Элверсберг — Майнц: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Элверсберг — Майнц учрашуви 31 октябр, 00:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Элверсберг бошланғич таркиби: 20. Кристоф Н., 21. Гюнтер Л., 43. Кайдель Ф., 7. Краттенмахер М., 42. Моква Нтусу Д., 40. Оньека Ф., 25. Петков Л., 19. Пинкерт Л., 8. Пореба Л., 31. Рор М., 26. Зирх Л.
Элверсберг захирадагилари: 15. Адам Р., 28. Босс Т., 39. Кэмпбелл К., 6. Конде А., 9. Футкеу Н., 3. Ле Жонкур Ф., 2. Микельсон Н., 17. Шмаль Ф., 24. Шнелльбахер Л.
Элверсберг бош мураббийи: Вагнер В.
Майнц бошланғич таркиби: 27. Зентнер Р., 10. Амири Н., 23. Бекер С., 19. Каси А., 21. да Коста Д., 2. Мвене П., 8. Небель П., 4. Пош С., 48. Потульски К., 6. Сано К., 9. Тиц П.
Майнц захирадагилари: 16. Белл С., 3. Грубер Ф., 17. Холлербах Б., 11. Кёнигсдёрффер Р., 7. Ли Джэ-Сон, 15. Мэлони Л., 5. Мартель Э., 1. Шволов А., 30. Видмер С.
Майнц бош мураббийи: Фишер У.
Изоҳлар 0
…