Фулхэм — Халл: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Фулхэм — Халл: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги ФулхэмХалл учрашуви 17 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Фулхэм бошланғич таркиби: 1. Лено Б., 22. Аффенгрубер Д., 3. Басси К. (капитан), 16. Берге С., 14. Бобб О., 21. Кастань Т., 19. Чарльз С., 7. Гарсия Г., 17. Ивоби А., 24. Кинг Дж., 33. Робинсон Э.

Фулхэм захирадагилари: 5. Андерсен Й., 10. Кэрни Т., 11. Кевин, 23. Лекомт Б., 20. Мануэль Анхель, 8. Паласиос К., 9. Родриго Муниз, 30. Сессеньон Р., 2. Тете К.

Фулхэм бош мураббийи: Арбелоа А.

Халл бошланғич таркиби: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л. (капитан), 25. Крукс М., 15. Иган Дж., 22. Херрингтон Л., 9. Макберни О., 18. Нортон-Каффи Б., 27. Слейтер Р., 7. Томас С.

Халл захирадагилари: 11. Гельхардт Дж., 3. Джайлз Р., 14. Йерто-Даль Дж., 42. Ироегбунам Т., 17. Макнейр П., 5. Морита Х., 12. Филлипс Д., 21. Страуд Э., 47. Ваз Р.

Халл бош мураббийи: Якирович С.

ФулхэмХаллАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Челси»даги янги давр: Алонсо жамоасини АПЛ мавсумига қандай тайёрламоқда?«Челси»даги янги давр: Алонсо жамоасини АПЛ мавсумига қандай тайёрламоқда?10 август 08:15Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...4 август 10:30Арбелоа «Реал»дан шогирдини олди: 40 миллионлик трансфер...Арбелоа «Реал»дан шогирдини олди: 40 миллионлик трансфер...4 август 05:18Реал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқдаРеал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқда31 июл 16:31«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...30 июл 19:12Арбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчиАрбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчи27 июл 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...