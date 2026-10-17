90-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди

·53·Спорт
90-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди

Испания Ла Лигасининг 9-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби Барселона сафарида «Эспаньол» меҳмони бўлиб, драматик кечган беллашувда 1:0 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Учрашув давомида мезбонлар ўз майдони омилидан унумли фойдаланиб, фаол ҳужумлар уюштиришга интилди. Бироқ мадридликлар ишончли ҳимояланиб, Ян Облак қўриқлаётган дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди ва сўнгги дақиқаларда рақибни жазолади.

90-дақиқадаги ечим: Альвареснинг паси ва Баэнанинг аниқ зарбаси

Баҳс тақдири сўнгги сонияларда ҳал бўлди:

  • Мезбонлар босими: «Эспаньол» бутун ўйин давомида ташаббусни қўлга олишга ҳаракат қилиб, бир қатор хавфли вазиятларни яратди, аммо «матрасчилар» мудофааси хатога йўл қўймади;

  • Ҳал қилувчи комбинация: 90-дақиқада «Атлетико»нинг тезкор ҳужуми гол билан якунланди — аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альвареснинг қулай узатмасидан сўнг Алекс Баэна тўпни дарвозага аниқ йўллаб, мадридликларга қимматли уч очкони нақд қилди.

Ўйин баённомаси:

Ла Лига. 9-тур

«Эспаньол» — «Атлетико» 0:1

Гол: Баэна (90).

  • «Эспаньол»: Фортуньо, Дркушич, Эл-Ҳилали, Ридел, Инохо, Кабрера, Эспосито, Эрнандес, Лозано, Сарагоса, Роберто Фернандес.

  • «Атлетико»: Облак, Пубил, Ромеро, Ганцко, Мартинес, Ж. Симеоне, Лукман, Юлманн, Барриос, Дэвид, Ли Кан Ин.

Мадрид жамоаси оғир сафар баҳсида характер кўрсатиб, чемпионат пешқадамлари таъқибини давом эттирмоқда.

Атлетико МадридЭспаньолЛа ЛигаАлекс Баэна
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Мағлубиятни мардона қабул қилолмайди”: Алекс Баэна Жозе Моуриньюни аёвсиз танқид қилди“Мағлубиятни мардона қабул қилолмайди”: Алекс Баэна Жозе Моуриньюни аёвсиз танқид қилди27 сентябр 19:29АПЛ грандлари қизиқишидан сўнг Жулиано Симеоне клубдаги келажаги бўйича бир қарорга келдиАПЛ грандлари қизиқишидан сўнг Жулиано Симеоне клубдаги келажаги бўйича бир қарорга келди11 октябр 13:57Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очди30 июн 15:41Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:02Мадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқдиМадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқди23 сентябр 12:39«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди21 сентябр 06:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...