Фулхэм — Халл: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Фулхэм — Халл учрашуви 17 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фулхэм бошланғич таркиби: 1. Лено Б., 22. Аффенгрубер Д., 3. Басси К. (капитан), 16. Берге С., 14. Бобб О., 21. Кастань Т., 19. Чарльз С., 7. Гарсия Г., 17. Ивоби А., 24. Кинг Дж., 33. Робинсон Э.
Фулхэм захирадагилари: 5. Андерсен Й., 10. Кэрни Т., 11. Кевин, 23. Лекомт Б., 20. Мануэль Анхель, 8. Паласиос К., 9. Родриго Муниз, 30. Сессеньон Р., 2. Тете К.
Фулхэм бош мураббийи: Арбелоа А.
Халл бошланғич таркиби: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л. (капитан), 25. Крукс М., 15. Иган Дж., 22. Херрингтон Л., 9. Макберни О., 18. Нортон-Каффи Б., 27. Слейтер Р., 7. Томас С.
Халл захирадагилари: 11. Гельхардт Дж., 3. Джайлз Р., 14. Йерто-Даль Дж., 42. Ироегбунам Т., 17. Макнейр П., 5. Морита Х., 12. Филлипс Д., 21. Страуд Э., 47. Ваз Р.
Халл бош мураббийи: Якирович С.
Изоҳлар 0
…