Реал Мадрид — ПСВ: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Реал Мадрид — ПСВ учрашуви 25 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 3. Эдер Милитао, 22. Рюдигер А., 17. Кукурелья М., 20. Силва Б., 14. Тчуамени О., 15. Гюлер А., 25. Диоманде И., 10. Мбаппе К., 7. Винисиус Жуниор.
Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 5. Беллингем Дж., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 19. Эспи К., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 13. Лунин А., 26. Местре С., 27. Питарч Т.
Реал Мадрид бош мураббийи: Тральяо Ж.
ПСВ бошланғич таркиби: 32. Ковар М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 4. Обиспо А., 18. Костич Ф., 5. Перишич И. (капитан), 24. Сано К., 10. Ваннер П., 7. ван Боммел Р., 20. Тил Г., 21. Мейнанс С.
ПСВ захирадагилари: 19. Байрактаревич Э., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 3. Гасиоровски Й., 29. Ламмерс С., 27. Ман Д., 1. Олий Н., 9. Пепи Р., 35. Сантос А., 25. Силдиллия К., 51. Смоленаарс Т.
ПСВ бош мураббийи: Бос П.
- 90Ўйин якунланди. Ҳисоб: Реал Мадрид 5:1 ПСВ
- 90+4Эспен Эскас соатига қараб, дарҳол ўйинни якунлади.
- 90+2Бернарду Силва (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичида тўпга эга чиқди ва дарҳол биринчи уринишдаёқ зарба берди. У тўпни нотўғри мўлжаллади ва у дарвоза тўсинидан юқорига учиб кетди.
- 90Ўйинга 3 дақиқа қўшиб берилди.
- 875-1Гол! Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) Жуд Беллингемнинг ажойиб узатмасидан сўнг жарима майдони ичида тўпни қабул қилиб олди ва дарвоза марказига йўлланган аниқ зарба билан ҳисобни ўзгартирди. Ҳисоб энди 5:1.
- 844-1Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) Браим Диаснинг ақлли узатмасидан сўнг олдинга ўтиб кетди ва дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқди. У ҳали ҳам ишни охирига етказиши керак эди, аммо тўпни дарвоза тўрига аниқ жойлаб қўйди.
- 83Ҳакам ўйинга ўзгартириш киритиш вақти келганини билдирди ва Рубен ван Боммелга дам бериш учун Аёни Сантос (ПСВ) майдонга тушди.
- 81Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) рақиб ўйинчиларидан бирини йиқитгани учун Эспен Эскасдан сариқ карточка олди.
- 80Жоау Тралхау Ян Диомандени алмаштиришга қарор қилди ва унинг ўрнига Браим Диас (Реал Мадрид) майдонга тушди.
- 80Жуд Беллингем (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва зарба йўллади, аммо ҳимоячи уни ажойиб тарзда қайтарди.
- 78Ўйин тўхтатилди, чунки Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди.
- 78Захира. Райан Фламинго (ПСВ) ҳакамдан ишора олди ва энди майдонга тушиши мумкин, Кодай Сано эса майдонни тарк этмоқда.
- 77Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичида бўш қолди ва зарба берди, аммо унинг уринишини ҳимоячилардан бири ажойиб тарзда қайтарди.
- 75ПСВ томонидан амалга оширилган бурчак зарбаси яхши тайёргарлик кўрган Тибо Куртуа (Реал Мадрид) томонидан бартараф этилди.
- 74Рубен ван Боммел (ПСВ) жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо унинг уриниши ҳимоячи томонидан тўсиб қолингани учун дарвозабон учун катта хавф туғдирмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. ПСВ рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
- 72Вазият! Жуд Беллингем (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичида қулай позицияда эди, аммо узатма жуда кучли бўлгани сабабли тўпга ета олмади.
- 71Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) ўз омадини синаб кўриб зарба берди, аммо тўп дарвозага аниқ бормади.
- 70Бош мураббий ўзгариш қилишга қарор қилди ва Арда Гулер майдонни тарк этмоқда, унинг ўрнига Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) майдонга тушмоқда.
- 70Петер Бос ўзгариш қилишга қарор қилди. Филип Костич ўрнини Ярек Гасиоровски (ПСВ) эгаллайди.
- 70Ўзгариш. Паул Ваннер майдонни тарк этмоқда ва унинг ўрнига Ноа Фернандес (ПСВ) майдонга тушмоқда.
- 69Арда Гюлер (Реал Мадрид) тўпни дарвоза томон йўллади, аммо ҳимоячилардан бири тўпни моҳирона тўсиб қолгани сабабли у нишонга етмади.
- 69Реал Мадрид бурчак зарбасини қисқа узатма билан ўйнади. Тўп яқин орадаги жамоадошга оширилди.
- 69Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) тўпга биринчи уринишдаёқ зарба берди, аммо дарвозабон ажойиб сейв намойиш этди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Реал Мадрид бурчак зарбасини ишлаб олди.
- 66Қандай имконият! Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) жуда қулай вазиятдан фойдалана олмади, у жарима майдони ичида ажойиб узатмани қабул қилиб олди, аммо тўпни дарвозанинг ўнг устунига тегизишга муваффақ бўлди холос!
- 643-1Ҳисоб 3:1! Арда Гулер жарима майдончаси ичида Килиан Мбаппени (Реал Мадрид) тўп билан таъминлади, у ҳимоячиларсиз қолди ва тўпни дарвозанинг чап бурчагига жойлаб қўйди.
- 63Ян Диоманде (Реал Мадрид) жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, аммо тўп чап устун ёнидан анчагина ўтиб кетди.
- 602-1Жуд Беллингем (Реал Мадрид) жарима майдончаси ташқарисида ўзига бўш жой яратди ва зарба берди. Унинг аниқ зарбаси дарвоза устунига тегиб, тўрга кириб кетди ва ҳисоб 2:1 кўринишига келди.
- 59Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди!
- 59Федерико Вальверде (Реал Мадрид) тўпга биринчи уринишдаёқ зарба берди, аммо тўп дарвозага тегмади. Кейинги сафар у аниқроқ нишон олиши керак. Жуда ёмон зарба бўлди!
- 58Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиларидан бири Реал Мадрид фойдасига бурчак зарбаси белгиланганини ишора қилишмоқда.
- 58Жуд Беллингем (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо Матей Ковар тўпни ушлаб олди.
- 56Реал Мадрид бурчак зарбасини қисқа масофага ўйнади.
- 56Жуд Беллингем (Реал Мадрид) олтин имкониятга эга бўлди. У дарвозанинг қоқ марказига яқин масофадан зарба берди, аммо Матей Ковар ҳушёрлик кўрсатиб, ажойиб сейв ижро этди! Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Реал Мадрид бурчак зарбасини амалга оширади.
- 55Арда Гюлер (Реал Мадрид) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан сўнг, рақиб ҳимоячилари тўпни майдондан узоқлаштиришди.
- 53Дарвозабон ажойиб сейв ижро этиб, Килиан Мбаппенинг (Реал Мадрид) зарбасини қайтарди, акс ҳолда тўп дарвозанинг ўнг бурчагига кириб кетиши мумкин эди.
- 52Арда Гюлер (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичида аниқ узатмани қабул қилиб олди ва тўпга биринчи уринишдаёқ дарвоза маркази томон кучли зарба берди. Унинг зарбасини Матей Ковар ўзини ташлаб, тўпни қайтариб қолди. Қандай сейв!
- 501-1Гол! Федерико Вальверде (Реал Мадрид) ўз маҳоратини намойиш этиб, жарима майдони ичидан тўпни дарвозанинг қуйи ўнг бурчагига жойлаб қўйди. Голли узатмани Арда Гюлер амалга оширди ва ҳисоб 1:1 кўринишини олди.
- 47Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) тўпни кўкраги билан тўхтатди ва жарима майдончаси ичидан биринчи уринишдаёқ зарба берди, аммо тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
- 46Питер Бос танаффусда ўзгариш амалга оширди. Эсмир Байрактаревич Иван Перишичнинг ўрнига майдонга тушди (ПСВ).
- 46Жоау Тралхау танаффус вақтида ўзгариш қилишга қарор қилди. Дин Хёйсен майдонга тушди, у Эдер Милитао (Реал Мадрид) ўрнини эгаллади.
- 46Орельен Тчуамени учун ўйин якунланди (Реал Мадрид). Жуд Беллингем иккинчи бўлим учун майдонга тушмоқда.
- 46Жоау Тралхау ўзгариш амалга оширди. Иккинчи бўлим бошида Ибраима Конате Антонио Рюдигер (Реал Мадрид) ўрнига майдонга тушмоқда.
- 46Ҳакам Эспен Эскас иккинчи бўлимни бошлаш учун ҳуштагини чалди.
- 45+4Ҳакам ҳуштагини чалиб, биринчи бўлим якунланганини билдирди ва ўйиннинг дастлабки 45 дақиқаси ўз ниҳоясига етди.
- 45+3Кодай Сано (ПСВ) қанотдан узатилган тўпга етиб келиб, яхши имкониятга эга бўлди, аммо унинг бош билан йўллаган зарбаси ноаниқ чиқди ва тўп чап дарвоза устунидан анчагина узоқроқдан ўтиб кетди.
- 45+2Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичидан зарба берди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтариб қолишди.
- 45Тўртинчи ҳакам ўйинга 3 дақиқа қўшиб берди.
- 44Бугунги ҳакам Эспен Эскас Антонио Рюдигерни (Реал Мадрид) қўпол ўйини учун ҳақли равишда огоҳлантириш билан жазолашга қарор қилди.
- 43Рубен ван Боммел (ПСВ) жуда қаттиққўллик билан тўп учун курашга кирди ва Эспен Эскас қоидабузарлик учун ҳуштак чалди.
- 42Ҳакам Филип Костичга (ПСВ) сариқ карточка кўрсатди.
- 42Тўп юқорига кўтарилди ва Эдер Милитао (Реал Мадрид) уни назорат қила олмагач, қўлига тегди, ҳакам эса қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди.
- 41Гус Тил (ПСВ) рақибини ушлаб қолгани учун жарима белгиланди. Эспен Эскас стандарт вазиятни амалга оширишни ишора қилди.
- 40Хавфли вазият! Свен Мейнанс (ПСВ) бўш ҳудудда тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
- 39Ён чизиқ ҳаками Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) боши билан зарба беришидан олдин ўйиндан ташқари ҳолатни қайд этиб, байроқчасини кўтарди.
- 34Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) алдамчи ҳаракатлар билан жарима майдончаси чизиғигача етиб борди ва дарвоза томон зарба берди. Дарвозабон тўпни қайтаришга уринди, аммо у чап устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
- 34Иван Перишич (ПСВ) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни эгаллаб олишди.
- 320-1Гол! Иван Перишич (ПСВ) руҳий курашда устун келди ва Тибо Куртуани доғда қолдириб, дарвозанинг ўнг бурчагига қайтариб бўлмас пенальтини йўллади.
- 31Иван Перишич (ПСВ) пенальти нуқтаси томон йўл олмоқда.
- 30Орельен Тчуамени (Реал Мадрид) сариқ карточка олди.
- 30Мана ВАР қарори: ПСВ фойдасига ПЕНАЛЬТИ!
- 29VARТўхтанг! Бош ҳакам ВАР ишорасини кўрсатди ва у аввалроқ жарима майдончасида юз берган вазиятни кўриб чиқмоқчи. Бу ПСВ учун пенальти бўлиши мумкин! Келинг, у нима қарорга келишини кузатамиз.
- 29Ян Диоманде (Реал Мадрид) жарима майдони ичидан дарвозага зарба берди, аммо ҳимоячилар тўпни яхши қайтаришди.
- 28Свен Мейнанс (ПСВ) жарима майдончасига ёриб кирди ва рақиб ўйинчиси билан тўқнашувдан сўнг йиқилди, аммо ҳакам пенальти йўқ деб ишора қилди!
- 28Кодай Сано (ПСВ) гол уришга жуда яқин келди! У жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни қабул қилиб олди ва зарба берди, аммо тўп чап устун ёнидан озгина фарқ билан ўтиб кетди.
- 27Свен Мейнанс (ПСВ) тўпни ҳимоя чизиғи орасидан ўтказишга уринди, аммо шерикларидан бирортасини топа олмади.
- 23Ян Диоманде (Реал Мадрид) олдинга қараб тўпни узатди, аммо ҳимоячилардан бири уни тўсиб қолди.
- 20Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) жарима майдончаси ичига тўп узатди, аммо унинг уриниши бартараф этилди ва тўп майдондан чиқариб юборилди.
- 16Сержиньо Дест (ПСВ) жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо тўпга яхши тегина олмади ва у чап устун ёнидан анчагина четга ўтиб кетди.
- 14Ҳимоячи жарима майдончаси ичида Ян Диоманде (Реал Мадрид) томонидан йўлланган зарбани жасорат билан тўсиб қолди.
- 13Иван Перишич (ПСВ) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячиси тўпни узоқлаштирди.
- 11Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) жарима майдончаси ташқарисидан тезкор зарба йўллаб дарвозабонни лол қолдирмоқчи бўлди, аммо унинг зарбаси ўнг устунга тегиб қайтди!
- 9Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди ва ён ҳакам байроқчасини кўтарди.
- 9Сержиньо Дест (ПСВ) жарима майдончаси ичидан зарба бериб, гол уришга яқин келди, аммо унинг зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди.
- 4Рубен ван Боммел (ПСВ) ажойиб имкониятга эга бўлди! У жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, тўп чап устун ёнидан бироз ўтиб кетди!
- 4Свен Мийнанс (ПСВ) томонидан содир этилган қоидабузарликни Эспен Эскас пайқаб қолди ва ҳуштак чалишдан иккиланмади.
- 3Свен Мийнанс (ПСВ) жарима майдончаси ичида энг баланд сакради ва боши билан ноаниқ зарба йўллаб, тўпни чап устундан анча узоққа чиқариб юборди.
- 1Мана бошладик, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
- 03:08Ниҳоят футболчилар майдонга чиқиб келишди! Ўйинни Реал Мадрид бошлаб беради.
- 03:08Бугунги ўйинни Эспен Эскас бошқариб боради.
- 03:08Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
- 03:07Салом ва бизнинг бўлажак ўйин бўйича дақиқама-дақиқа матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…