Эспаньол — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Эспаньол — Атл. Мадрид учрашуви 17 октябр, 17:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Эспаньол бошланғич таркиби: 1. Фортуно А., 6. Кабрера Л., 16. Дркушич В., 23. Эль-Хилали О., 8. Экспосито, 9. Фернандес Р., 28. Эрнандес Х., 21. Инохо Р., 10. Лосано П., 5. Ридель К., 15. Сарагоса Б.
Эспаньол бош мураббийи: Гонсалес М.
Атл. Мадрид бошланғич таркиби: 13. Облак Я. (капитан), 8. Барриос П., 15. Дэвид Дж., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 18. Пубиль М., 21. Ромеро К., 20. Симеоне Дж.
Атл. Мадрид захирадагилари: 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 46. Кастильо Х., 27. Домингес Х., 22. Гримальдо А., 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.
Атл. Мадрид бош мураббийи: Симеоне Д.
Изоҳлар 0
…