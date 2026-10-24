Майнц — Вердер Бремен: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Майнц — Вердер Бремен учрашуви 24 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Майнц бошланғич таркиби: 1. Шволов А., 10. Амири Н., 23. Бекер С., 19. Каси А., 21. да Коста Д., 7. Ли Джэ-Сон, 2. Мвене П., 4. Пош С., 48. Потульски К., 6. Сано К., 9. Тиц П.
Майнц захирадагилари: 3. Грубер Ф., 17. Холлербах Б., 40. Кинциг М., 11. Кёнигсдёрффер Р., 15. Мэлони Л., 5. Мартель Э., 47. Накузола Р., 8. Небель П., 30. Видмер С.
Майнц бош мураббийи: Фишер У.
Вердер Бремен бошланғич таркиби: 1. Хайн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регеер И., 15. Райс Л., 8. Вайзер М.
Вердер Бремен захирадагилари: 18. Динкчи Э., 38. Эревбенаги П., 26. Иттен С., 14. Линен С., 19. Кетан К., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 23. Стальмах Д., 3. Войчик О.
Вердер Бремен бош мураббийи: Тиун Д.
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