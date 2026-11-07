Бундеслигада голлар ёмғири: Бундеслиганинг 9-тури марказий баҳслари қандай якунланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия Бундеслигасининг 9-турида «Бавария» ва Дортмунднинг «Боруссия» клублари ғалаба қозониб, 21 очко билан турнир жадвалида пешқадамликни давом эттирмоқда.
- Мюнхенликлар сафарда «Майнс»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, дортмундликлар ўз уйида «Элверсберг» устидан худди шундай ҳисобда зафар қучди.
- «Лейпсиг» эса «Аугсбург» дарвозасига жавобсиз бешта гол уриб, 5:1 ҳисобидаги йирик ғалаба билан 18 очко жамғарди ва кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлади.
Германия Бундеслигасининг 9-туридан ўрин олган учрашувлар якунланиб, чемпионлик пойгасидаги кураш янада қизғин паллага кирди.
Мусобақа пешқадами «Бавария» сафарда ишончли ғалабани қўлга киритган бўлса, уни таъқиб қилаётган Дортмунднинг «Боруссия» клуби ҳам ўз майдонида очко йўқотмади. Турнинг энг сермаҳсул баҳсида эса «Лейпциг» рақибини йирик ҳисобда тор-мор этди.
«Бавария»дан сафар ғалабаси: Киммих ва Карлнинг голлари
Мюнхен клуби «Майнц» майдонида меҳмон бўлиб, учрашув тизгинини дастлабки дақиқалардан назорат қилди:
Ишончли старт: Баҳснинг 14-дақиқасидаёқ Йозуа Киммих ҳисобни очган бўлса, 57-дақиқада Карл ҳисобдаги устунликни оширди;
Сўнгги дақиқадаги жавоб тўпи: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада мезбонлар сафида Тиезт фарқни қисқартирди, аммо бу «Бавария»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини тортиб олишга етмади;
Жадвалдаги ҳолат: Ушбу натижадан сўнг мюнхенликлар 21 очко билан турнир жадвалидаги 1-ўринни сақлаб қолди.
«Боруссия Д»да Нмеча дубли ва таъқибнинг давоми
Дортмундликлар ўз уйида мавсум кашфиётларидан бўлмиш «Элверсберг» билан кечган кескин баҳсда муҳим ғалабага эришди:
Феликс Нмечанинг қаҳрамонлиги: Ўйин тақдирини иккинчи бўлимда дубл қайд этган Нмеча ҳал қилди — ярим ҳимоячи 55 ва 71-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилди;
Меҳмонларнинг хавфли қаршилиги: «Элверсберг» 81-дақиқада Футкеунинг голи билан интригани қайтарди, аммо дортмундликлар ҳисобни ушлаб қолишни уддалашди (2:1);
Тенг очколар: «Боруссия Д» ҳам ўз очколарини 21 тага етказиб, тўплар нисбатига кўра 2-поғонада «Бавария»ни тинимсиз таъқиб қилмоқда.
«Лейпциг»дан 1-дақиқадаги голга 5 талик жавоб зарбаси
Турнинг энг драматик ва сергол учрашуви Лейпцигда бўлиб ўтди:
Кутилмаган зарба: «Аугсбург» учрашувнинг 1-дақиқасидаёқ Каденинг голи билан ҳисобни очиб, мезбонларни шок ҳолатига туширди;
Беш карра зарба ва комбэк: Шундан сўнг «буқалар» ҳақиқий голлар шоусини намойиш этишди. Банзузи (33), Нкунку (45), Раум (45+1), Ромуло (60) ва Баумгартнер (66) кетма-кет гол уриб, 5:1 ҳисобидаги йирик ғалабани тантана қилишди;
3-ўрин мустаҳкамланди: «Лейпциг» 18 очко жамғарган ҳолда кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлаб олди.
Изоҳлар 0
…