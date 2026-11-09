“Шогирдларим билан фахрланаман”: Симеоне “Барселона”га мағлубиятдан сўнг нималар деди?
Испания Ла Лигасининг 12-тури доирасида бўлиб ўтган марказий баҳсда Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Барселона»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Кескин ва драматик курашларга бой ўтган тўқнашувдан сўнг «матрасчилар» бош мураббийи Диего Симеоне матбуот анжуманида иштирок этди. Аргентиналик мутахассис жамоасининг ўйинидан мамнун экани, Хулиан Алвареснинг ҳаракатлари ва бир ҳафта ичидаги иккинчи мағлубиятга қарамай, хотиржамликни сақлаш зарурлигини таъкидлади.
«Режамиз иш берди, аммо реализация панд берди»
Симеоненинг фикрича, мадридликлар учрашувнинг катта қисмида ўзлари истаган тактикани намойиш этишган:
Имкониятлардан фойдалана олмаслик: «Шогирдларим билан фахрланаман. Биз ажойиб ўйин ўтказдик ва учрашувнинг катта қисмида ўзимиз хоҳлагандек ҳаракат қилдик. Бироқ вазиятлардан фойдаланишда оқсадик. Рақиб эса ўз имкониятларини голга айлантиришни уддалади»;
Иккинчи бўлимдаги назорат: «Иккинчи бўлимда ҳам манзара деярли ўзгармади. “Барселона” тўпга эгалик қилган бўлса-да, хавфли вазиятлар ярата олмади. Аксинча, бизда Алварес, Баэна ва Сёрлот орқали яхши қулай вазиятлар юзага келди. Рақиб эса биттагина имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳал қилувчи голни урди».
«Хулианга фақат гол етишмади»: Ҳужум чизиғига ишонч
Мураббий жамоанинг асосий юлдузларидан бири Хулиан Алвареснинг ўйинини алоҳида эътироф этди:
Ҳужумдаги фаоллик: «Хулиан — ажойиб футболчи, у жамоамиз учун ҳаддан ташқари муҳим фигура. Биз яратган бешта хавфли вазиятнинг уч ёки тўрттасида у бевосита иштирок этди. Бугун унга фақатгина гол етишмади, холос. Ишонаманки, голлар ҳам албатта келади»;
Бир ҳафтадаги иккинчи мағлубият: Сўнгги етти кун ичида икки бор мағлуб бўлиш босими ҳақида гапирар экан, Симеоне: «Бир ҳафтада икки мағлубият? Бундай вазиятда фақат ва фақат хотиржамликни сақлаш керак», — дея ўз жамоасига руҳий далда берди.
Ла Лига 12-туридан кейин турнир жадвали: FIFA танаффуси олдидан ҳолат
Ушбу ғалабадан сўнг Ханси Флик бошқарувидаги «Барселона» турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини мустаҳкамлади:
Ўрин
Клуб
Очко
Ҳолат / Мавқе
1
«Барселона»
33
Флик жамоаси FIFA кунларига мутлақ пешқадам сифатида йўл олди
2
«Реал Мадрид»
30
Пешқадамни 3 очколик фарқ билан таъқиб этмоқда
3
«Атлетико Мадрид»
28
Мағлубиятдан сўнг 3-поғонага тушди
«Барселона» ўз очколарини 33 тага етказиб, терма жамоалар ўйинлари (FIFA кунлари) муносабати билан эълон қилинган танаффусга пешқадам мақомида йўл олди. 28 очкода қолган «Атлетико» эса пешқадам билан орадаги фарқни 5 тага ошириб, 3-ўринга пасайди.
Изоҳлар 0
…