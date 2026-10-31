Астон Вилла — Фулхэм: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Астон Вилла — Фулхэм учрашуви 1 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 47. Алиссон, 2. Кэш М., 27. Горецка Л., 11. Джексон Н., 8. Камара Б., 3. Линделеф В., 22. Маатсен И., 44. Манзамби Дж., 7. Макгинн Дж. (капитан), 14. Торрес П.
Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.
Фулхэм бошланғич таркиби: 1. Лено Б., 22. Аффенгрубер Д., 3. Басси К. (капитан), 16. Берге С., 14. Бобб О., 21. Кастань Т., 19. Чарльз С., 7. Гарсия Г., 17. Ивоби А., 24. Кинг Дж., 33. Робинсон Э.
Фулхэм бош мураббийи: Арбелоа А.
Изоҳлар 0
…