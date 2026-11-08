“Рома” “Сассуоло”ни тор-мор этиб, чемпионлик пойгасига қўшилди

·54·Спорт
“Рома” “Сассуоло”ни тор-мор этиб, чемпионлик пойгасига қўшилди

Италия А Сериясининг 11-тури доирасида Римнинг «Рома» клуби ўз майдони «Стадио Олимпико»да «Сассуоло»ни қабул қилди. Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси остида ўтиб, 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалаба билан якунланди.

Джан Пьеро Гасперини шогирдлари рақибга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмай, муҳим 3 очкони нақд қилди ва турнир жадвалининг юқори қисмидаги мавқеини янада мустаҳкамлади.

Тезкор иккита гол ва Моранинг нуқтаси: Ўйин хроникаси

Римликлар биринчи бўлимнинг ўрталариданоқ ўйин тақдирини амалда ҳал қилиб қўйди:

  • Эрмосо ҳисобни очди: Учрашувнинг 27-дақиқасида фаол ҳужумлар натижа бериб, Марио Эрмосо аниқ зарба билан дарвозани ишғол қилди — 1:0;

  • Рақибнинг қўпол хатоси: Орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, 30-дақиқада «Сассуоло» ҳимоячиси Себастьян Валюкевич ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол) ва ҳисобдаги фарқни иккитага етказди — 2:0;

  • Морадан якуний зарба: Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкорликни сусайтирмаган мезбонлар 58-дақиқада Мора томонидан киритилган гол эвазига якуний ҳисобни ўрнатди — 3:0.

Турнир жадвали: «Рома» 2-ўринга кўтарилди

Қўлга киритилган ушбу йирик ғалаба римликларнинг мусобақадаги амбицияларини яққол намойиш этди:

  • 27 очко ва пешқадамлар таъқиби: Муваффақиятли ўйиндан сўнг «Рома» ўз очколари сонини 27 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 2-поғонага кўтарилди;

  • «Сассуоло» хавфли зонада: Мағлубиятга учраган меҳмонлар эса 11 турдан кейин атиги 8 очко билан жадвалнинг қуйи қисмида — 16-ўринда қолиб кетмоқда.

РомаСассуолоИталия А СериясиМарио Эрмосо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

А Серияда голлар ёмғири: “Фиорентина” сафарда “Сассуоло” дарвозасига 4 та гол урдиА Серияда голлар ёмғири: “Фиорентина” сафарда “Сассуоло” дарвозасига 4 та гол урди3 ноябр 06:55Сассуоло — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн2 ноябр 21:34“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди28 октябр 07:03Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матн27 октябр 21:34Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнКомо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:04Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн16 октябр 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди