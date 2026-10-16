Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн

·34·Спорт
Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ФрозинонеСассуоло учрашуви 16 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Фрозиноне бошланғич таркиби: 22. Палмисани Л., 79. Бракалья Г., 14. Кало Г., 2. Читтадини Г., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 30. Монтеризи И., 20. Ойоно А., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р.

Фрозиноне захирадагилари: 25. Акпогума К., 5. Амей У., 11. Бирлиджа Д., 89. Бобчек Т., 3. Калвани Г., 16. Чикелла М., 91. Деспланш С., 34. Эль-Аззузи А., 74. Файед О., 40. Фини С., 70. Хаса Л., 12. Писсери М., 90. Тчато Э., 71. Терзич А., 24. Зербин А.

Фрозиноне бош мураббийи: Алвини М.

Сассуоло бошланғич таркиби: 49. Мурич А., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито Се., 45. Лориенте А., 18. Матич Н., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К., 20. Ван дер Бремпт И.

Сассуоло бош мураббийи: Аквилани А.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
1
Ўйин эндигина бошланди, биринчи бўлим давом этмоқда.
23:48
Ўйинчилар майдонда ва Сассуоло учрашувни бошлаб беради.
23:45
Бугунги ўйинни Маттео Маркетти бошқариб боради.
23:45
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
23:45
Хуш келибсиз, ҳурматли мухлислар, бизнинг матнли жонли трансляциямизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шунинг учун жойлашиб олинг ва ўйинни томоша қилишга тайёр туринг.
ФрозинонеСассуолоИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди14 сентябр 06:09Деп. А Корунья — Леванте: таркиблар ва жонли матнДеп. А Корунья — Леванте: таркиблар ва жонли матнБугун 23:03Ле-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матнЛе-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матнБугун 23:00Айнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матнАйнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матнБугун 22:34Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнКеча 22:51Хертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матнХертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матнКеча 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди