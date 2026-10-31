Ла Лигада сенсация: “Эспаньол” сафарда “Вильярреал”ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 11-турида «Эспанол» клуби сафарда «Вилярреал» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги ягона голни 60-дақиқада Леандро Кабрера киритиб, жамоасига муҳим 3 очкони тақдим этди.
- Мазкур натижадан сўнг «Эспанол»
- 11 очко билан 14-ўринга кўтарилиб олди, «Вилярреал» эса 12 очко билан 10-поғонада қолди.
Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида кутилмаган ва муросасиз натижа қайд этилди. Каталониянинг «Эспаньол» клуби сафарда «Вильярреал» майдонига саф тортиб, 1:0 ҳисобида минимал ва муҳим ғалабани қўлга киритди.
Учрашув тақдирини ҳимоячи томонидан киритилган ягона тўп ҳал қилди. Ушбу ғалаба меҳмонларга мусобақа жадвалидаги хавфли ҳудуддан узоқлашиш имкониятини берди.
Ҳал қилувчи дақиқа ва Кабреранинг голи
Кескин курашлар остида кечган беллашув тафсилотлари қуйидагича бўлди:
Ҳимоячидан ғалаба голи: Учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи гол 60-дақиқада урилди — «Эспаньол»нинг тажрибали ҳимоячиси Леандро Кабрера рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўз жамоасига олтинга тенг 3 очкони туҳфа этди;
«Вильярреал»нинг босими: Мезбонлар иккинчи бўлимда қатор ҳужумкор алмаштиришларни амалга оширган бўлса-да, каталонияликлар мудофаасини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқа олмади.
Мусобақа жадвалидаги ўзгаришлар
Мазкур учрашув натижаси жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатди:
«Эспаньол» кўтарилмоқда: Сафардаги қимматли ғалабадан сўнг Каталония жамоаси ўз очколарини 11 тага етказиб, турнир жадвалида 14-ўринга кўтарилиб олди;
«Вильярреал» 10-ўринда қолди: Мағлубиятга учраган мезбонлар эса 12 очко билан кучли ўнликнинг қуйи чегарасида, яъни 10-поғонада қолмоқда.
Ла Лига. 11-тур баҳси таркиблари:
«Вильярреал»: Гулачи, Моуринио, Наварро (Олувасейи, 80), Вейга, Кардона (Ромеро, 59), Комесаня, Молейро (Айосе Перес, 59), Масиа, Бюкенен (Фримен, 80), Морено (Пепе, 18), Микаутадзе;
«Эспаньол»: Фортуно, Дркушич, Эл Ҳилали, Кабрера, Инохо (Лосано, 61), Эспозито, Бауза, Эрнандес (Москардо, 88), Сарагоса (Пуадо, 77), Роберто, Дмитрович.
Ҳимоядаги интизомли ўйин ва стандарт вазиятдан максимал фойдаланиш эвазига қўлга киритилган бу ғалаба «Эспаньол»нинг мавсумдаги энг муҳим тактик ютуқларидан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…