Аталанта — Фрозиноне: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Аталанта — Фрозиноне учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 16. Белланова Р., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 99. Элмас Э., 70. Гаэтано Г., 31. Кристенсен Т., 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 11. Роу Дж., 77. Дзаппакоста Д.
Аталанта бош мураббийи: Сарри М.
Фрозиноне бошланғич таркиби: 22. Палмисани Л., 79. Бракалья Г. (капитан), 14. Кало Г., 3. Калвани Г., 2. Читтадини Г., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 73. Мазини П., 20. Ойоно А., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р.
Фрозиноне бош мураббийи: Алвини М.
Изоҳлар 0
…