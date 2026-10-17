Ўзбекистон ва Озарбайжонда ўтадиган U-20 Жаҳон чемпионати расмий бренди тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- FIFA 2027 йилда Ўзбекистон ва Озарбайжонда бўлиб ўтадиган У-20 Жаҳон чемпионатининг расмий бренди ва эмблемасини тақдим этди.
- Ушбу мусобақа FIFA тарихида илк бор икки давлат томонидан биргаликда мезбонлик қилинади ва илк У-20 Жаҳон чемпионатининг 50 йиллиги ҳамда 25-юбилей мундиал сифатида нишонланади.
Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) 2027 йилда Ўзбекистон ва Озарбайжон яшил майдонларида бўлиб ўтадиган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатининг (FIFA U-20 World Cup 2027) расмий бренди ва эмблемасини ошкор қилди.
Махсус ишлаб чиқилган визуал қиёфа ҳар икки мезбон қардош мамлакатнинг бетакрор миллий маданияти, қадимий анъаналари ҳамда миллионлаб ёш мухлисларнинг шижоатли кайфиятини ўз ичига олган.
«U Shape The Game»: Турнирнинг расмий шиори
Мусобақа учун танланган расмий шиор — «U Shape The Game» («Сен ўйинни шакллантирасан / Ўйинни сиз яратасиз») деб номланди:
Шиорнинг мазмуни: Мазкур чақириқ бевосита ёш иқтидорлар ва мухлислар аудиториясига қаратилган;
Келажак пойдевори: ФИФА ёшлар ўртасидаги мундиални нафақат спорт беллашуви, балки янги юлдузларнинг кашф этилиши, ёшлар ўртасида янги дўстлик кўприкларини қуриш ва замонавий футбол тараққиётига ҳисса қўшиш учун улкан майдон деб ҳисоблайди.
Визуал концепция: Миллий мозаикалар ва «U» рамзи
Бренднинг график элементлари миллий мерос ва замонавий трендларни ўзида бирлаштирган:
Тарихий мерос ва мозаика нақшлари: Дизайннинг асосий ғояси Ўзбекистон ва Озарбайжоннинг тарихий обидаларидаги миллий кошинлар, анъанавий плитка ва мозаика нақшларидан илҳомланиб яратилди;
Марказий «U» ҳарфи: Расмий логотип марказидан динамик шаклдаги «U» ҳарфи жой олган. У ҳам мусобақа форматини (U-20), ҳам инглиз тилидаги «You» (Сен) мурожаатини англатиб, ёш футболчиларнинг футбол келажагини белгилаш қудратини ифодалайди;
Ранглар уйғунлиги: Бренд палитраси ёрқин ва жонли туслар — бирюза (фируза), яшил, сиёҳранг ҳамда қизил рангларнинг динамик градиентлари билан бойитилган бўлиб, икки давлатни ягона турнир атрофида жипслаштиришни назарда тутади.
Тарихий 25-юбилей мундиал: Муҳим фактлар
2027 йилги ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати бир қатор тарихий воқеалар билан эсда қолади:
Биргаликдаги мезбонлик: ФИФА тарихида илк марта ёшлар ўртасидаги мундиал бир вақтнинг ўзида икки давлат — Ўзбекистон ва Озарбайжонда ташкил этилади;
50 йиллик катта сана: 2027 йилда ёшлар ўртасидаги илк Жаҳон чемпионати ўтказилганига роппа-роса 50 йил тўлади ва ушбу 25-мусобақа мазкур олтин тўйга бағишланади;
24 та терма жамоа: Турнирда қитъалар саралашидан ўтган 24 та энг кучли миллий терма жамоа иштирок этади;
Ўтказилиш вақти: ФИФА расмий тақвимига мувофиқ, баҳслар 2027 йилнинг май–июнь ойлари давомида ўтказилиши режалаштирилмоқда.
Изоҳлар 0
…