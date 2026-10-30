Элверсберг — Майнц: таркиблар ва жонли матн

·3·Спорт
Элверсберг — Майнц: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги ЭлверсбергМайнц учрашуви 31 октябр, 00:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Элверсберг бошланғич таркиби: 20. Кристоф Н., 21. Гюнтер Л., 43. Кайдель Ф., 7. Краттенмахер М., 42. Моква Нтусу Д., 40. Оньека Ф., 25. Петков Л., 19. Пинкерт Л., 8. Пореба Л., 31. Рор М., 26. Зирх Л.

Элверсберг захирадагилари: 15. Адам Р., 28. Босс Т., 39. Кэмпбелл К., 6. Конде А., 9. Футкеу Н., 3. Ле Жонкур Ф., 2. Микельсон Н., 17. Шмаль Ф., 24. Шнелльбахер Л.

Элверсберг бош мураббийи: Вагнер В.

Майнц бошланғич таркиби: 27. Зентнер Р., 10. Амири Н., 23. Бекер С., 19. Каси А., 21. да Коста Д., 2. Мвене П., 8. Небель П., 4. Пош С., 48. Потульски К., 6. Сано К., 9. Тиц П.

Майнц захирадагилари: 16. Белл С., 3. Грубер Ф., 17. Холлербах Б., 11. Кёнигсдёрффер Р., 7. Ли Джэ-Сон, 15. Мэлони Л., 5. Мартель Э., 1. Шволов А., 30. Видмер С.

Майнц бош мураббийи: Фишер У.

ЭлверсбергМайнцГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:20Элверсберг — Аугсбург: таркиблар ва жонли матнЭлверсберг — Аугсбург: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:24Майнц — Вердер Бремен: таркиблар ва жонли матнМайнц — Вердер Бремен: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:23Шальке — Майнц: таркиблар ва жонли матнШальке — Майнц: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:17Ўртоқлик ўйини. Германия Финляндияни йирик ҳисобда мағлуб этдиЎртоқлик ўйини. Германия Финляндияни йирик ҳисобда мағлуб этди1 июн 07:24Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди