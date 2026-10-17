Конте ва «МЮ» ўртасидаги музокаралар қайта жонланди — мураббийнинг 3 та қатъий талаби

·1·Спорт
Конте ва «МЮ» ўртасидаги музокаралар қайта жонланди — мураббийнинг 3 та қатъий талаби

Англия Премьер-лигасида жиддий инқироз кўчасига кириб қолган «Манчестер Юнайтед» клуби атрофида катта мураббийлик ўзгаришлари бўйича гап-сўзлар авжига чиқди. TEAMtalk нашри берган эксклюзив маълумотга кўра, италиялик машҳур мутахассис Антонио Контенинг вакиллари «қизил иблислар» раҳбарияти билан алоқаларни расман қайта тиклаган.

Ўтган мавсум якунида Неапол шаҳрининг «Наполи» клубини тарк этганидан буён эркин агент мақомида бўлиб турган тажрибали мураббий мавсум ўртаси бўлишига қарамай, «Олд Траффорд»да зудлик билан ишга киришишга розилик билдирган.

«Буюк тарихга эга жамоа керак»: Контенинг амбициялари ва талаблари

Антонио Конте яқинда берган интервьюларидан бирида фаолиятини қаерда давом эттиришни исташи ҳақида очиқ тўхталиб, катта тарихга эга ва аввалги чўққиларига қайта кўтарилиш истагида ёнган клубни бошқаришга тайёрлигини айтган эди:

  • Мавсум ўртасидаги старт: Мураббий қишки танаффусни кутиб ўтирмай, ҳозирги оғир вазиятда ҳам жамоани қабул қилиб олишга тайёр;

  • Қишки 3 та трансфер талаби: Италиялик мутахассиснинг бош шарти аниқ — у тайинланган тақдирда, клуб раҳбарияти қишки трансферлар ойнасида жамоани кучайтириш учун камида уч нафар юқори савияли янги футболчини сотиб олиб бериши шарт;

  • INEOS раҳбариятининг танлови: Эслатиб ўтамиз, 2026 йилнинг ёзида ҳам Конте «МЮ»га келишга қизиқиш билдирган, бироқ ўша пайтда клуб хўжайинлари — INEOS раҳбарияти Майкл Кэррикка ишонишда давом этишни маъқул кўрган эди.

«Манчестер Юнайтед»нинг омадсиз старти: Ҳамма фронтда мағлубият

Манчестерликларнинг бу йилги натижалари раҳбариятни кескин чоралар кўришга мажбур қилмоқда:

  • АПЛдаги очко йўқотишлари: Жамоа ички чемпионатнинг дастлабки 6 та учрашувида бор-йўғи 6 очко жамғариб, турнир жадвалининг қуйи поғоналарига яқинлашиб қолди;

  • Лига кубогидан эрта чиқиш: Ички мусобақада жамоа «Брайтон»га имкониятни бой бериб, кубок баҳслари билан хайрлашди;

  • Евроаренадаги зарба: Европа Чемпионлар Лигаси баҳсларида эса Мадриднинг «Атлетико» клубидан учралган мағлубият вазиятни янада таранглаштирди.

«Ювентус», «Челси» ва «Интер» клублари билан чемпионликни қўлга киритган қаттиққўл Антонио Контенинг келиши жамоадаги интизом ва ғалаба руҳини қайтариш учун ягона нажот йўли сифатида баҳоланмоқда.

Антонио КонтеМанчестер ЮнайтедTEAMtalkINEOS
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасидаАнтонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасида15 октябр 10:14«Ливерпуль» клуби «Бёрнли» ҳимоячиси Максим Эстевни сотиб олмоқчи«Ливерпуль» клуби «Бёрнли» ҳимоячиси Максим Эстевни сотиб олмоқчи6 июн 14:14Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?28 июл 19:19Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда25 июн 17:53Кевин Де Бруйне ва Антонио Конте ўртасидаги низо: Наполи директори вазиятга ойдинлик киритдиКевин Де Бруйне ва Антонио Конте ўртасидаги низо: Наполи директори вазиятга ойдинлик киритди24 июл 01:58Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...13 июл 22:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...