Бухоролик боксчи Саиджамшид Жафаров Озарбайжон сафида Европа чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухоролик Саиджамшид Жафаров Озарбайжон терма жамоаси сафида Болгариянинг София шаҳрида ўтказилган 2026 йилги Европа чемпионатида 75 килограмм вазн тоифасида чемпионликни қўлга киритди.
- Финалда у россиялик жаҳон чемпиони Исмаил Муцолговни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Бу Жафаровнинг халқаро фаолиятидаги муҳим ютуқ бўлиб, у аввал 2023 йилги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритган эди.
Болгария пойтахти Софияда якунланган 2026 йилги Европа чемпионати Ўзбекистон бокс мухлислари учун ҳам алоҳида қизиқ воқеа билан тарихда қолди. Асли Бухорода туғилган, бир вақтлар Ўзбекистон терма жамоаси шарафини ҳимоя қилган Саиджамшид Жафаров бу сафар Озарбайжон терма жамоаси таркибида рингга чиқиб, 75 килограмм вазн тоифасида Европа чемпиони бўлди.
Жафаров финалда россиялик Исмаил Муцольговга қарши жанг қилди. Ҳал қилувчи баҳсда барча ҳакамлар ўзбекистонлик боксчига устунлик берди — 5:0. Бешала ҳакам ҳам жангни 29:28 ҳисобида Жафаров фойдасига баҳолаган.
Жафаров учун фаолиятидаги янги тарихий босқич
Саиджамшид Жафаров Бухорода туғилган ва аввал Ўзбекистон терма жамоаси сафида катта натижаларга эришган. У 2023 йилги жаҳон чемпионатида 75 килограмм вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритган эди.
Энди эса унинг спорт фаолиятида яна бир муҳим соврин пайдо бўлди — Европа чемпионлиги.
Бу сафар Жафаров Озарбайжон терма жамоаси номидан иштирок этди ва Софиядаги мусобақани чемпион сифатида якунлади.
Финалгача ҳам ишончли жанглар ўтказди
Жафаровнинг Софиядаги чемпионлик йўли финалдан бошланмаган. 75 килограмм вазн тоифасида у мусобақанинг дастлабки босқичлариданоқ рақибларини мағлуб этиб борди.
Жумладан, 1/8 финалда Германия вакили Муксим Абдулайни 5:0 ҳисобида таслим этган. Чорак финалда швециялик Кевин Скотт ҳам худди шу ҳисобда мағлуб этилган. Ярим финалда эса англиялик Каллум Макинга қарши жангда 4:1 ҳисобида ғалаба қозонган.
Шу тариқа Жафаров финалгача бўлган учта асосий жангининг барчасида ҳакамлар қарорлари билан ғалаба қозонди ва чемпионлик учун ҳал қилувчи баҳсга йўл олди.
Финалда россиялик жаҳон чемпионига қарши
Жафаровнинг финалдаги рақиби Исмаил Муцольгов эди. У мусобақага Россия вакили сифатида қатнашди.
25 сентябрь куни ўтказилган финал жангидан кейин ҳакамлар бир овоздан Жафаровни ғолиб деб топди. 5:0 ҳисобидаги ғалаба унга Европа чемпионати олтин медалини тақдим этди.
Қизиғи, Муцольгов 2025 йилги жаҳон чемпиони бўлгани қайд этилган. Шу нуқтаи назардан, Софиядаги финал Жафаров учун жиддий рақобат шароитида кечган.
Саиджамшид Жафаров — 75 кг вазнда 2026 йилги Европа чемпиони.
World Boxing тизимидаги илк Европа чемпионати
Софиядаги мусобақанинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, бу World Boxing ташкилоти тизимида European Boxing томонидан ўтказилган илк Европа чемпионати бўлди.
Қитъа биринчилигида 43 давлатдан 406 нафар боксчи иштирок этди. Мусобақа 17 сентябрда бошланиб, 25 сентябрда ўз якунига етди. Эркаклар ва аёллар ўртасида 10 тадан вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб борилди.
Озарбайжон терма жамоаси чемпионатни жами бешта медаль билан якунлади: икки олтин, бир кумуш ва икки бронза. Жафаровнинг 75 кг вазндаги чемпионлиги жамоага иккинчи олтинни келтирди.
Ўзбекистонлик боксчи учун янги чемпионлик
Саиджамшид Жафаровнинг Софиядаги ғалабаси унинг халқаро фаолиятидаги навбатдаги муҳим натижа бўлди.
2023 йилда Ўзбекистон терма жамоаси билан жаҳон чемпионати кумуш медалини қўлга киритган боксчи энди Озарбайжон байроғи остида Европа чемпионати олтинини ҳам ўз коллекциясига қўшди.
Шу тариқа, Бухорода туғилган Саиджамшид Жафаров 2026 йилги Европа чемпионатида 75 килограмм вазн тоифасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди. Софиядаги финал эса унинг фаолиятидаги янги чемпионлик саҳифасини очди.
Изоҳлар 0
…