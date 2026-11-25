Чемпионлар лигаси доирасидаги Атл. Мадрид — Викинг учрашуви 26 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Атл. Мадрид бошланғич таркиби: 13. Облак Я., 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 5. Кардозу Ж., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 6. Коке (капитан), 7. Ли Кан Ин, 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 9. Сёрлот А.

Атл. Мадрид бош мураббийи: Симеоне Д.

Викинг бошланғич таркиби: 30. Белко Л., 7. Аскилдсен К., 16. Бьордал Х., 22. Ботхейм Э., 25. Фалкенер Х., 2. Хауген Х. Й., 5. Хеггхейм Х., 26. Квиа-Эгеског С., 29. Мои Т., 6. Стенснесс Г., 10. Трипич З. (капитан).

Викинг бош мураббийи: Йенсен М.