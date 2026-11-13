Испания сафарда Чехияни таслим этди: Ишончли ғалаба ва навбатдаги уч очко
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания миллий жамоаси Европа Миллатлар лигасининг 5-турида сафарда Чехия устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувнинг 39-дақиқасида Алекс Баена пеналтидан ҳисобни очган бўлса, 90+6-дақиқада Марк Пубил якуний голни киритди.
- Мезбонлар сафида 72-дақиқада Крейчи қизил карточка олиб майдонни тарк этди.
- Ушбу ғалабадан сўнг Испания 15 очко билан гуруҳда 1-ўринни эгаллаб турибди.
Европа Миллатлар лигаси 5-тур учрашувлари юқори шиддат ва қизиқарли баҳсларга бой тарзда давом этмоқда. Мусобақа пешқадамларидан бири бўлган Испания миллий жамоаси сафарда Чехия меҳмони бўлди. Прага шаҳрида кечган муросасиз баҳсда меҳмонлар рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳдаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаб қўйди.
Баҳс тақдирини ҳал қилган голлар
Учрашувни фаол бошлаган испанлар биринчи бўлим ўрталарида ташаббусни ўз қўлларига олишди. Ўйиннинг 39-дақиқасида ярим ҳимоячи Алекс Баэна белгиланган пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1).
Чехия терма жамоаси ҳисобни тенглаштириш учун интилган бўлса-да, 72-дақиқада Крейчининг қизил карточка олиб майдонни тарк этиши мезбонларнинг вазиятни ўнглашига жиддий тўсқинлик қилди. Учрашув асосий вақтига қўшиб берилган дақиқаларда эса захирадан майдонга тушган Марк Пубил (90+6) охирги нуқтани қўйди ва ҳисобни 0:2 га етказди.
Ўйин статистикаси ва тафсилотлар
Маълумотлар
Якуний ҳисоб
Чехия — Испания 0:2
Голлар муаллифлари
Алекс Баэна (39 пеналти), Марк Пубил (90+6)
Турнирдаги ҳолат
Испания 15 очко билан 1-ўринда, Чехия 0 очко билан 4-поғонада
Қоидабузарликлар
Огоҳлантиришлар: Порро, Мерино — Четлатиш: Крейчи (72)
Майдондаги асосий таркиблар
Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфал, Давид Зима, Ладислав Крейчи, Лукаш Юрасек, Вацлав Черв, Алекс Крал, Ҳаннуш Амброс (Матей Висек, 76), Адам Гложек, Лукаш Провод (Ян Суберт, 66), Томаш Надери (Давид Ҳопи, 66).
Испания: Унаи Симон, Педро Порро (Марк Пубил, 76), Пау Кубарси, Дин Ҳёйсен, Марк Кукуреля, Мартин Субименди, Фабиан Руис (Педри, 76), Ереми Пино (Микель Мерино, 66), Фермин Лопес (Алекс де Фрутос, 82), Алекс Баэна, Ферран Торрес (Самуэль Фернандес, 66).
Шу тариқа, Испания терма жамоаси сафардан ишончли ғалаба ва навбатдаги уч очко билан қайтадиган бўлди.
Сизнингча, Испания миллий жамоасининг бундай барқарор ва кучли ўйини уларга Миллатлар Лигаси бош совринини қўлга киритишга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…