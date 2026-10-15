“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард
Тошкент шаҳри навбатдаги йирик яккакураш кечасига мезбонлик қилишга ҳозирланмоқда. Шу йилнинг 17 октябрь куни пойтахтимиздаги муҳташам «Ҳумо арена» муз саройида қўлқопсиз жанглар бўйича нуфузли IBA Nomad 16 турнири ташкил этилади. Ташкилотчилар мазкур мусобақанинг барча марказий ва дастлабки жангларидан иборат тўлиқ кардини расман эълон қилди.
Турнир доирасида профессионал бокс ва аралаш яккакураш (ММА) усталари бўлган бир қатор таниқли ўзбекистонлик спортчилар — Шоҳжаҳон Эргашев, Муҳиддин Мамажонов, Бобур Абдулазизов ва бошқа юлдузлар кучли рақибларга қарши очиқ жангга киришади.
Асосий кард (Main Card): Ҳал қилувчи чемпионлик баҳслари ва супержанглар
Турнирнинг асосий дастуридан иккита чемпионлик белбоғи учун беллашув ва қизғин қарама-қаршиликлар ўрин олган:
Оғир вазндаги чемпионлик жанги: Мурад Халидов (Murad «Champion») ва Бекжан Бакиров 2 (Bekzhan «Ogar») — реванш тўқнашуви;
Ярименгил вазндаги титул баҳси: Ернар Хусаинов (Ernar «Storm») ва Валерий Особов (Valeriy «Eagle»);
Енгил вазн: Таниқли боксчимиз Шоҳжаҳон Эргашев қозоғистонлик Дастан Бекенга (Dastan «Kazakh Diamond») қарши майдонга тушади;
Ярименгил вазн: Искандар Зияев (Iskandar «Head Chef») ва Торойбек Амиров (Toroybek «Tor»);
Ярименгил вазн: UFC собиқ жангчиси Жалгас Жумагулов (Zhalgas «Zhako») ҳамюртимиз Аброр Акпархўжаевга (Abror «Leader») қарши саф тортади;
Ўрта вазн: Муратбек Касимбай (Muratbek «Kazakh Terminator») ва Залимхан Юсупов (Zalimkhan «Submission King»);
Ўрта вазн: Ҳамюртимиз Муҳиддин Мамажонов (Mukhiddin «Left-Hander») тожикистонлик Шоҳруз Давлатовга (Shohruz «Italian») қарши кураш олиб боради;
Ярименгил вазн: Самандар Реимбоев (Samandar «Tank») қирғизистонлик Марсель Нурланбек Уулуга (Marsel «At Any Time») қарши рингга кўтарилади.
Дастлабки кард (Prelims): Ҳамюртларимизнинг шиддатли тўқнашувлари
Мусобақанинг прелим карди ҳам ўзбек ва қўшни давлат жангчиларининг кескин баҳсларига бой бўлади:
Енгил вазн: Адилет Айтжанов (Adilet «Apukchi») ва Оғабек “Сатурн” Абдумўминов;
Яримоғир вазн (Welterweight): Канат Кульмагамбетов (Kanat «Kansh / Fighter») ва Шукуржон Абдураҳимов;
Яримоғир вазн (Welterweight): Бобур Абдулазизов ва Тазабек Баянов;
Ўрта вазн: Азамат Бакитов (Bakytov «Evil») ва Ислом Болтаев;
Енгил вазн: Улан Нургали (Ulan «Aboukhakhan») ва Бекмурод Турсунбоев (Bekmurod «Black»);
Ярименгил вазн: Бурхан Серикбаев ва Владимир Сарукханян (Vladimir «Vald»);
Яримоғир вазн (Welterweight): Акжол Жолдасбаев ва Лучкин Омилов (Luchin);
Енгил вазн: Сарукханян ва Темур Абдураҳмонов.
Ташкилий тафсилотлар: Вақт, чипталар ва трансляция
Мухлислар учун мусобақа бўйича барча муҳим техник маълумотлар очиқланди:
Сана ва вақт: Турнир 17 октябрь куни соат 17:00 да старт олади;
Манзил: Тошкент шаҳри, «Ҳумо арена» кўп тармоқли спорт-концерт мажмуаси;
Тўғридан-тўғри трансляция: Жанглар онлайн тарзда расмий Nomad Fighting YouTube канали орқали жонли эфирда намойиш этилади;
Чипталар: Беллашувларни аренадан бевосита томоша қилиш учун чипталар фақатгина iTicket.uz платформаси орқали сотувга чиқарилган.
Шиддат ва муросасиз рақобатни хуш кўрувчи жанг санъати ихлосмандлари учун Тошкентдаги бу турнир йилнинг энг ёрқин спорт тадбирларидан бирига айланиши кутилмоқда.
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