Аугсбург — Унион Берлин: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Аугсбург — Унион Берлин учрашуви 24 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Аугсбург бошланғич таркиби: 1. Дамен Ф., 35. Ба Дж., 16. Беренс Х., 2. Бракельманн К., 11. Грегорич М., 21. Ибрагимович А., 30. Каде А., 4. Массенго Х., 5. Матсима К., 32. Ридер Ф., 27. Вольф М.
Аугсбург захирадагилари: 19. Фелльхауэр Р., 6. Гаувелеу Дж., 14. Кайтель Я., 10. Комур М., 22. Лабрович Н., 39. Огунду У., 9. Рибейру Р., 37. Шнитцер Т., 7. Сол Ёнг-У.
Аугсбург бош мураббийи: Баум М.
Унион Берлин бошланғич таркиби: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 9. Буржу Л., 19. Хаберер Й., 11. Чон У-Ён, 8. Хедира Р., 15. Роте Т., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 2. Удуохай Ф., 4. Ван ден Бос З.
Унион Берлин захирадагилари: 7. Бурке О., 32. Грей М., 6. Кемляйн А., 17. Кон Д., 29. Латте Лат Э., 27. Любичич М., 14. Кверфельд Л., 31. Рааб М., 28. Триммель К.
Унион Берлин бош мураббийи: Лустринелли М.
Изоҳлар 0
…