф. (капитан), 6. Келли Л., 26. Лукуми Ж., 29. Сарр П. М.
Ювентус захирадагилари: 17. Алайбегович К., 3. Бремер, 2. Челик З., 47. Дурмиси А., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У., 51. Мерола А., 23. Пинсольо К., 52. Турко С., 25. Викарио Г., 27. Вольтемаде Н.
Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.
Омония бошланғич таркиби: 1. Камински Т., 74. Андреу П., 5. Кулибали С. (капитан), 93. Дюверн Ж., 9. Какуллис А., 14. Марич М., 7. Монтнор Ж., 77. Него Л., 37. Сатка Л., 17. Танасе Ф., 22. Танкович М.
Омония захирадагилари: 29. Балковец Й., 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 11. Коста Эвандро, 99. Диони Л., 40. Фабиано, 90. Константинидис К., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С.
Омония бош мураббийи: Берг Х.
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