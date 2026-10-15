Антонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед»да бош мураббий ўзгариши мумкин, чунки Майкл Керрикнинг истеъфоси яқинлашмоқда.
- Италиялик журналист Даниеле Лонго маълумотига кўра, Антонио Конте «Олд Траффорд»да Керрикнинг ўрнини эгаллашга асосий номзод ҳисобланади.
- «Манчестер Юнайтед»нинг сўнгги натижалари раҳбариятни жиддий чоралар кўришга мажбур қилмоқда ва агар Керрик вазиятни ўнглай олмаса, унинг истеъфоси муқаррар.
Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клубида яна бош мураббий ўзгариши мумкин. Италиялик таниқли инсайдер-журналист Даниэле Лонгонинг маълум қилишича, италиялик машҳур мутахассис Антонио Конте «Олд Траффорд»да Майкл Кэррикнинг ўрнини эгаллашга асосий номзод сифатида қаралмоқда.
Манкунианликларнинг сўнгги пайтлардаги қониқарсиз ўйинлари ва натижалари раҳбариятни жиддий чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Агар Кэррик яқин орада вазиятни ўнглай олмаса, унинг лавозимидан озод этилиши муқаррар бўлиб қолган.
Лонго инсайти: Конте Англияга қайтишга шай
Италиялик журналист тарқатган маълумотларга кўра, музокаралар ва мураббийнинг истаги қуйидагича:
Контенинг қизиқиши: Италиялик 57 ёшли мутахассис «Манчестер Юнайтед»ни қабул қилиб олишни шахсан ўзи хоҳламоқда;
АПЛга яна бир чақириқ: Англия Премьер-лигаси ҳавоси билан яхши таниш бўлган мураббий яна бир бор Британия футболида ўзини синаб кўришга ва гранд клубни инқироздан олиб чиқишга тайёрлигини билдирган;
Ҳозирги мақоми: Ортда қолган ёзда Италиянинг «Наполи» клуби билан хайрлашган Конте айни дамда эркин агент мақомида бўлиб, таклифларни кўриб чиқмоқда. У илгари АПЛда «Челси» билан чемпионликни қўлга киритган ҳамда «Тоттенҳэм» бошқарувида ҳам фаолият юритган.
Кэррикнинг курсиси қимирлаб қолди: «Атлетико» зарбаси
Майкл Кэррик атрофидаги истеъфо хабарлари Чемпионлар Лигасидаги сўнгги муваффақиятсизликдан сўнг янада авжига чиқди:
Мадриддаги мағлубият: ЕЧЛ доирасида «Манчестер Юнайтед» Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши кечган баҳсда жавобсиз иккита тўп ўтказиб юбориб, 0:2 ҳисобида таслим бўлди;
Сўнгги имконият: Жамоанинг майдондаги ишончсиз ҳаракатлари раҳбарият ва мухлислар норозилигини оширмоқда. Клуб хўжайинлари инглиз мутахассисига натижаларни яхшилаш учун сўнгги имкониятларни тақдим этган, аммо вазият ўзгармаса, тайинлов тез кунларда амалга ошиши кутилмоқда.
Агар Контенинг «Манчестер Юнайтед»га келиши тасдиқланса, италиялик қаттиққўл мураббийнинг «Олд Траффорд»даги фаолияти Премьер-лиганинг жорий мавсумидаги энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…