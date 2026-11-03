Атл. Мадрид — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн

·23·Спорт
Атл. Мадрид — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Атл. Мадрид — Бавария Мюнхен учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Атл. Мадрид бошланғич таркиби: 13. Облак Я. (капитан), 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж., 9. Сёрлот А.

Атл. Мадрид захирадагилари: 46. Кастильо Х., 15. Дэвид Дж., 27. Домингес Х., 26. Уэсо Р., 6. Коке, 7. Ли Кан Ин, 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 3. Варгас О.

Атл. Мадрид бош мураббийи: Симеоне Д.

Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 1. Нойер М. (капитан), 8. Бишоф Т., 19. Дэвис А., 9. Кейн Г., 42. Карл Л., 6. Киммих Ж., 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 44. Станишич Ж., 4. Та Ж., 2. Упамекано Д.

Бавария Мюнхен захирадагилари: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 47. Дайбер Д., 21. Ито Х., 3. Ким Мин Чжэ, 45. Павлович А., 26. Ульрайх С., 40. Урбиг Ж.

Бавария Мюнхен бош мураббийи: Дэнкс А.

Атл. МадридБавария МюнхенЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Штутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнШтутгарт — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:03Леванте — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнЛеванте — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн31 октябр 17:02Эспаньол — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матнЭспаньол — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн17 октябр 15:48Бавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:52Бавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн31 октябр 21:35Фрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матнФрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози