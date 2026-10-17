Элверсберг — Аугсбург: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Элверсберг — Аугсбург учрашуви 17 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Элверсберг бошланғич таркиби: 20. Кристоф Н., 10. Дарвич Н., 21. Гюнтер Л., 30. Гямера Дж., 43. Кайдель Ф., 7. Краттенмахер М., 42. Моква Нтусу Д., 25. Петков Л., 19. Пинкерт Л., 8. Пореба Л., 31. Рор М.
Элверсберг захирадагилари: 15. Адам Р., 28. Босс Т., 6. Конде А., 9. Футкеу Н., 3. Ле Жонкур Ф., 2. Микельсон Н., 17. Шмаль Ф., 24. Шнелльбахер Л., 26. Зирх Л.
Элверсберг бош мураббийи: Вагнер В.
Аугсбург бошланғич таркиби: 1. Дамен Ф., 35. Ба Дж., 16. Беренс Х., 2. Бракельманн К., 19. Фелльхауэр Р., 21. Ибрагимович А., 4. Массенго Х., 5. Матсима К., 9. Рибейру Р., 32. Ридер Ф., 27. Вольф М.
Аугсбург захирадагилари: 6. Гаувелеу Дж., 11. Грегорич М., 30. Каде А., 14. Кайтель Я., 10. Комур М., 22. Лабрович Н., 39. Огунду У., 37. Шнитцер Т., 7. Сол Ёнг-У.
Аугсбург бош мураббийи: Баум М.
Изоҳлар 0
…