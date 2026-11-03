Атл. Мадрид — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Атл. Мадрид — Бавария Мюнхен учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Атл. Мадрид бошланғич таркиби: 13. Облак Я. (капитан), 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж., 9. Сёрлот А.
Атл. Мадрид захирадагилари: 46. Кастильо Х., 15. Дэвид Дж., 27. Домингес Х., 26. Уэсо Р., 6. Коке, 7. Ли Кан Ин, 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 3. Варгас О.
Атл. Мадрид бош мураббийи: Симеоне Д.
Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 1. Нойер М. (капитан), 8. Бишоф Т., 19. Дэвис А., 9. Кейн Г., 42. Карл Л., 6. Киммих Ж., 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 44. Станишич Ж., 4. Та Ж., 2. Упамекано Д.
Бавария Мюнхен захирадагилари: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 47. Дайбер Д., 21. Ито Х., 3. Ким Мин Чжэ, 45. Павлович А., 26. Ульрайх С., 40. Урбиг Ж.
Бавария Мюнхен бош мураббийи: Дэнкс А.
Изоҳлар 0
…