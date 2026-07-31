Реал Мадрид академияси трансферлар орқали рекорд даражада даромад топмоқда
Мадриднинг Реал клуби ўзининг афсонавий “Ла Фабрика” академияси тарбияланувчиларини сотиш эвазига молиявий рекордларни янгилашда давом этмоқда. Аввалги энг яхши кўрсаткич бундан бир неча ҳафта олдин янгиланган бўлса, кеча амалга оширилган навбатдаги битимлар клуб кассаасини янада бойитди. АС нашри хабар беришича, қироллик клуби ёш футболчилар трансферидан тушадиган умумий маблағни 200 миллион евро чегарасига яқинлаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, “Лос Бланкос” 2017-йил ёзида академия ўйинчиларини трансфер қилиш орқали қўлга киритган 102 миллион евролик аввалги рекордини аллақачон ортда қолдирган эди. Кеча эса бу кўрсаткични янада яхшилайдиган навбатдаги шартнома расмийлаштирилди. Унга кўра, Гонзало Гарсия Англиянинг Фулхэм клубига сотилди. Шунингдек, клуб шартлари бўйича яна бир тарбияланувчи Сесар Паласиос ҳам айнан шу инглиз жамоасига ўтишга яқин турибди.
Гонзало Гарсия трансферининг тафсилотлариАС нашрининг аввалги маълумотларига кўра, Вальдебебас расмийлари футболчи учун 60 миллион евро атрофида маблағ талаб қилган эди. Натижада томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, расмий битим имзоланиш босқичига етди. Гонзало Гарсиянинг трансфери Реал Мадридга 40 миллион евро кафолатланган тўлов ва яна 2 миллион евро миқдоридаги ўзгарувчан бонусларни олиб келади.
Ушбу келишувга кўра, Фулхэм клуби футболчининг спорт ҳуқуқларининг 70 фоизига эга чиқади. Шунга қарамай, на футболчи ва на испан клуби ўртасидаги алоқалар узилишини истамади. Гарсия ҳозирча кетаётган бўлса-да, келажакда Мадридга қайтиш ниятида эканлигини яширмаган. Реал Мадрид раҳбарияти ҳам бу битимни иқтисодий жиҳатдан фойдали ва футболчининг ўсиши учун ажойиб имконият деб баҳоламоқда.
Келажакдаги кафолатлар ва шартларМадридликлар ўз тарбияланувчисини қўйиб юборишда келажакдаги хавфсизлик чораларини ҳам унутмаган. Клуб келгусида футболчи бошқа жамоага ўтадиган бўлса, уни сотиб олиш бўйича биринчи навбатдаги ҳуқуқни сақлаб қолади. Қолаверса, клубга тегишли қолган 30 фоизлик улуш келгусида Гонзало бошқа жамоага трансфер қилинган тақдирда ҳам Реал Мадридга қўшимча даромад келтириши мумкин.
Ҳозирча мазкур ёзги трансферлар мавсумида Гонзало Гарсиянинг сотуви клуб учун иккинчи йирик битим бўлиб турибди. Академиянинг молиявий салоҳияти ва ёш истеъдодларни етиштириб бериш тизими нафақат спортда, балки клуб иқтисодиётини мустаҳкамлашда ҳам асосий устунлардан бирига айланмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ҳали якунланмаган бошқа трансферлар билан бу сумма янада ўсиши кутилмоқда.
…