Ла Лигада сенсация: “Эспаньол” сафарда “Вильярреал”ни мағлуб этди

·49·Спорт
Ла Лигада сенсация: “Эспаньол” сафарда “Вильярреал”ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 11-турида «Эспанол» клуби сафарда «Вилярреал» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувдаги ягона голни 60-дақиқада Леандро Кабрера киритиб, жамоасига муҳим 3 очкони тақдим этди.
  • Мазкур натижадан сўнг «Эспанол»
  • 11 очко билан 14-ўринга кўтарилиб олди, «Вилярреал» эса 12 очко билан 10-поғонада қолди.

Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида кутилмаган ва муросасиз натижа қайд этилди. Каталониянинг «Эспаньол» клуби сафарда «Вильярреал» майдонига саф тортиб, 1:0 ҳисобида минимал ва муҳим ғалабани қўлга киритди.

Учрашув тақдирини ҳимоячи томонидан киритилган ягона тўп ҳал қилди. Ушбу ғалаба меҳмонларга мусобақа жадвалидаги хавфли ҳудуддан узоқлашиш имкониятини берди.

Ҳал қилувчи дақиқа ва Кабреранинг голи

Кескин курашлар остида кечган беллашув тафсилотлари қуйидагича бўлди:

  • Ҳимоячидан ғалаба голи: Учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи гол 60-дақиқада урилди — «Эспаньол»нинг тажрибали ҳимоячиси Леандро Кабрера рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўз жамоасига олтинга тенг 3 очкони туҳфа этди;

  • «Вильярреал»нинг босими: Мезбонлар иккинчи бўлимда қатор ҳужумкор алмаштиришларни амалга оширган бўлса-да, каталонияликлар мудофаасини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқа олмади.

Мусобақа жадвалидаги ўзгаришлар

Мазкур учрашув натижаси жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатди:

  • «Эспаньол» кўтарилмоқда: Сафардаги қимматли ғалабадан сўнг Каталония жамоаси ўз очколарини 11 тага етказиб, турнир жадвалида 14-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Вильярреал» 10-ўринда қолди: Мағлубиятга учраган мезбонлар эса 12 очко билан кучли ўнликнинг қуйи чегарасида, яъни 10-поғонада қолмоқда.

Ла Лига. 11-тур баҳси таркиблари:

  • «Вильярреал»: Гулачи, Моуринио, Наварро (Олувасейи, 80), Вейга, Кардона (Ромеро, 59), Комесаня, Молейро (Айосе Перес, 59), Масиа, Бюкенен (Фримен, 80), Морено (Пепе, 18), Микаутадзе;

  • «Эспаньол»: Фортуно, Дркушич, Эл Ҳилали, Кабрера, Инохо (Лосано, 61), Эспозито, Бауза, Эрнандес (Москардо, 88), Сарагоса (Пуадо, 77), Роберто, Дмитрович.

Ҳимоядаги интизомли ўйин ва стандарт вазиятдан максимал фойдаланиш эвазига қўлга киритилган бу ғалаба «Эспаньол»нинг мавсумдаги энг муҳим тактик ютуқларидан бири бўлди.

Ла ЛигаЭспаньолВильярреалЛеандро Кабрера
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вильярреал — Эспаньол: таркиблар ва жонли матнВильярреал — Эспаньол: таркиблар ва жонли матнКеча 23:5590-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди90-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди17 октябр 19:18Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўрадиРақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради11 октябр 11:58Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:58Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатди18 сентябр 06:11Флик, Марселино ва Бордалас "мавсум мураббийи" бўлиш учун курашади...Флик, Марселино ва Бордалас "мавсум мураббийи" бўлиш учун курашади...26 май 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди