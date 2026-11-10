Усик, Фьюри, Жошуа ва Жалолов: Ўзбекистонлик бокс юлдузи WBO кучли тўртлигига кирди

·1·Спорт
Усик, Фьюри, Жошуа ва Жалолов: Ўзбекистонлик бокс юлдузи WBO кучли тўртлигига кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Икки карра Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов британиялик Соломон Дакрес устидан қозонилган ғалабадан сўнг WBO рейтингида 3 поғона кўтарилиб, кучли тўртликдан жой олди.
  • Профессионал рингда 18 та жанг ўтказиб, уларнинг барчасида ғалаба қозонган ўзбекистонлик боксчи эндиликда жаҳон чемпионлик камари учун асосий даъвогарлардан бирига айланди.
  • Жалолов рейтингда Александр Усик, Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа каби дунёга машҳур боксчилар билан бир қаторда турибди.

Профессионал бокснинг супер оғир вазн (heavyweight) тоифасида фаолият юритаётган ўзбекистонлик икки карра Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов Бутунжаҳон бокс ташкилоти (WBO) томонидан янгиланган расмий рейтингда улкан сакрашни амалга оширди.

Британиялик Соломон Дакрес устидан қозонилган муҳим ва оғир ғалабадан сўнг, ҳамюртимиз рейтингда дарҳол 3 поғона юқорилаб, 4-ўринга жойлашди. Бу эса Баҳодирни тўғридан-тўғри жаҳон чемпионлик камари учун мажбурий даъвогарлик мақомига янада яқинлаштирди.

Лондондаги синов ва 18-ғалаба

Жалоловнинг рейтингдаги бу кўтарилишига унинг 17 октябрь куни Лондон шаҳрида кечган марказий жанги асос бўлди:

  • Лондондаги қийин тўқнашув: Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Британия рингида маҳаллий даъвогар Соломон Дакресга қарши муросасиз баҳс олиб борди ва тўлиқ давом этган беллашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди;

  • Мутлақ рекод: 32 ёшли Баҳодир профессионал рингда мағлубиятсиз сериясини давом эттирмоқда. У ўтказган 18 та жангнинг барчасида ғалаба қозонган бўлиб, рақибларининг 15 нафарини муддатидан олдин нокаутга учратган.

WBO ўта оғир вазн рейтинги: Элита таркиби

Жалолов энди жаҳон боксининг энг таниқли ва миллионлаб мухлисларга эга грандлари билан бир қатордан жой олди:

Ўрин / Мақом

Боксчи

Мамлакат

Профессионал мақоми

Жаҳон чемпиони (Title Holder)

Даниэль Дюбуа

Буюк Британия

WBO расмий жаҳон чемпиони

№1 (Рейтинг пешқадами)

Александр Усик

Украина

Мутлақ чемпионликка асосий даъвогар

№2

Тайсон Фьюри

Буюк Британия

Собиқ жаҳон чемпиони

№3

Энтони Жошуа

Буюк Британия

Собиқ икки карра жаҳон чемпиони

№4

Баҳодир Жалолов

Ўзбекистон

Янги кучли тўртлик аъзоси (+3 поғона)

Камарга йўл: Баҳодирни нима кутмоқда?

Айни пайтда WBO чемпионлик камари британиялик Даниэль Дюбуага тегишли. Рейтингнинг 4-поғонасига чиқиб олган Баҳодир Жалолов учун бу катта истиқболлар эшигини очади:

  • Элита рақиблар билан саралаш жанги: Усик, Фьюри ёки Жошуа иштирокидаги жанглардан сўнг Жалолов финал элиминатор ёки тўғридан-тўғри чемпионлик титули учун жанг қилиш имкониятига эга бўлади;

  • Профессионал бокс чўққиси: Олимпия ва ҳаваскор боксдаги барча чўққиларни забт этган «Катта ўзбек» лақабли Жалолов эндиликда профессионал бокс тарихида Ўзбекистонга биринчи супер оғир вазн чемпионлик камарини олиб келишга асосий даъвогарга айланди.

Баҳодир ЖалоловWBOпрофессионал бокссупер оғир вазн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтдиЛондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтди17 октябр 07:38Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)Баҳодир Жалолов Соломон Дакресни мағлуб этди — «Big Uzbek»нинг 18-ғалабаси (видео)18 октябр 06:48Тайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жанг санасини битта шарт билан айтдиТайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жанг санасини битта шарт билан айтди6 октябр 22:54Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»10 сентябр 07:12Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!25 сентябр 13:27Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!23 август 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?