“Рома” “Сассуоло”ни тор-мор этиб, чемпионлик пойгасига қўшилди
Италия А Сериясининг 11-тури доирасида Римнинг «Рома» клуби ўз майдони «Стадио Олимпико»да «Сассуоло»ни қабул қилди. Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси остида ўтиб, 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалаба билан якунланди.
Джан Пьеро Гасперини шогирдлари рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмай, муҳим 3 очкони нақд қилди ва турнир жадвалининг юқори қисмидаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
Тезкор иккита гол ва Моранинг нуқтаси: Ўйин хроникаси
Римликлар биринчи бўлимнинг ўрталариданоқ ўйин тақдирини амалда ҳал қилиб қўйди:
Эрмосо ҳисобни очди: Учрашувнинг 27-дақиқасида фаол ҳужумлар натижа бериб, Марио Эрмосо аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилди — 1:0;
Рақибнинг қўпол хатоси: Орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, 30-дақиқада «Сассуоло» ҳимоячиси Себастьян Валюкевич ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол) ва ҳисобдаги фарқни иккитага етказди — 2:0;
Морадан якуний зарба: Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкорликни сусайтирмаган мезбонлар 58-дақиқада Мора томонидан киритилган гол эвазига якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.
Турнир жадвали: «Рома» 2-ўринга кўтарилди
Қўлга киритилган ушбу йирик ғалаба римликларнинг мусобақадаги амбицияларини яққол намойиш этди:
27 очко ва пешқадамлар таъқиби: Муваффақиятли ўйиндан сўнг «Рома» ўз очколари сонини 27 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 2-поғонага кўтарилди;
«Сассуоло» хавфли зонада: Мағлубиятга учраган меҳмонлар эса 11 турдан кейин атиги 8 очко билан жадвалнинг қуйи қисмида — 16-ўринда қолиб кетмоқда.
Изоҳлар 0
…