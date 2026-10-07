Англия Премьер-лигасида нархи "кескин сакраган" 10 нафар иқтидор.....
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Трансфермаркт маълумотларига кўра, Англия Премер-лигасида 10 нафар футболчининг бозор нархи кескин ошган.
- "Манчестер Сити" яримҳимоячиси Энсо Фернандес 120 миллион евро билан рўйхатда биринчи ўринни эгаллаган бўлса, унинг жамоадоши Раян Шерки 110 миллион евро билан иккинчи, "Челси" ҳужумчиси Жоау Педро эса 100 миллион евро билан учинчи ўринда турибди.
Халқаро футбол бозорининг энг нуфузли порталларидан бири ҳисобланган Transfermarkt Англия Премьер-лигасида тўп сураётган футболчиларнинг бозор нархларини янгилади. Сўнгги баҳолаш натижаларига кўра, чемпионатда шахсий нархи кескин кўтарилган ва энг катта молиявий ўсиш қайд этган 10 нафар футболчидан иборат махсус рейтинг шакллантирилди.
Рўйхатнинг юқори чўққисини «Манчестер Сити»нинг юлдузли вакиллари эгаллаб турибди. Жамоанинг икки етакчиси — аргентиналик яримҳимоячи Энцо Фернандес ҳамда франциялик плеймейкер Райан Шеркининг трансфер баҳоси 100 миллион евролик маррани ишончли тарзда забт этди.
«Манчестер Сити» ва «Челси» юлдузлари энг юқори учликда
Рейтингнинг энг қимматбаҳо поғоналари жаҳон футболи элитасига даъвогар ижрочилар ҳисобига тўғри келди:
Энцо Фернандес — мутлақ пешқадам: «Манчестер Сити» майдон марказининг асосий дирижёри сифатида ўз қийматини нақ 120 миллион еврога етказиб, АПЛнинг энг қиммат футболчилари қаторига мустаҳкам ўрнашди;
Райан Шеркининг кескин сакраши: Жорий мавсумда грандлар нишонига айланган ва майдонда ёрқин ўйин кўрсатаётган франциялик ҳужумкор яримҳимоячининг нархи 110 миллион еврога баҳоланди;
Жоао Педро «юзталиклар» сафида: «Челси» ҳужумчиси Жоао Педро кўрсатган барқарор ўйин эвазига унинг трансфер баҳоси 100 миллион еврога кўтарилди.
Ёш истеъдодлар портлаши: Арсенал, Ливерпул ва Тоттенҳэм келажаги
Рўйхатнинг қолган қисмида Премьер-лиганинг порлаб келаётган ёш иқтидорлари ва жамоаларнинг янги лидерлари ўрин олган:
«Тоттенҳэм» ва «Борнмут»нинг 70 миллионлик активлари: Матеуш Фернандеш («Тоттенҳэм») ҳамда Алекс Скотт («Борнмут») ҳар бири 70 миллион евролик қиймат билан кучли бешликни тўлдирди;
«Арсенал»нинг ёш академияси: «Тўпчилар»нинг икки нафар ёш иқтидори — Майлз Люис-Скелли (65 млн евро) ва Макс Доуман (50 млн евро) топ-10 таликка кириб келди;
Янги номларнинг эътирофи: «Ньюкасл» форварди Матиас Фернандес-Пардо 55 миллион еврога, «Ливерпуль»нинг янги умиди Рио Нгумоҳа ҳамда «Астон Вилла» сафидаги Ибраим Мбайе 50 миллион еврога баҳоланди.
Transfermarkt бўйича АПЛнинг энг кўп қимматлаган 10 нафар футболчиси:
Энцо Фернандес («Манчестер Сити») — 120 млн евро
Райан Шерки («Манчестер Сити») — 110 млн евро
Жоао Педро («Челси») — 100 млн евро
Матеуш Фернандеш («Тоттенҳэм») — 70 млн евро
Алекс Скотт («Борнмут») — 70 млн евро
Майлз Люис-Скелли («Арсенал») — 65 млн евро
Матиас Фернандес-Пардо («Ньюкасл») — 55 млн евро
Макс Доуман («Арсенал») — 50 млн евро
Рио Нгумоҳа («Ливерпуль») — 50 млн евро
Ибраим Мбайе («Астон Вилла») — 50 млн евро
Мутахассисларнинг таъкидлашича, нархларнинг бу қадар кескин ошиши нафақат футболчиларнинг шахсий статистикаси, балки Премьер-лига грандларининг яқинлашиб келаётган қишки ва ёзги трансфер бозоридаги стратегияларини ҳам тубдан ўзгартириб юборади.
Изоҳлар 0
…