«Бешиктош» ва «Хапоэл» ўртасидаги ўйин трибунадаги тартибсизлик сабаб тўхтатилди
Европа лигаси умумий босқичининг 5-туридан ўрин олган Туркиянинг «Бешиктош» ҳамда Исроилнинг «Хапоэл» (Беэр-Шева) клублари ўртасидаги учрашув стадион трибуналарида юзага келган кескин тартибсизликлар туфайли 35 дақиқага тўхтатиб қўйилди. Узоқ танаффусдан сўнг қайта давом эттирилган баҳсда Истанбул жамоаси 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Грузияга кўчирилган ўйин ва трибунадаги тўқнашув
Нейтрал майдон сабаби: Туркия расмийларининг илтимосига кўра, Исроил клубининг хавфсизлигини таъминлаш кафолати йўқлиги сабабли UEFA мазкур беллашувни нейтрал ҳудуд — Грузияга кўчириш ҳақида қарор қабул қилган эди.
Можаронинг бошланиши: Учрашувнинг 25-дақиқасида ҳисоб 0:0 бўлиб турган бир пайтда туркиялик мухлислардан бири трибунада Фаластин байроғини кўтарди. Стадион қўриқчилари байроқни олиб қўйишга уринганида, «Бешиктош» ишқибозлари уни ҳимоя қилиш учун оммавий равишда аралашди.
Полиция аралашуви ва танаффус: Юзага келган тартибсизлик давомида мухлислар стадион ўриндиқларини суғуриб олиб, Грузия полицияси ходимлари томон улоқтира бошлашди. Бунга жавобан ҳуқуқ-тартибот органлари кўздан ёш оқизувчи газ қўллашга мажбур бўлди, бош ҳакам эса хавфсизлик нуқтаи назаридан ўйинни 35 дақиқага тўхтатди.
Учрашув тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа босқичи
Европа лигаси, умумий босқич, 5-тур
Учрашув натижаси
«Бешиктош» 2:1 «Хапоэл» (Беэр-Шева)
Ўтказилган жой
Грузия (UEFA қарори билан нейтрал майдонга кўчирилган)
Тўхталиш вақти
25-дақиқада (ҳисоб 0:0 пайтида), танаффус 35 дақиқа давом этди
Сизнингча, UEFA ушбу воқеалардан сўнг «Бешиктош» клубига нисбатан қандай интизомий жазо чораларини қўллаши мумкин?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи атрофидаги энг сўнгги воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…