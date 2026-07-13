Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...
Италия миллий жамоаси кетма-кет учинчи бор жаҳон чемпионатига чиқа олмаганидан кейин катта қайта қуриш даврига кирди. Энди бош мураббийлик лавозими учун энг шов-шувли номлардан бири тилга олинмоқда — Хосеп Гвардиола.
FIGC рўйхатида учта катта ном бор
Gazzetta dello Sport хабарига кўра, Италия футбол федерацияси бош мураббийлик лавозими учун қисқа рўйхат тузган. Ундан Хосеп Гвардиола, Роберто Манчини ва Антонио Конте ўрин олган.
Манчини Италияни Евро-2020да чемпион қилган мураббий сифатида яхши таниш. Конте эса 2014–2016 йилларда “адзурри”ни бошқарган. Аммо хабарларга кўра, ҳозирча федерация раҳбарияти айнан уларни асосий фаворит сифатида кўрмаяпти.
Гвардиола варианти эса энг катта интрига бўлиб турибди. Чунки у клуб футболида деярли ҳамма нарсани ютган, аммо ҳали миллий терма жамоа билан ишламаган.
Италияда инқироз жиддий
Италия миллий жамоаси учун сўнгги йиллар оғир кечмоқда. Жамоа қаторасига учинчи марта жаҳон чемпионатига йўлланма ололмади.
Шу натижадан кейин федерацияда маъмурий ўзгаришлар бошланди. Женнаро Гаттузо бош мураббийлик лавозимини тарк этди. Шунингдек, миллий делегация раҳбари Жанлуижи Буффон ва FIGC президенти Габриэле Гравина ҳам лавозимидан кетгани хабар қилинди.
Янги босқичда Паоло Мальдини Италия футбол федерацияси техник директори этиб тайинланди. Унинг олдидаги энг муҳим вазифалардан бири — миллий жамоа учун янги бош мураббий топиш.
Нега айнан Гвардиола?
Гвардиола “Барселона”, “Бавария” ва “Манчестер Сити”да ишлаган даврида замонавий футболнинг энг таъсирли мураббийларидан бирига айланди.
Унинг жамоалари тўп назорати, юқори прессинг, позицион ҳужум ва ўйинни майда деталларигача бошқариш билан ажралиб туради.
Италия учун бундай мураббий танлови катта ғоя ўзгаришини англатиши мумкин. Чунки “адзурри” тарихан тактик интизом ва ҳимоя маданияти билан машҳур. Гвардиола эса бу асосга янги, ҳужумкор ва тўпга эгалик қилишга қурилган модель қўшиши мумкин.
Манчини ва Конте варианти ҳам бор
Роберто Манчини Италия учун эмоционал ва таниш ном. У “адзурри”ни Европа чемпиони қилган мураббий.
Антонио Конте эса қаттиқ интизом, кучли характер ва жисмоний футбол билан танилган. У миллий жамоа муҳитини яхши билади ва қисқа вақтда жамоани тизимга сола оладиган мутахассислардан бири ҳисобланади.
Номзод
Асосий устунлик
Хосеп Гвардиола
янги футбол фалсафаси ва глобал обрў
Роберто Манчини
Евро-2020даги ғалаба ва Италия муҳитини билиши
Антонио Конте
интизом, характер ва тез натижага йўналган услуб
Аммо ҳозирги вазиятда Италияга фақат яхши мураббий эмас, тизимни қайта қуришга қодир раҳбар керак. Шунинг учун Гвардиола номи шунчаки “фантазия” эмас, катта стратегия белгиси сифатида кўрилаётган бўлиши мумкин.
Молиявий масала осон бўлмайди
Гвардиолани таклиф қилиш осон эмас. У дунёдаги энг қиммат мураббийлардан бири саналади.
Айрим манбаларга кўра, унинг маош талаблари FIGC учун жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Италияда ҳатто Серия А клублари унинг маошини қоплашда ёрдам бериши мумкинлиги ҳақида ҳам тахминлар айтилмоқда.
Яъни бу ерда фақат спорт эмас, молиявий архитектура ҳам катта роль ўйнайди. Гвардиолани хоҳлаш бошқа, уни олиб келиш — бутунлай бошқа level.
Италияга қандай мураббий керак?
Италия миллий жамоаси ҳозир шунчаки мураббий алмаштириш босқичида эмас. Жамоага янги ғоя, янги ишонч ва келажак учун аниқ йўл керак.
Кетма-кет учта жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш Италия каби футбол давлати учун жуда оғир зарба. Бу натижа муаммо фақат бир мураббийда эмас, бутун тизимда эканини кўрсатади.
Гвардиола келса, у фақат таркиб танламайди. У Италия футболининг келгуси йўналишига таъсир қилиши мумкин.
Ҳозирча расмий қарор йўқ
Муҳим жиҳат: Гвардиола Италия бош мураббийи этиб тайинлангани ҳақида расмий эълон йўқ. У ҳозирча номзодлардан бири сифатида тилга олинмоқда.
FIGC олдида катта танлов турибди: таниш ва миллий муҳитни биладиган мураббийгами ишониш ёки бутунлай янги футбол фалсафасига эшик очиш?
Энди асосий савол шу: Италия Гвардиола билан янги давр бошлашга журъат қиладими ёки яна ўзининг таниш йўлига қайтадими?
…