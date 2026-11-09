“Шогирдларим билан фахрланаман”: Симеоне “Барселона”га мағлубиятдан сўнг нималар деди?

·0·Спорт
“Шогирдларим билан фахрланаман”: Симеоне “Барселона”га мағлубиятдан сўнг нималар деди?

Испания Ла Лигасининг 12-тури доирасида бўлиб ўтган марказий баҳсда Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Барселона»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Кескин ва драматик курашларга бой ўтган тўқнашувдан сўнг «матрасчилар» бош мураббийи Диего Симеоне матбуот анжуманида иштирок этди. Аргентиналик мутахассис жамоасининг ўйинидан мамнун экани, Хулиан Алвареснинг ҳаракатлари ва бир ҳафта ичидаги иккинчи мағлубиятга қарамай, хотиржамликни сақлаш зарурлигини таъкидлади.

«Режамиз иш берди, аммо реализация панд берди»

Симеоненинг фикрича, мадридликлар учрашувнинг катта қисмида ўзлари истаган тактикани намойиш этишган:

  • Имкониятлардан фойдалана олмаслик: «Шогирдларим билан фахрланаман. Биз ажойиб ўйин ўтказдик ва учрашувнинг катта қисмида ўзимиз хоҳлагандек ҳаракат қилдик. Бироқ вазиятлардан фойдаланишда оқсадик. Рақиб эса ўз имкониятларини голга айлантиришни уддалади»;

  • Иккинчи бўлимдаги назорат: «Иккинчи бўлимда ҳам манзара деярли ўзгармади. “Барселона” тўпга эгалик қилган бўлса-да, хавфли вазиятлар ярата олмади. Аксинча, бизда Алварес, Баэна ва Сёрлот орқали яхши қулай вазиятлар юзага келди. Рақиб эса биттагина имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳал қилувчи голни урди».

«Хулианга фақат гол етишмади»: Ҳужум чизиғига ишонч

Мураббий жамоанинг асосий юлдузларидан бири Хулиан Алвареснинг ўйинини алоҳида эътироф этди:

  • Ҳужумдаги фаоллик: «Хулиан — ажойиб футболчи, у жамоамиз учун ҳаддан ташқари муҳим фигура. Биз яратган бешта хавфли вазиятнинг уч ёки тўрттасида у бевосита иштирок этди. Бугун унга фақатгина гол етишмади, холос. Ишонаманки, голлар ҳам албатта келади»;

  • Бир ҳафтадаги иккинчи мағлубият: Сўнгги етти кун ичида икки бор мағлуб бўлиш босими ҳақида гапирар экан, Симеоне: «Бир ҳафтада икки мағлубият? Бундай вазиятда фақат ва фақат хотиржамликни сақлаш керак», — дея ўз жамоасига руҳий далда берди.

Ла Лига 12-туридан кейин турнир жадвали: FIFA танаффуси олдидан ҳолат

Ушбу ғалабадан сўнг Ханси Флик бошқарувидаги «Барселона» турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини мустаҳкамлади:

Ўрин

Клуб

Очко

Ҳолат / Мавқе

1

«Барселона»

33

Флик жамоаси FIFA кунларига мутлақ пешқадам сифатида йўл олди

2

«Реал Мадрид»

30

Пешқадамни 3 очколик фарқ билан таъқиб этмоқда

3

«Атлетико Мадрид»

28

Мағлубиятдан сўнг 3-поғонага тушди

«Барселона» ўз очколарини 33 тага етказиб, терма жамоалар ўйинлари (FIFA кунлари) муносабати билан эълон қилинган танаффусга пешқадам мақомида йўл олди. 28 очкода қолган «Атлетико» эса пешқадам билан орадаги фарқни 5 тага ошириб, 3-ўринга пасайди.

Ла ЛигаАтлетико МадридБарселонаДиего Симеоне
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди31 октябр 19:58Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?Бугун 00:29Диего Симеоне «Бавария»дан учралган мағлубият сабабларини очиқладиДиего Симеоне «Бавария»дан учралган мағлубият сабабларини очиқлади4 ноябр 16:16Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирди21 август 15:38Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилдиОктябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилди30 октябр 07:17«Атлетико» ва «Барселона» учрашувида меҳмонлар ғалаба қозонди«Атлетико» ва «Барселона» учрашувида меҳмонлар ғалаба қозондиБугун 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?