Ислом Болтаев IBA Nomad 16 турнирида Азамат Бақитовни чуқур нокаутга учратди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги ИБА Номад 16 турнирида ўзбекистонлик Ислом Болтаев ўзининг промоушендаги илк жангидаёқ қозоғистонлик Азамат Бақитовни 1-раунднинг 2-дақиқасида нокаутга учратди.
- Ушбу сенсацион нокаут мусобақанинг энг чиройли эпизодларидан бирига айланган ва Ислом Болтаевни 366 минг долларлик «Гелендваген» автомобили учун асосий даъвогарга айлантирган.
Тошкент шаҳрида бўлиб ўтаётган халқаро IBA Nomad 16 жанг оқшомида ўзбекистонлик иқтидорли яккакураш устаси Ислом «Тапор» Болтаев промоушендаги илк жангидаёқ ҳақиқий сенсация қайд этди.
Ўрта вазн (84 кг) тоифасида кечган беллашувда юртдошимиз лиганинг тажрибали вакили, қозоғистонлик Азамат «Зло» Бақитовга қарши октагон-рингга кўтарилиб, 1-раунднинг ўзидаёқ уни муддатидан аввал нокаутга учратди.
Биринчи раунднинг 2-дақиқасидаги ҳал қилувчи зарба
Жанг стартидан бошлаб ҳар икки томон очиқ ва кескин зарбалар алмашинувига киришди:
Рақиб мақоми: Қозоғистонлик Азамат Бақитов (3-2) мазкур лигада етарлича тажрибага эга бўлиб, рейтинг баҳсларида хавфли жангчилардан бири сифатида қаралган эди;
Чақмоқдек зарба ва қулаш: Ислом Болтаев 1-раунднинг тахминан 2-дақиқасида рақибининг очиқ қолган нуқтасига шундай кучли ва аниқ зарба йўлладики, Бақитов мувозанатни йўқотиб, ринг полига ҳаракатсиз ҳолда қулади;
Ҳакамнинг тезкор тўхтатиши: Рефери вазиятнинг хавфлилигини ва Бақитовнинг чуқур нокаут ҳолатига тушганини кўриб, жангни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди. Тезкор тиббий ёрдам кўрсатилгач, ҳакамлар расман Болтаевнинг ғалабасини эълон қилди.
366 минг долларлик «Гелендваген» Исломга насиб этадими?
Турнир олдидан IBA президенти Умар Кремлёв томонидан оқшомнинг энг чиройли ва энг таъсирли нокаути муаллифига 366 000 долларлик «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class) автомобили совға қилиниши эълон қилинган эди:
Бош даъвогарлар сафида: Ислом Болтаевнинг 1-раунддаёқ қайд этган ушбу кўркам ва оламшумул нокаути мусобақанинг энг ёрқин эпизодларидан бирига айланди ва у қимматбаҳо автомобил учун асосий даъвогарга айланди;
Кечанинг якуний қарори: Тантанали соврин мусобақанинг барча жанглари тўлиқ якунлангач, ташкилотчилар ва мухлислар овозига кўра ўз эгасига топширилади.
Навоий яккакураш мактаби тарбияланувчиси бўлган Ислом Болтаевнинг халқаро саҳнадаги бундай ишончли қадами унинг профессионал спортдаги истиқболи жуда порлоқ эканини яна бир бор намоён этди.
Изоҳлар 0
…