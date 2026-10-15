Антонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасида

·12·Спорт
Антонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед»да бош мураббий ўзгариши мумкин, чунки Майкл Керрикнинг истеъфоси яқинлашмоқда.
  • Италиялик журналист Даниеле Лонго маълумотига кўра, Антонио Конте «Олд Траффорд»да Керрикнинг ўрнини эгаллашга асосий номзод ҳисобланади.
  • «Манчестер Юнайтед»нинг сўнгги натижалари раҳбариятни жиддий чоралар кўришга мажбур қилмоқда ва агар Керрик вазиятни ўнглай олмаса, унинг истеъфоси муқаррар.

Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клубида яна бош мураббий ўзгариши мумкин. Италиялик таниқли инсайдер-журналист Даниэле Лонгонинг маълум қилишича, италиялик машҳур мутахассис Антонио Конте «Олд Траффорд»да Майкл Кэррикнинг ўрнини эгаллашга асосий номзод сифатида қаралмоқда.

Манкунианликларнинг сўнгги пайтлардаги қониқарсиз ўйинлари ва натижалари раҳбариятни жиддий чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Агар Кэррик яқин орада вазиятни ўнглай олмаса, унинг лавозимидан озод этилиши муқаррар бўлиб қолган.

Лонго инсайти: Конте Англияга қайтишга шай

Италиялик журналист тарқатган маълумотларга кўра, музокаралар ва мураббийнинг истаги қуйидагича:

  • Контенинг қизиқиши: Италиялик 57 ёшли мутахассис «Манчестер Юнайтед»ни қабул қилиб олишни шахсан ўзи хоҳламоқда;

  • АПЛга яна бир чақириқ: Англия Премьер-лигаси ҳавоси билан яхши таниш бўлган мураббий яна бир бор Британия футболида ўзини синаб кўришга ва гранд клубни инқироздан олиб чиқишга тайёрлигини билдирган;

  • Ҳозирги мақоми: Ортда қолган ёзда Италиянинг «Наполи» клуби билан хайрлашган Конте айни дамда эркин агент мақомида бўлиб, таклифларни кўриб чиқмоқда. У илгари АПЛда «Челси» билан чемпионликни қўлга киритган ҳамда «Тоттенҳэм» бошқарувида ҳам фаолият юритган.

Кэррикнинг курсиси қимирлаб қолди: «Атлетико» зарбаси

Майкл Кэррик атрофидаги истеъфо хабарлари Чемпионлар Лигасидаги сўнгги муваффақиятсизликдан сўнг янада авжига чиқди:

  • Мадриддаги мағлубият: ЕЧЛ доирасида «Манчестер Юнайтед» Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши кечган баҳсда жавобсиз иккита тўп ўтказиб юбориб, 0:2 ҳисобида таслим бўлди;

  • Сўнгги имконият: Жамоанинг майдондаги ишончсиз ҳаракатлари раҳбарият ва мухлислар норозилигини оширмоқда. Клуб хўжайинлари инглиз мутахассисига натижаларни яхшилаш учун сўнгги имкониятларни тақдим этган, аммо вазият ўзгармаса, тайинлов тез кунларда амалга ошиши кутилмоқда.

Агар Контенинг «Манчестер Юнайтед»га келиши тасдиқланса, италиялик қаттиққўл мураббийнинг «Олд Траффорд»даги фаолияти Премьер-лиганинг жорий мавсумидаги энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.

Манчестер ЮнайтедАнтонио КонтеМайкл КэррикОлд Траффорд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди10 октябр 21:02«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!13 сентябр 22:41Раҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларРаҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голлар11 сентябр 06:57«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилди9 июл 15:18Ратклифф «Манчестер Юнайтед» машғулот базасига ташриф буюрдиРатклифф «Манчестер Юнайтед» машғулот базасига ташриф буюрди27 апрел 11:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди