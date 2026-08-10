«Челси»даги янги давр: Алонсо жамоасини АПЛ мавсумига қандай тайёрламоқда?

·35·Спорт
«Челси»даги янги давр: Алонсо жамоасини АПЛ мавсумига қандай тайёрламоқда?
Қисқача

Хаби Алонсо «Челси»да асосий принсипларни сақлаган ҳолда, турли тактик схемаларга мослаша оладиган ва рақиблар учун олдиндан тахмин қилиб бўлмайдиган жамоа шакллантирмоқчи. У жамоада ягона ўйин ғоясига ёпишиб қолмасдан, имкон қадар кўп тактик вариантлардан фойдаланишни мақсад қилган. Алонсо «Челси» футболчиларининг салоҳияти майдондаги ҳаракатлар ва ечимларни вазиятга қараб ўзгартириш имконини беришини таъкидлади.

Лондоннинг «Челси» клуби бош мураббийи Хаби Алонсо жамоада қандай футбол тизими ва тактик фалсафани шакллантиришни мақсад қилгани ҳақида гапириб ўтди.

Испаниялик мутахассиснинг таъкидлашича, майдондаги мослашувчанлик ва тактик хилма-хиллик «аристократлар»нинг энг асосий қуролига айланиши лозим.

«Биз рақиблар учун кутилмаган жамоа бўлишимиз керак»

Хаби Алонсо «Челси» футболчиларининг салоҳияти ва янги мавсумдаги ўйин усули ҳақида «The Athletic» нашрига берган интервьюсида шундай деди:

«Биз ўз ёндашувимизда турли вариантларга эга бўлишни хоҳлаймиз. Жамоамизда турли тактик схемаларга осонгина мослаша оладиган юқори савияли футболчилар йиғилган. Асосий принциплар ўзгармайди, аммо майдондаги ҳаракатлар ва ечимлар турлича бўлиши мумкин.

Биз рақиблар учун олдиндан тахмин қилиб бўлмайдиган ва максимал даражада мослашувчан жамоага айланишимиз керак. Битта ягона ғояга ёпишиб олиш ниятида эмасмиз. Қанча кўп тактик вариантимиз бўлса, жамоамиз шунчалик кучли ва хавфли бўлади», — дея Алонсонинг сўзларини келтирмоқда манба.

АПЛдаги старт: «Фулҳэм»га қарши дерби

Маълумот учун, Хаби Алонсо бошчилигидаги «Челси» Англия Премьер-лигасининг янги мавсумини сафар учрашуви билан бошлайди. Лондонликлар 1-тур доирасида 24 август куни «Фулҳэм» меҳмони бўлишади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЧелсиХаби АлонсоФулхэмПремьер-лигаЗе Атлетик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Сити»да барчасини нолдан бошлади: кимлар кетиши мумкин?Мареска «Сити»да барчасини нолдан бошлади: кимлар кетиши мумкин?Бугун, 08:37Микель Артета Дортмунд клуби билан ўйиндан сўнг баёнот бердиМикель Артета Дортмунд клуби билан ўйиндан сўнг баёнот бердиБугун, 08:07Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)