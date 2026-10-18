Муҳиддин Мамажонов IBA Nomad 16 кечасида рақибини даҳшатли нокаутга учратди (видео)

·75·Спорт
Муҳиддин Мамажонов IBA Nomad 16 кечасида рақибини даҳшатли нокаутга учратди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Муҳиддин Мамажонов ИБА Номад 16 турнирида Тожикистон вакили Шоҳруз Давлатовни иккинчи раундда нокаутга учратди.
  • Ушбу ғалаба Мамажоновнинг қўлқопсиз жанглардаги кучини ва тажрибасини кўрсатди.
  • Бу зафар унинг халқаро аренада янада йирик жангларда иштирок этишига йўл очади.

Пойтахт Тошкент шаҳрида аралаш яккакураш ва жанг санъати ихлосмандлари диққат марказида бўлиб турган қўлқопсиз жанглар бўйича нуфузли IBA Nomad 16 турнири кескин ва муросасиз баҳсларга бой бўлмоқда.

Мусобақа доирасида профессионал ММАдаги ёрқин жанглари орқали мухлислар меҳрини қозонган ўзбекистонлик таниқли яккакураш устаси Муҳиддин Мамажонов Тожикистон вакили Шоҳруз Давлатовга қарши октагон-рингга кўтарилди.

Муҳиддин Мамажонов IBA Nomad 16 кечасида рақибини даҳшатли нокаутга учратди (видео)

Иккинчи раунддаги ҳал қилувчи нокаут

Ўрта вазн тоифасида 3 раунд этиб белгиланган мазкур қарама-қаршилик дастлабки сониялардан очиқ ва кескин зарбалар алмашинуви остида бошланди:

  • Дастлабки босим ва назорат: Жангчилар дастлабки беш дақиқаликда бир-бирларини синчковлик билан ўрганиб, кучли зарбалар билан босим уюштиришди;

  • Муддатидан аввал тўхтатилган баҳс: Иккинчи раунд давом этаётган паллада Муҳиддин Мамажонов рақибининг ҳимоясидаги очиқликдан унумли фойдаланиб, аниқ ва ҳалокатли зарба йўллади;

  • Соф нокаут: Мазкур оғир зарбадан сўнг тожикистонлик жангчи Шоҳруз Давлатов оёқда тура олмади ва ҳакам жангни зудлик билан тўхтатиб, соф нокаут қайд этди.

Тошкентдаги оқшом қаҳрамонлари

Мамажоновнинг ушбу томошабоп ва тезкор ғалабаси пойтахтдаги жанг оқшомига ташриф буюрган минглаб мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди:

  • Маҳорат ва тажриба: Маҳаллий ММА майдонларида катта мактаб ўтаган спортчимиз қўлқопсиз курашларнинг қаттиқ регламентига тез мослаша олишини ва юқори нокаутчилик кучини яна бир бор исботлади;

  • Кейинги қадамлар: IBA Nomad сериясидаги бундай ишончли зафар ҳамюртимиз учун халқаро промоушенларда янги ва янада каттароқ рейтинг жангларига йўл очади.

Тошкент мезбонлик қилган IBA Nomad 16 турнири маҳаллий спортчиларимизнинг яккакурашнинг турли йўналишларида рақобатбардош ва кучли эканини яна бир бор кўрсатиб берди.

IBA Nomad 16Муҳиддин МамажоновШоҳруз Давлатов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дебют ва рингдаги даҳанаки жанг: Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангда ғалаба қозондиДебют ва рингдаги даҳанаки жанг: Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангда ғалаба қозондиБугун 06:56Ислом Болтаев IBA Nomad 16 турнирида Азамат Бақитовни чуқур нокаутга учратди (видео)Ислом Болтаев IBA Nomad 16 турнирида Азамат Бақитовни чуқур нокаутга учратди (видео)Кеча 20:52Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиУмар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиКеча 17:43Тошкентда қақшатқич реванш: Муҳиддин Мамажонов Магомед Салиевни таслим этди (видео)Тошкентда қақшатқич реванш: Муҳиддин Мамажонов Магомед Салиевни таслим этди (видео)27 сентябр 10:07“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард15 октябр 08:17Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)14 июн 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...