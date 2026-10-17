Ўзбекистон ва Озарбайжонда ўтадиган U-20 Жаҳон чемпионати расмий бренди тақдим этилди

·77·Спорт
Ўзбекистон ва Озарбайжонда ўтадиган U-20 Жаҳон чемпионати расмий бренди тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA 2027 йилда Ўзбекистон ва Озарбайжонда бўлиб ўтадиган У-20 Жаҳон чемпионатининг расмий бренди ва эмблемасини тақдим этди.
  • Ушбу мусобақа FIFA тарихида илк бор икки давлат томонидан биргаликда мезбонлик қилинади ва илк У-20 Жаҳон чемпионатининг 50 йиллиги ҳамда 25-юбилей мундиал сифатида нишонланади.

Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) 2027 йилда Ўзбекистон ва Озарбайжон яшил майдонларида бўлиб ўтадиган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатининг (FIFA U-20 World Cup 2027) расмий бренди ва эмблемасини ошкор қилди.

Махсус ишлаб чиқилган визуал қиёфа ҳар икки мезбон қардош мамлакатнинг бетакрор миллий маданияти, қадимий анъаналари ҳамда миллионлаб ёш мухлисларнинг шижоатли кайфиятини ўз ичига олган.

«U Shape The Game»: Турнирнинг расмий шиори

Мусобақа учун танланган расмий шиор — «U Shape The Game» («Сен ўйинни шакллантирасан / Ўйинни сиз яратасиз») деб номланди:

  • Шиорнинг мазмуни: Мазкур чақириқ бевосита ёш иқтидорлар ва мухлислар аудиториясига қаратилган;

  • Келажак пойдевори: ФИФА ёшлар ўртасидаги мундиални нафақат спорт беллашуви, балки янги юлдузларнинг кашф этилиши, ёшлар ўртасида янги дўстлик кўприкларини қуриш ва замонавий футбол тараққиётига ҳисса қўшиш учун улкан майдон деб ҳисоблайди.

Визуал концепция: Миллий мозаикалар ва «U» рамзи

Бренднинг график элементлари миллий мерос ва замонавий трендларни ўзида бирлаштирган:

  • Тарихий мерос ва мозаика нақшлари: Дизайннинг асосий ғояси Ўзбекистон ва Озарбайжоннинг тарихий обидаларидаги миллий кошинлар, анъанавий плитка ва мозаика нақшларидан илҳомланиб яратилди;

  • Марказий «U» ҳарфи: Расмий логотип марказидан динамик шаклдаги «U» ҳарфи жой олган. У ҳам мусобақа форматини (U-20), ҳам инглиз тилидаги «You» (Сен) мурожаатини англатиб, ёш футболчиларнинг футбол келажагини белгилаш қудратини ифодалайди;

  • Ранглар уйғунлиги: Бренд палитраси ёрқин ва жонли туслар — бирюза (фируза), яшил, сиёҳранг ҳамда қизил рангларнинг динамик градиентлари билан бойитилган бўлиб, икки давлатни ягона турнир атрофида жипслаштиришни назарда тутади.

Тарихий 25-юбилей мундиал: Муҳим фактлар

2027 йилги ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати бир қатор тарихий воқеалар билан эсда қолади:

  • Биргаликдаги мезбонлик: ФИФА тарихида илк марта ёшлар ўртасидаги мундиал бир вақтнинг ўзида икки давлат — Ўзбекистон ва Озарбайжонда ташкил этилади;

  • 50 йиллик катта сана: 2027 йилда ёшлар ўртасидаги илк Жаҳон чемпионати ўтказилганига роппа-роса 50 йил тўлади ва ушбу 25-мусобақа мазкур олтин тўйга бағишланади;

  • 24 та терма жамоа: Турнирда қитъалар саралашидан ўтган 24 та энг кучли миллий терма жамоа иштирок этади;

  • Ўтказилиш вақти: ФИФА расмий тақвимига мувофиқ, баҳслар 2027 йилнинг май–июнь ойлари давомида ўтказилиши режалаштирилмоқда.

ФИФА U-20 Жаҳон чемпионаты 2027Ўзбекистон ва ОзарбайжонU Shape The GameФутбол бренди ва эмблема
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режаларЖанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режалар30 сентябр 18:58FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиFIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритди19 сентябр 12:51Nike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома туздиNike билан хайрлашув: Мбаппе Швейцариянинг ON бренди билан сенсацион шартнома тузди18 сентябр 21:00Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?Карлсенсиз Олимпиада: Самарқандга яна қайси юлдузлар келмайди?6 август 17:59Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?27 август 21:12Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиАбдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди14 август 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...