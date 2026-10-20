Штутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн

·2·Спорт
Штутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ШтутгартАтл. Мадрид учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Штутгарт бошланғич таркиби: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 3. Хендрикс Р., 7. Миттельштадт М., 4. Вагноман Й., 21. Премель Г., 6. Штиллер А., 10. Фюрих К., 18. Левелинг Дж., 11. Эль-Ханнус Б., 26. Ундав Д. (капитан).

Штутгарт захирадагилари: 2. Ал Дахил А., 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 9. Демирович Э., 33. Функ М., 14. Хакес Л., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 28. Нартей Н., 17. Пейчинович Д., 44. Зауэр Л.

Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.

Атл. Мадрид бошланғич таркиби: 13. Облак Я. (капитан), 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 17. Ганцко Д., 22. Гримальдо А., 20. Симеоне Дж., 23. Юльманн М., 8. Барриос П., 10. Баэна А., 15. Дэвид Дж., 19. Альварес Х.

Атл. Мадрид захирадагилари: 5. Кардозу Ж., 46. Кастильо Х., 27. Домингес Х., 7. Ли Кан Ин, 24. Ле Норман Р., 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.

Атл. Мадрид бош мураббийи: Симеоне Д.

ШтутгартАтл. МадридЧемпионлар лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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