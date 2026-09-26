Бухоролик боксчи Саиджамшид Жафаров Озарбайжон сафида Европа чемпиони бўлди

·9·Спорт
Бухоролик боксчи Саиджамшид Жафаров Озарбайжон сафида Европа чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухоролик Саиджамшид Жафаров Озарбайжон терма жамоаси сафида Болгариянинг София шаҳрида ўтказилган 2026 йилги Европа чемпионатида 75 килограмм вазн тоифасида чемпионликни қўлга киритди.
  • Финалда у россиялик жаҳон чемпиони Исмаил Муцолговни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Бу Жафаровнинг халқаро фаолиятидаги муҳим ютуқ бўлиб, у аввал 2023 йилги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритган эди.

Болгария пойтахти Софияда якунланган 2026 йилги Европа чемпионати Ўзбекистон бокс мухлислари учун ҳам алоҳида қизиқ воқеа билан тарихда қолди. Асли Бухорода туғилган, бир вақтлар Ўзбекистон терма жамоаси шарафини ҳимоя қилган Саиджамшид Жафаров бу сафар Озарбайжон терма жамоаси таркибида рингга чиқиб, 75 килограмм вазн тоифасида Европа чемпиони бўлди.

Жафаров финалда россиялик Исмаил Муцольговга қарши жанг қилди. Ҳал қилувчи баҳсда барча ҳакамлар ўзбекистонлик боксчига устунлик берди — 5:0. Бешала ҳакам ҳам жангни 29:28 ҳисобида Жафаров фойдасига баҳолаган.

Жафаров учун фаолиятидаги янги тарихий босқич

Саиджамшид Жафаров Бухорода туғилган ва аввал Ўзбекистон терма жамоаси сафида катта натижаларга эришган. У 2023 йилги жаҳон чемпионатида 75 килограмм вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритган эди.

Энди эса унинг спорт фаолиятида яна бир муҳим соврин пайдо бўлди — Европа чемпионлиги.

Бу сафар Жафаров Озарбайжон терма жамоаси номидан иштирок этди ва Софиядаги мусобақани чемпион сифатида якунлади.

Финалгача ҳам ишончли жанглар ўтказди

Жафаровнинг Софиядаги чемпионлик йўли финалдан бошланмаган. 75 килограмм вазн тоифасида у мусобақанинг дастлабки босқичлариданоқ рақибларини мағлуб этиб борди.

Жумладан, 1/8 финалда Германия вакили Муксим Абдулайни 5:0 ҳисобида таслим этган. Чорак финалда швециялик Кевин Скотт ҳам худди шу ҳисобда мағлуб этилган. Ярим финалда эса англиялик Каллум Макинга қарши жангда 4:1 ҳисобида ғалаба қозонган.

Шу тариқа Жафаров финалгача бўлган учта асосий жангининг барчасида ҳакамлар қарорлари билан ғалаба қозонди ва чемпионлик учун ҳал қилувчи баҳсга йўл олди.

Финалда россиялик жаҳон чемпионига қарши

Жафаровнинг финалдаги рақиби Исмаил Муцольгов эди. У мусобақага Россия вакили сифатида қатнашди.

25 сентябрь куни ўтказилган финал жангидан кейин ҳакамлар бир овоздан Жафаровни ғолиб деб топди. 5:0 ҳисобидаги ғалаба унга Европа чемпионати олтин медалини тақдим этди.

Қизиғи, Муцольгов 2025 йилги жаҳон чемпиони бўлгани қайд этилган. Шу нуқтаи назардан, Софиядаги финал Жафаров учун жиддий рақобат шароитида кечган.

Саиджамшид Жафаров — 75 кг вазнда 2026 йилги Европа чемпиони.

World Boxing тизимидаги илк Европа чемпионати

Софиядаги мусобақанинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, бу World Boxing ташкилоти тизимида European Boxing томонидан ўтказилган илк Европа чемпионати бўлди.

Қитъа биринчилигида 43 давлатдан 406 нафар боксчи иштирок этди. Мусобақа 17 сентябрда бошланиб, 25 сентябрда ўз якунига етди. Эркаклар ва аёллар ўртасида 10 тадан вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб борилди.

Озарбайжон терма жамоаси чемпионатни жами бешта медаль билан якунлади: икки олтин, бир кумуш ва икки бронза. Жафаровнинг 75 кг вазндаги чемпионлиги жамоага иккинчи олтинни келтирди.

Ўзбекистонлик боксчи учун янги чемпионлик

Саиджамшид Жафаровнинг Софиядаги ғалабаси унинг халқаро фаолиятидаги навбатдаги муҳим натижа бўлди.

2023 йилда Ўзбекистон терма жамоаси билан жаҳон чемпионати кумуш медалини қўлга киритган боксчи энди Озарбайжон байроғи остида Европа чемпионати олтинини ҳам ўз коллекциясига қўшди.

Шу тариқа, Бухорода туғилган Саиджамшид Жафаров 2026 йилги Европа чемпионатида 75 килограмм вазн тоифасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди. Софиядаги финал эса унинг фаолиятидаги янги чемпионлик саҳифасини очди.

Саиджамшид ЖафаровЕвро чемпионат 2026Озарбайжон терма жамоасиСофия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!31 июл 20:12Қозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги легионерлар устунлигини тан олдиҚозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги легионерлар устунлигини тан олди23 сентябр 11:11 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратди28 август 19:01«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...4 август 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?