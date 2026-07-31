Реал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқда

·0·Спорт
Реал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқда

Мадриднинг Реал клуби ўзининг афсонавий “Ла Фабрика” академияси тарбияланувчиларини сотиш эвазига молиявий рекордларни янгилашда давом этмоқда. Аввалги энг яхши кўрсаткич бундан бир неча ҳафта олдин янгиланган бўлса, кеча амалга оширилган навбатдаги битимлар клуб кассаасини янада бойитди. АС нашри хабар беришича, қироллик клуби ёш футболчилар трансферидан тушадиган умумий маблағни 200 миллион евро чегарасига яқинлаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, “Лос Бланкос” 2017-йил ёзида академия ўйинчиларини трансфер қилиш орқали қўлга киритган 102 миллион евролик аввалги рекордини аллақачон ортда қолдирган эди. Кеча эса бу кўрсаткични янада яхшилайдиган навбатдаги шартнома расмийлаштирилди. Унга кўра, Гонзало Гарсия Англиянинг Фулхэм клубига сотилди. Шунингдек, клуб шартлари бўйича яна бир тарбияланувчи Сесар Паласиос ҳам айнан шу инглиз жамоасига ўтишга яқин турибди.

Гонзало Гарсия трансферининг тафсилотлари

АС нашрининг аввалги маълумотларига кўра, Вальдебебас расмийлари футболчи учун 60 миллион евро атрофида маблағ талаб қилган эди. Натижада томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, расмий битим имзоланиш босқичига етди. Гонзало Гарсиянинг трансфери Реал Мадридга 40 миллион евро кафолатланган тўлов ва яна 2 миллион евро миқдоридаги ўзгарувчан бонусларни олиб келади.

Ушбу келишувга кўра, Фулхэм клуби футболчининг спорт ҳуқуқларининг 70 фоизига эга чиқади. Шунга қарамай, на футболчи ва на испан клуби ўртасидаги алоқалар узилишини истамади. Гарсия ҳозирча кетаётган бўлса-да, келажакда Мадридга қайтиш ниятида эканлигини яширмаган. Реал Мадрид раҳбарияти ҳам бу битимни иқтисодий жиҳатдан фойдали ва футболчининг ўсиши учун ажойиб имконият деб баҳоламоқда.

Келажакдаги кафолатлар ва шартлар

Мадридликлар ўз тарбияланувчисини қўйиб юборишда келажакдаги хавфсизлик чораларини ҳам унутмаган. Клуб келгусида футболчи бошқа жамоага ўтадиган бўлса, уни сотиб олиш бўйича биринчи навбатдаги ҳуқуқни сақлаб қолади. Қолаверса, клубга тегишли қолган 30 фоизлик улуш келгусида Гонзало бошқа жамоага трансфер қилинган тақдирда ҳам Реал Мадридга қўшимча даромад келтириши мумкин.

Ҳозирча мазкур ёзги трансферлар мавсумида Гонзало Гарсиянинг сотуви клуб учун иккинчи йирик битим бўлиб турибди. Академиянинг молиявий салоҳияти ва ёш истеъдодларни етиштириб бериш тизими нафақат спортда, балки клуб иқтисодиётини мустаҳкамлашда ҳам асосий устунлардан бирига айланмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ҳали якунланмаган бошқа трансферлар билан бу сумма янада ўсиши кутилмоқда.

Реал МадридЛа ФабрикаФутбол трансферлариФулхэмГонзало Гарсия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Бугун, 16:37Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиКоул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиБугун, 16:16Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:13Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаФерран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаБугун, 15:12Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда