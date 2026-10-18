Муҳиддин Мамажонов IBA Nomad 16 кечасида рақибини даҳшатли нокаутга учратди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Муҳиддин Мамажонов ИБА Номад 16 турнирида Тожикистон вакили Шоҳруз Давлатовни иккинчи раундда нокаутга учратди.
- Ушбу ғалаба Мамажоновнинг қўлқопсиз жанглардаги кучини ва тажрибасини кўрсатди.
- Бу зафар унинг халқаро аренада янада йирик жангларда иштирок этишига йўл очади.
Пойтахт Тошкент шаҳрида аралаш яккакураш ва жанг санъати ихлосмандлари диққат марказида бўлиб турган қўлқопсиз жанглар бўйича нуфузли IBA Nomad 16 турнири кескин ва муросасиз баҳсларга бой бўлмоқда.
Мусобақа доирасида профессионал ММАдаги ёрқин жанглари орқали мухлислар меҳрини қозонган ўзбекистонлик таниқли яккакураш устаси Муҳиддин Мамажонов Тожикистон вакили Шоҳруз Давлатовга қарши октагон-рингга кўтарилди.
Иккинчи раунддаги ҳал қилувчи нокаут
Ўрта вазн тоифасида 3 раунд этиб белгиланган мазкур қарама-қаршилик дастлабки сониялардан очиқ ва кескин зарбалар алмашинуви остида бошланди:
Дастлабки босим ва назорат: Жангчилар дастлабки беш дақиқаликда бир-бирларини синчковлик билан ўрганиб, кучли зарбалар билан босим уюштиришди;
Муддатидан аввал тўхтатилган баҳс: Иккинчи раунд давом этаётган паллада Муҳиддин Мамажонов рақибининг ҳимоясидаги очиқликдан унумли фойдаланиб, аниқ ва ҳалокатли зарба йўллади;
Соф нокаут: Мазкур оғир зарбадан сўнг тожикистонлик жангчи Шоҳруз Давлатов оёқда тура олмади ва ҳакам жангни зудлик билан тўхтатиб, соф нокаут қайд этди.
Тошкентдаги оқшом қаҳрамонлари
Мамажоновнинг ушбу томошабоп ва тезкор ғалабаси пойтахтдаги жанг оқшомига ташриф буюрган минглаб мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди:
Маҳорат ва тажриба: Маҳаллий ММА майдонларида катта мактаб ўтаган спортчимиз қўлқопсиз курашларнинг қаттиқ регламентига тез мослаша олишини ва юқори нокаутчилик кучини яна бир бор исботлади;
Кейинги қадамлар: IBA Nomad сериясидаги бундай ишончли зафар ҳамюртимиз учун халқаро промоушенларда янги ва янада каттароқ рейтинг жангларига йўл очади.
Тошкент мезбонлик қилган IBA Nomad 16 турнири маҳаллий спортчиларимизнинг яккакурашнинг турли йўналишларида рақобатбардош ва кучли эканини яна бир бор кўрсатиб берди.
Изоҳлар 0
…