Усик, Фьюри, Жошуа ва Жалолов: Ўзбекистонлик бокс юлдузи WBO кучли тўртлигига кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Икки карра Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов британиялик Соломон Дакрес устидан қозонилган ғалабадан сўнг WBO рейтингида 3 поғона кўтарилиб, кучли тўртликдан жой олди.
- Профессионал рингда 18 та жанг ўтказиб, уларнинг барчасида ғалаба қозонган ўзбекистонлик боксчи эндиликда жаҳон чемпионлик камари учун асосий даъвогарлардан бирига айланди.
- Жалолов рейтингда Александр Усик, Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа каби дунёга машҳур боксчилар билан бир қаторда турибди.
Профессионал бокснинг супер оғир вазн (heavyweight) тоифасида фаолият юритаётган ўзбекистонлик икки карра Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов Бутунжаҳон бокс ташкилоти (WBO) томонидан янгиланган расмий рейтингда улкан сакрашни амалга оширди.
Британиялик Соломон Дакрес устидан қозонилган муҳим ва оғир ғалабадан сўнг, ҳамюртимиз рейтингда дарҳол 3 поғона юқорилаб, 4-ўринга жойлашди. Бу эса Баҳодирни тўғридан-тўғри жаҳон чемпионлик камари учун мажбурий даъвогарлик мақомига янада яқинлаштирди.
Лондондаги синов ва 18-ғалаба
Жалоловнинг рейтингдаги бу кўтарилишига унинг 17 октябрь куни Лондон шаҳрида кечган марказий жанги асос бўлди:
Лондондаги қийин тўқнашув: Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Британия рингида маҳаллий даъвогар Соломон Дакресга қарши муросасиз баҳс олиб борди ва тўлиқ давом этган беллашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди;
Мутлақ рекод: 32 ёшли Баҳодир профессионал рингда мағлубиятсиз сериясини давом эттирмоқда. У ўтказган 18 та жангнинг барчасида ғалаба қозонган бўлиб, рақибларининг 15 нафарини муддатидан олдин нокаутга учратган.
WBO ўта оғир вазн рейтинги: Элита таркиби
Жалолов энди жаҳон боксининг энг таниқли ва миллионлаб мухлисларга эга грандлари билан бир қатордан жой олди:
Ўрин / Мақом
Боксчи
Мамлакат
Профессионал мақоми
Жаҳон чемпиони (Title Holder)
Даниэль Дюбуа
WBO расмий жаҳон чемпиони
№1 (Рейтинг пешқадами)
Александр Усик
Украина
Мутлақ чемпионликка асосий даъвогар
№2
Тайсон Фьюри
Буюк Британия
Собиқ жаҳон чемпиони
№3
Энтони Жошуа
Буюк Британия
Собиқ икки карра жаҳон чемпиони
№4
Баҳодир Жалолов
Ўзбекистон
Янги кучли тўртлик аъзоси (+3 поғона)
Камарга йўл: Баҳодирни нима кутмоқда?
Айни пайтда WBO чемпионлик камари британиялик Даниэль Дюбуага тегишли. Рейтингнинг 4-поғонасига чиқиб олган Баҳодир Жалолов учун бу катта истиқболлар эшигини очади:
Элита рақиблар билан саралаш жанги: Усик, Фьюри ёки Жошуа иштирокидаги жанглардан сўнг Жалолов финал элиминатор ёки тўғридан-тўғри чемпионлик титули учун жанг қилиш имкониятига эга бўлади;
Профессионал бокс чўққиси: Олимпия ва ҳаваскор боксдаги барча чўққиларни забт этган «Катта ўзбек» лақабли Жалолов эндиликда профессионал бокс тарихида Ўзбекистонга биринчи супер оғир вазн чемпионлик камарини олиб келишга асосий даъвогарга айланди.
Изоҳлар 0
…