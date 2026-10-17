90-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди
Испания Ла Лигасининг 9-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби Барселона сафарида «Эспаньол» меҳмони бўлиб, драматик кечган беллашувда 1:0 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Учрашув давомида мезбонлар ўз майдони омилидан унумли фойдаланиб, фаол ҳужумлар уюштиришга интилди. Бироқ мадридликлар ишончли ҳимояланиб, Ян Облак қўриқлаётган дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди ва сўнгги дақиқаларда рақибни жазолади.
90-дақиқадаги ечим: Альвареснинг паси ва Баэнанинг аниқ зарбаси
Баҳс тақдири сўнгги сонияларда ҳал бўлди:
Мезбонлар босими: «Эспаньол» бутун ўйин давомида ташаббусни қўлга олишга ҳаракат қилиб, бир қатор хавфли вазиятларни яратди, аммо «матрасчилар» мудофааси хатога йўл қўймади;
Ҳал қилувчи комбинация: 90-дақиқада «Атлетико»нинг тезкор ҳужуми гол билан якунланди — аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альвареснинг қулай узатмасидан сўнг Алекс Баэна тўпни дарвозага аниқ йўллаб, мадридликларга қимматли уч очкони нақд қилди.
Ўйин баённомаси:
Ла Лига. 9-тур
«Эспаньол» — «Атлетико» 0:1
Гол: Баэна (90).
«Эспаньол»: Фортуньо, Дркушич, Эл-Ҳилали, Ридел, Инохо, Кабрера, Эспосито, Эрнандес, Лозано, Сарагоса, Роберто Фернандес.
«Атлетико»: Облак, Пубил, Ромеро, Ганцко, Мартинес, Ж. Симеоне, Лукман, Юлманн, Барриос, Дэвид, Ли Кан Ин.
Мадрид жамоаси оғир сафар баҳсида характер кўрсатиб, чемпионат пешқадамлари таъқибини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…