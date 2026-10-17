Ислом Болтаев IBA Nomad 16 турнирида Азамат Бақитовни чуқур нокаутга учратди (видео)

·2·Спорт
Ислом Болтаев IBA Nomad 16 турнирида Азамат Бақитовни чуқур нокаутга учратди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентдаги ИБА Номад 16 турнирида ўзбекистонлик Ислом Болтаев ўзининг промоушендаги илк жангидаёқ қозоғистонлик Азамат Бақитовни 1-раунднинг 2-дақиқасида нокаутга учратди.
  • Ушбу сенсацион нокаут мусобақанинг энг чиройли эпизодларидан бирига айланган ва Ислом Болтаевни 366 минг долларлик «Гелендваген» автомобили учун асосий даъвогарга айлантирган.

Тошкент шаҳрида бўлиб ўтаётган халқаро IBA Nomad 16 жанг оқшомида ўзбекистонлик иқтидорли яккакураш устаси Ислом «Тапор» Болтаев промоушендаги илк жангидаёқ ҳақиқий сенсация қайд этди.

Ўрта вазн (84 кг) тоифасида кечган беллашувда юртдошимиз лиганинг тажрибали вакили, қозоғистонлик Азамат «Зло» Бақитовга қарши октагон-рингга кўтарилиб, 1-раунднинг ўзидаёқ уни муддатидан аввал нокаутга учратди.

Биринчи раунднинг 2-дақиқасидаги ҳал қилувчи зарба

Жанг стартидан бошлаб ҳар икки томон очиқ ва кескин зарбалар алмашинувига киришди:

  • Рақиб мақоми: Қозоғистонлик Азамат Бақитов (3-2) мазкур лигада етарлича тажрибага эга бўлиб, рейтинг баҳсларида хавфли жангчилардан бири сифатида қаралган эди;

  • Чақмоқдек зарба ва қулаш: Ислом Болтаев 1-раунднинг тахминан 2-дақиқасида рақибининг очиқ қолган нуқтасига шундай кучли ва аниқ зарба йўлладики, Бақитов мувозанатни йўқотиб, ринг полига ҳаракатсиз ҳолда қулади;

  • Ҳакамнинг тезкор тўхтатиши: Рефери вазиятнинг хавфлилигини ва Бақитовнинг чуқур нокаут ҳолатига тушганини кўриб, жангни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди. Тезкор тиббий ёрдам кўрсатилгач, ҳакамлар расман Болтаевнинг ғалабасини эълон қилди.

366 минг долларлик «Гелендваген» Исломга насиб этадими?

Турнир олдидан IBA президенти Умар Кремлёв томонидан оқшомнинг энг чиройли ва энг таъсирли нокаути муаллифига 366 000 долларлик «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class) автомобили совға қилиниши эълон қилинган эди:

  • Бош даъвогарлар сафида: Ислом Болтаевнинг 1-раунддаёқ қайд этган ушбу кўркам ва оламшумул нокаути мусобақанинг энг ёрқин эпизодларидан бирига айланди ва у қимматбаҳо автомобил учун асосий даъвогарга айланди;

  • Кечанинг якуний қарори: Тантанали соврин мусобақанинг барча жанглари тўлиқ якунлангач, ташкилотчилар ва мухлислар овозига кўра ўз эгасига топширилади.

Навоий яккакураш мактаби тарбияланувчиси бўлган Ислом Болтаевнинг халқаро саҳнадаги бундай ишончли қадами унинг профессионал спортдаги истиқболи жуда порлоқ эканини яна бир бор намоён этди.

Ислом «Тапор» БолтаевАзамат «Зло» БақитовIBA Nomad 16Гелендваген
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиУмар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиБугун 17:43“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард15 октябр 08:17Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?15 сентябр 19:28«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олдиШавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олди30 сентябр 12:29Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташладиШоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади10 октябр 22:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...