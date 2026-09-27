“Мағлубиятни мардона қабул қилолмайди”: Алекс Баэна Жозе Моуриньюни аёвсиз танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадрид дербисидан сўнг Жозе Моуринью ҳакамларнинг хатоларини кўрсатувчи қоғозлар билан матбуот анжуманига чиқиб, ҳакамликни танқид қилди.
- «Атлетико» яримҳимоячиси Алекс Баена Моуриньюнинг бу ҳаракатини мағлубиятни мардона қабул қилолмаслик ва мунтазам баҳона излаш деб атади.
- Баена, шунингдек, Моуринью ўз жамоасининг ўйинига эмас, ташқи омилларга эътибор қаратаётганини таъкидлади.
Испания футболида Мадрид дербисидан кейинги эҳтирослар тўлқини матбуот саҳифаларида янги можаро билан авж олди. «Атлетико»га қарши кечган муросасиз баҳсдаги мағлубиятдан сўнг «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью матбуот анжуманига ҳакамларнинг хатолари муҳрланган фотокадрлар чоп этилган қоғозларни кўтариб чиқиб, ҳакамликни очиқчасига нишонга олган эди. «Қироллик клуби» устозининг ушбу хатти-ҳаракати «матрасчилар»нинг ҳужумкор яримҳимоячиси Алекс Баэнанинг қаттиқ эътирозига сабаб бўлди.
The Touchline нашрига берган интервюсида Баэна португалиялик мураббийнинг ҳаракатларини очиқ киноя остига олди: «Моуринью шикоят қиляпти, чунки у ютқазди. “Реал” мағлуб бўлганида, у доим баҳона қидиради, ўзи ва жамоаси кўрсатган ўйинга эмас, фақат ташқи омилларга эътибор қаратади. Ана ўша чоп этилган кадрлар билан қилинган саҳна — мағлубиятни мардона қабул қила олмайдиган инсоннинг ҳаракати эди». Эътиборли жиҳати шундаки, Моуриньюни танқид қилган Баэна айни пайтда юқори спорт формасида — шанба оқшомида у Испания терма жамоаси сафида Миллатлар лигаси доирасида сафарда Англия устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабада ҳал қилувчи голлардан бирига муаллифлик қилди.
«Қоғозли саҳна, баҳоналар излаш ва Англияга урилган гол»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси
Мадрид дербиси ортидан келиб чиққан баҳс ва Баэнанинг чиқишидан энг муҳим фактлар:
Моуриньюнинг шов-шувли анжумани: «Реал» устози мағлубиятдан сўнг ҳакам хатолари акс этган қоғозлар билан чиқиб, ҳакамлик қарорларини айблади;
Баэнанинг кескин жавоби: «Атлетико» юлдузи буни мағлубиятни тан ололмаслик ва мунтазам баҳона қидириш деб атади;
«Ўз ўйинига эмас, ташқи омилларга қараш»: Алекс Баэна рақиб мураббийининг тактикадаги хатоларни яшириш учун саҳна яратганини урғулади;
Баэнанинг миллий термадаги бенефиси: Танқидчи футболчи Миллатлар лигасида Англия дарвозасига гол уриб, Испаниянинг 3:2 ҳисобидаги зафарини таъминлади;
Мадрид қарама-қаршилигининг янги босқичи: Футболчи ва мураббий ўртасидаги бу очиқ айтишув дерби муҳитини янада қизитди.
Мадрид дербиси баҳслари: Жозе Моуринью позицияси ва Алекс Баэнанинг раддияси
Томонларнинг мағлубият ва ўйиндан кейинги воқеаларга берган баҳолари таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Жозе Моуринью ва «Реал Мадрид» ёндашуви
Алекс Баэна ва «Атлетико» муносабати
Мағлубиятнинг асосий сабаби
Ҳакамларнинг қўпол хатолари ва нотўғри қарорлари
Рақибнинг ожизлиги ва майдондаги муносиб мағлубияти
Матбуот анжуманидаги ҳаракат
Ҳакам хатолари чоп этилган кадрларни оммага намойиш этиш
«Бу мағлубиятни мардона қабул қилолмаган инсон саҳнаси»
Диққат қаратилган омил
Ўйин тақдирини ўзгартирган баҳсли вазиятлар
Жамоанинг ўз ўйинини таҳлил қилмасдан, баҳона қидириши
Футболчининг айни дамдаги ҳолати
Босим остидаги мураббийлик корпуси
Испания сафида Англияга гол урган тўпурарлик кайфияти (3:2)
Эҳтимолий оқибатлар
Ла Лига интизом қўмитасининг эътибори ва текшируви
Рақиб лагерига қарши психологик устунликнинг мустаҳкамланиши
Футбол экспертизаси: Нега Моуриньюнинг усуллари ва Баэнанинг зарбаси диққат марказида?
Европа футболи шарҳловчилари, спорт руҳшунослари ва тактик экспертларнинг хулосалари:
«Моуриньюнинг классик психологик қалқони»: Жозе Моуриньюнинг матбуот анжуманига фотодалиллар билан чиқиши унинг эски ва машҳур тактикаси ҳисобланади; у мағлуб бўлган футболчиларини матбуот босимидан ҳимоя қилиш учун бутун жамоатчилик диққатини ҳакамлар ва шахсан ўзининг баёнотларига буриб юборди;
Баэнанинг совуққон қарши ҳужуми: Алекс Баэнанинг Моуринью шахсиятига очиқ зарба бериши унинг нафақат майдонда, балки психологик урушларда ҳам қўрқмас етакчига айланаётганини кўрсатди; унинг бу гаплари ортида Англияга қарши ўйиндаги ёрқин голи туфайли юксак ишонч турибди;
Дербининг келажакдаги кескинлиги: Бундай шахсий айтишувлар келгуси Мадрид дербисини янада принципиал жангга айлантиради; энди Моуринью шогирдлари майдонда нафақат уч очко, балки ўз устозининг обрўсини ҳимоя қилиш учун ҳам Баэнага қарши алоҳида кайфиятда саф тортади.
Сизнингча, Жозе Моуриньюнинг ҳакам хатолари акс этган қоғозлар билан чиқиши ҳаққоний эътирозми ёки Баэна айтганидек, мағлубиятни тан ололмаслик ва навбатдаги баҳонами? Баэнанинг Англияга қарши голи уни Европанинг энг хавфли яримҳимоячиларидан бирига айлантира оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид дербиси ортидаги ушбу кескин баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…