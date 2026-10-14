Озарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтди

·82·Дунё
Озарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтди

Озарбайжонда ҳижоб кийганлиги сабабли мактаб биносига киритилмаган ўқитувчи ва бир нечта ўқувчи дарс машғулотини кўчада, йўлак устида ўтказишга мажбур бўлди. Мазкур ҳолат мамлакатда мактабларда амал қилаётган кийиниш қоидалари юзасидан баҳс-мунозараларни кучайтирди.

Roya News English нашрининг хабар беришича, воқеа 21-сентабрдан кучга кирган кийиниш талабларига оид янги қоидалар ортидан юзага келган норозиликлар фонида содир бўлган.

Янги тартиб таълим муассасаларида мактаб формасини ягона стандарт асосида белгилашни назарда тутади. Бироқ, айрим мактабларда ҳижоб кийган ўқувчилар ва педагогларнинг бинога киришига тўсқинлик қилинаётгани ҳақида хабарлар тарқалган.

Вазият мамлакатда диний эътиқод эркинлиги ҳамда болаларнинг таълим олиш ҳуқуқи билан боғлиқ масалаларни яна кун тартибига олиб чиқди. Кийиниш қоидаларининг қўлланилиши ва уларнинг ўқувчилар ҳамда ўқитувчиларга таъсири жамоатчилик муҳокамаларига сабаб бўлмоқда.

Озарбайжонҳижобмактаб киёниш қоидаларидінлик эркинлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошландиОзарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди12 октябр 22:39Бокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатдиБокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатди11 октябр 14:18“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)27 сентябр 08:03150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Машҳур эронлик хонандага 74 дарра жазоси тасдиқландиМашҳур эронлик хонандага 74 дарра жазоси тасдиқланди30 сентябр 22:42Вьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказадиВьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказади26 сентябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда