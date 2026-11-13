Испания сафарда Чехияни таслим этди: Ишончли ғалаба ва навбатдаги уч очко

1 дақиқа ўқиш68
Испания сафарда Чехияни таслим этди: Ишончли ғалаба ва навбатдаги уч очко
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания миллий жамоаси Европа Миллатлар лигасининг 5-турида сафарда Чехия устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувнинг 39-дақиқасида Алекс Баена пеналтидан ҳисобни очган бўлса, 90+6-дақиқада Марк Пубил якуний голни киритди.
  • Мезбонлар сафида 72-дақиқада Крейчи қизил карточка олиб майдонни тарк этди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг Испания 15 очко билан гуруҳда 1-ўринни эгаллаб турибди.

Европа Миллатлар лигаси 5-тур учрашувлари юқори шиддат ва қизиқарли баҳсларга бой тарзда давом этмоқда. Мусобақа пешқадамларидан бири бўлган Испания миллий жамоаси сафарда Чехия меҳмони бўлди. Прага шаҳрида кечган муросасиз баҳсда меҳмонлар рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳдаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаб қўйди.

Баҳс тақдирини ҳал қилган голлар

Учрашувни фаол бошлаган испанлар биринчи бўлим ўрталарида ташаббусни ўз қўлларига олишди. Ўйиннинг 39-дақиқасида ярим ҳимоячи Алекс Баэна белгиланган пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1).

Чехия терма жамоаси ҳисобни тенглаштириш учун интилган бўлса-да, 72-дақиқада Крейчининг қизил карточка олиб майдонни тарк этиши мезбонларнинг вазиятни ўнглашига жиддий тўсқинлик қилди. Учрашув асосий вақтига қўшиб берилган дақиқаларда эса захирадан майдонга тушган Марк Пубил (90+6) охирги нуқтани қўйди ва ҳисобни 0:2 га етказди.

Ўйин статистикаси ва тафсилотлар

Маълумотлар

Якуний ҳисоб

Чехия — Испания 0:2

Голлар муаллифлари

Алекс Баэна (39 пеналти), Марк Пубил (90+6)

Турнирдаги ҳолат

Испания 15 очко билан 1-ўринда, Чехия 0 очко билан 4-поғонада

Қоидабузарликлар

Огоҳлантиришлар: Порро, Мерино — Четлатиш: Крейчи (72)

Майдондаги асосий таркиблар

  • Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфал, Давид Зима, Ладислав Крейчи, Лукаш Юрасек, Вацлав Черв, Алекс Крал, Ҳаннуш Амброс (Матей Висек, 76), Адам Гложек, Лукаш Провод (Ян Суберт, 66), Томаш Надери (Давид Ҳопи, 66).

  • Испания: Унаи Симон, Педро Порро (Марк Пубил, 76), Пау Кубарси, Дин Ҳёйсен, Марк Кукуреля, Мартин Субименди, Фабиан Руис (Педри, 76), Ереми Пино (Микель Мерино, 66), Фермин Лопес (Алекс де Фрутос, 82), Алекс Баэна, Ферран Торрес (Самуэль Фернандес, 66).

Шу тариқа, Испания терма жамоаси сафардан ишончли ғалаба ва навбатдаги уч очко билан қайтадиган бўлди.

Сизнингча, Испания миллий жамоасининг бундай барқарор ва кучли ўйини уларга Миллатлар Лигаси бош совринини қўлга киритишга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари