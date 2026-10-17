Конте ва «МЮ» ўртасидаги музокаралар қайта жонланди — мураббийнинг 3 та қатъий талаби
Англия Премьер-лигасида жиддий инқироз кўчасига кириб қолган «Манчестер Юнайтед» клуби атрофида катта мураббийлик ўзгаришлари бўйича гап-сўзлар авжига чиқди. TEAMtalk нашри берган эксклюзив маълумотга кўра, италиялик машҳур мутахассис Антонио Контенинг вакиллари «қизил иблислар» раҳбарияти билан алоқаларни расман қайта тиклаган.
Ўтган мавсум якунида Неапол шаҳрининг «Наполи» клубини тарк этганидан буён эркин агент мақомида бўлиб турган тажрибали мураббий мавсум ўртаси бўлишига қарамай, «Олд Траффорд»да зудлик билан ишга киришишга розилик билдирган.
«Буюк тарихга эга жамоа керак»: Контенинг амбициялари ва талаблари
Антонио Конте яқинда берган интервьюларидан бирида фаолиятини қаерда давом эттиришни исташи ҳақида очиқ тўхталиб, катта тарихга эга ва аввалги чўққиларига қайта кўтарилиш истагида ёнган клубни бошқаришга тайёрлигини айтган эди:
Мавсум ўртасидаги старт: Мураббий қишки танаффусни кутиб ўтирмай, ҳозирги оғир вазиятда ҳам жамоани қабул қилиб олишга тайёр;
Қишки 3 та трансфер талаби: Италиялик мутахассиснинг бош шарти аниқ — у тайинланган тақдирда, клуб раҳбарияти қишки трансферлар ойнасида жамоани кучайтириш учун камида уч нафар юқори савияли янги футболчини сотиб олиб бериши шарт;
INEOS раҳбариятининг танлови: Эслатиб ўтамиз, 2026 йилнинг ёзида ҳам Конте «МЮ»га келишга қизиқиш билдирган, бироқ ўша пайтда клуб хўжайинлари — INEOS раҳбарияти Майкл Кэррикка ишонишда давом этишни маъқул кўрган эди.
«Манчестер Юнайтед»нинг омадсиз старти: Ҳамма фронтда мағлубият
Манчестерликларнинг бу йилги натижалари раҳбариятни кескин чоралар кўришга мажбур қилмоқда:
АПЛдаги очко йўқотишлари: Жамоа ички чемпионатнинг дастлабки 6 та учрашувида бор-йўғи 6 очко жамғариб, турнир жадвалининг қуйи поғоналарига яқинлашиб қолди;
Лига кубогидан эрта чиқиш: Ички мусобақада жамоа «Брайтон»га имкониятни бой бериб, кубок баҳслари билан хайрлашди;
Евроаренадаги зарба: Европа Чемпионлар Лигаси баҳсларида эса Мадриднинг «Атлетико» клубидан учралган мағлубият вазиятни янада таранглаштирди.
«Ювентус», «Челси» ва «Интер» клублари билан чемпионликни қўлга киритган қаттиққўл Антонио Контенинг келиши жамоадаги интизом ва ғалаба руҳини қайтариш учун ягона нажот йўли сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…