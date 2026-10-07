Англия Премьер-лигасида нархи "кескин сакраган" 10 нафар иқтидор.....

·53·Спорт
Англия Премьер-лигасида нархи "кескин сакраган" 10 нафар иқтидор.....
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Трансфермаркт маълумотларига кўра, Англия Премер-лигасида 10 нафар футболчининг бозор нархи кескин ошган.
  • "Манчестер Сити" яримҳимоячиси Энсо Фернандес 120 миллион евро билан рўйхатда биринчи ўринни эгаллаган бўлса, унинг жамоадоши Раян Шерки 110 миллион евро билан иккинчи, "Челси" ҳужумчиси Жоау Педро эса 100 миллион евро билан учинчи ўринда турибди.

Халқаро футбол бозорининг энг нуфузли порталларидан бири ҳисобланган Transfermarkt Англия Премьер-лигасида тўп сураётган футболчиларнинг бозор нархларини янгилади. Сўнгги баҳолаш натижаларига кўра, чемпионатда шахсий нархи кескин кўтарилган ва энг катта молиявий ўсиш қайд этган 10 нафар футболчидан иборат махсус рейтинг шакллантирилди.

Рўйхатнинг юқори чўққисини «Манчестер Сити»нинг юлдузли вакиллари эгаллаб турибди. Жамоанинг икки етакчиси — аргентиналик яримҳимоячи Энцо Фернандес ҳамда франциялик плеймейкер Райан Шеркининг трансфер баҳоси 100 миллион евролик маррани ишончли тарзда забт этди.

«Манчестер Сити» ва «Челси» юлдузлари энг юқори учликда

Рейтингнинг энг қимматбаҳо поғоналари жаҳон футболи элитасига даъвогар ижрочилар ҳисобига тўғри келди:

  • Энцо Фернандес — мутлақ пешқадам: «Манчестер Сити» майдон марказининг асосий дирижёри сифатида ўз қийматини нақ 120 миллион еврога етказиб, АПЛнинг энг қиммат футболчилари қаторига мустаҳкам ўрнашди;

  • Райан Шеркининг кескин сакраши: Жорий мавсумда грандлар нишонига айланган ва майдонда ёрқин ўйин кўрсатаётган франциялик ҳужумкор яримҳимоячининг нархи 110 миллион еврога баҳоланди;

  • Жоао Педро «юзталиклар» сафида: «Челси» ҳужумчиси Жоао Педро кўрсатган барқарор ўйин эвазига унинг трансфер баҳоси 100 миллион еврога кўтарилди.

Ёш истеъдодлар портлаши: Арсенал, Ливерпул ва Тоттенҳэм келажаги

Рўйхатнинг қолган қисмида Премьер-лиганинг порлаб келаётган ёш иқтидорлари ва жамоаларнинг янги лидерлари ўрин олган:

  • «Тоттенҳэм» ва «Борнмут»нинг 70 миллионлик активлари: Матеуш Фернандеш («Тоттенҳэм») ҳамда Алекс Скотт («Борнмут») ҳар бири 70 миллион евролик қиймат билан кучли бешликни тўлдирди;

  • «Арсенал»нинг ёш академияси: «Тўпчилар»нинг икки нафар ёш иқтидори — Майлз Люис-Скелли (65 млн евро) ва Макс Доуман (50 млн евро) топ-10 таликка кириб келди;

  • Янги номларнинг эътирофи: «Ньюкасл» форварди Матиас Фернандес-Пардо 55 миллион еврога, «Ливерпуль»нинг янги умиди Рио Нгумоҳа ҳамда «Астон Вилла» сафидаги Ибраим Мбайе 50 миллион еврога баҳоланди.

Transfermarkt бўйича АПЛнинг энг кўп қимматлаган 10 нафар футболчиси:

  1. Энцо Фернандес («Манчестер Сити») — 120 млн евро

  2. Райан Шерки («Манчестер Сити») — 110 млн евро

  3. Жоао Педро («Челси») — 100 млн евро

  4. Матеуш Фернандеш («Тоттенҳэм») — 70 млн евро

  5. Алекс Скотт («Борнмут») — 70 млн евро

  6. Майлз Люис-Скелли («Арсенал») — 65 млн евро

  7. Матиас Фернандес-Пардо («Ньюкасл») — 55 млн евро

  8. Макс Доуман («Арсенал») — 50 млн евро

  9. Рио Нгумоҳа («Ливерпуль») — 50 млн евро

  10. Ибраим Мбайе («Астон Вилла») — 50 млн евро

Мутахассисларнинг таъкидлашича, нархларнинг бу қадар кескин ошиши нафақат футболчиларнинг шахсий статистикаси, балки Премьер-лига грандларининг яқинлашиб келаётган қишки ва ёзги трансфер бозоридаги стратегияларини ҳам тубдан ўзгартириб юборади.

Манчестер СитиЧелсиТоттенҳэмTransfermarkt
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Кеча 13:28Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?5 октябр 18:41«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди12 сентябр 06:10“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди30 сентябр 20:27“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?