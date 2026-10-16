Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Фрозиноне — Сассуоло учрашуви 16 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фрозиноне бошланғич таркиби: 22. Палмисани Л., 79. Бракалья Г., 14. Кало Г., 2. Читтадини Г., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 30. Монтеризи И., 20. Ойоно А., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р.
Фрозиноне захирадагилари: 25. Акпогума К., 5. Амей У., 11. Бирлиджа Д., 89. Бобчек Т., 3. Калвани Г., 16. Чикелла М., 91. Деспланш С., 34. Эль-Аззузи А., 74. Файед О., 40. Фини С., 70. Хаса Л., 12. Писсери М., 90. Тчато Э., 71. Терзич А., 24. Зербин А.
Фрозиноне бош мураббийи: Алвини М.
Сассуоло бошланғич таркиби: 49. Мурич А., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 15. Чалета-Цар Д., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито Се., 45. Лориенте А., 18. Матич Н., 26. Оденталь К., 42. Торстведт К., 20. Ван дер Бремпт И.
Сассуоло бош мураббийи: Аквилани А.
Изоҳлар 0
…