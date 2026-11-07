Бундеслигада голлар ёмғири: Бундеслиганинг 9-тури марказий баҳслари қандай якунланди?

·55·Спорт
Бундеслигада голлар ёмғири: Бундеслиганинг 9-тури марказий баҳслари қандай якунланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия Бундеслигасининг 9-турида «Бавария» ва Дортмунднинг «Боруссия» клублари ғалаба қозониб, 21 очко билан турнир жадвалида пешқадамликни давом эттирмоқда.
  • Мюнхенликлар сафарда «Майнс»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, дортмундликлар ўз уйида «Элверсберг» устидан худди шундай ҳисобда зафар қучди.
  • «Лейпсиг» эса «Аугсбург» дарвозасига жавобсиз бешта гол уриб, 5:1 ҳисобидаги йирик ғалаба билан 18 очко жамғарди ва кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлади.

Германия Бундеслигасининг 9-туридан ўрин олган учрашувлар якунланиб, чемпионлик пойгасидаги кураш янада қизғин паллага кирди.

Мусобақа пешқадами «Бавария» сафарда ишончли ғалабани қўлга киритган бўлса, уни таъқиб қилаётган Дортмунднинг «Боруссия» клуби ҳам ўз майдонида очко йўқотмади. Турнинг энг сермаҳсул баҳсида эса «Лейпциг» рақибини йирик ҳисобда тор-мор этди.

«Бавария»дан сафар ғалабаси: Киммих ва Карлнинг голлари

Мюнхен клуби «Майнц» майдонида меҳмон бўлиб, учрашув тизгинини дастлабки дақиқалардан назорат қилди:

  • Ишончли старт: Баҳснинг 14-дақиқасидаёқ Йозуа Киммих ҳисобни очган бўлса, 57-дақиқада Карл ҳисобдаги устунликни оширди;

  • Сўнгги дақиқадаги жавоб тўпи: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада мезбонлар сафида Тиезт фарқни қисқартирди, аммо бу «Бавария»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабасини тортиб олишга етмади;

  • Жадвалдаги ҳолат: Ушбу натижадан сўнг мюнхенликлар 21 очко билан турнир жадвалидаги 1-ўринни сақлаб қолди.

«Боруссия Д»да Нмеча дубли ва таъқибнинг давоми

Дортмундликлар ўз уйида мавсум кашфиётларидан бўлмиш «Элверсберг» билан кечган кескин баҳсда муҳим ғалабага эришди:

  • Феликс Нмечанинг қаҳрамонлиги: Ўйин тақдирини иккинчи бўлимда дубл қайд этган Нмеча ҳал қилди — ярим ҳимоячи 55 ва 71-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилди;

  • Меҳмонларнинг хавфли қаршилиги: «Элверсберг» 81-дақиқада Футкеунинг голи билан интригани қайтарди, аммо дортмундликлар ҳисобни ушлаб қолишни уддалашди (2:1);

  • Тенг очколар: «Боруссия Д» ҳам ўз очколарини 21 тага етказиб, тўплар нисбатига кўра 2-поғонада «Бавария»ни тинимсиз таъқиб қилмоқда.

«Лейпциг»дан 1-дақиқадаги голга 5 талик жавоб зарбаси

Турнинг энг драматик ва сергол учрашуви Лейпцигда бўлиб ўтди:

  • Кутилмаган зарба: «Аугсбург» учрашувнинг 1-дақиқасидаёқ Каденинг голи билан ҳисобни очиб, мезбонларни шок ҳолатига туширди;

  • Беш карра зарба ва комбэк: Шундан сўнг «буқалар» ҳақиқий голлар шоусини намойиш этишди. Банзузи (33), Нкунку (45), Раум (45+1), Ромуло (60) ва Баумгартнер (66) кетма-кет гол уриб, 5:1 ҳисобидаги йирик ғалабани тантана қилишди;

  • 3-ўрин мустаҳкамланди: «Лейпциг» 18 очко жамғарган ҳолда кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлаб олди.

БундеслигаБаварияБоруссия ДортмундЛейпциг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бавария”да фавқулодда ҳолат: Компани шифохонадан сўнг дербидан четлатилди“Бавария”да фавқулодда ҳолат: Компани шифохонадан сўнг дербидан четлатилди31 октябр 17:24Ҳарри Кейн “Бавария” билан янги битим тузиб, энг кўп маош олувчи футболчига айландиҲарри Кейн “Бавария” билан янги битим тузиб, энг кўп маош олувчи футболчига айландиБугун 15:44“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади27 октябр 16:09«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди25 октябр 23:54156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози