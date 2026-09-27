“Мағлубиятни мардона қабул қилолмайди”: Алекс Баэна Жозе Моуриньюни аёвсиз танқид қилди

·8·Спорт
“Мағлубиятни мардона қабул қилолмайди”: Алекс Баэна Жозе Моуриньюни аёвсиз танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадрид дербисидан сўнг Жозе Моуринью ҳакамларнинг хатоларини кўрсатувчи қоғозлар билан матбуот анжуманига чиқиб, ҳакамликни танқид қилди.
  • «Атлетико» яримҳимоячиси Алекс Баена Моуриньюнинг бу ҳаракатини мағлубиятни мардона қабул қилолмаслик ва мунтазам баҳона излаш деб атади.
  • Баена, шунингдек, Моуринью ўз жамоасининг ўйинига эмас, ташқи омилларга эътибор қаратаётганини таъкидлади.

Испания футболида Мадрид дербисидан кейинги эҳтирослар тўлқини матбуот саҳифаларида янги можаро билан авж олди. «Атлетико»га қарши кечган муросасиз баҳсдаги мағлубиятдан сўнг «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью матбуот анжуманига ҳакамларнинг хатолари муҳрланган фотокадрлар чоп этилган қоғозларни кўтариб чиқиб, ҳакамликни очиқчасига нишонга олган эди. «Қироллик клуби» устозининг ушбу хатти-ҳаракати «матрасчилар»нинг ҳужумкор яримҳимоячиси Алекс Баэнанинг қаттиқ эътирозига сабаб бўлди.

The Touchline нашрига берган интервюсида Баэна португалиялик мураббийнинг ҳаракатларини очиқ киноя остига олди: «Моуринью шикоят қиляпти, чунки у ютқазди. “Реал” мағлуб бўлганида, у доим баҳона қидиради, ўзи ва жамоаси кўрсатган ўйинга эмас, фақат ташқи омилларга эътибор қаратади. Ана ўша чоп этилган кадрлар билан қилинган саҳна — мағлубиятни мардона қабул қила олмайдиган инсоннинг ҳаракати эди». Эътиборли жиҳати шундаки, Моуриньюни танқид қилган Баэна айни пайтда юқори спорт формасида — шанба оқшомида у Испания терма жамоаси сафида Миллатлар лигаси доирасида сафарда Англия устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабада ҳал қилувчи голлардан бирига муаллифлик қилди.

«Қоғозли саҳна, баҳоналар излаш ва Англияга урилган гол»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси

Мадрид дербиси ортидан келиб чиққан баҳс ва Баэнанинг чиқишидан энг муҳим фактлар:

  • Моуриньюнинг шов-шувли анжумани: «Реал» устози мағлубиятдан сўнг ҳакам хатолари акс этган қоғозлар билан чиқиб, ҳакамлик қарорларини айблади;

  • Баэнанинг кескин жавоби: «Атлетико» юлдузи буни мағлубиятни тан ололмаслик ва мунтазам баҳона қидириш деб атади;

  • «Ўз ўйинига эмас, ташқи омилларга қараш»: Алекс Баэна рақиб мураббийининг тактикадаги хатоларни яшириш учун саҳна яратганини урғулади;

  • Баэнанинг миллий термадаги бенефиси: Танқидчи футболчи Миллатлар лигасида Англия дарвозасига гол уриб, Испаниянинг 3:2 ҳисобидаги зафарини таъминлади;

  • Мадрид қарама-қаршилигининг янги босқичи: Футболчи ва мураббий ўртасидаги бу очиқ айтишув дерби муҳитини янада қизитди.

Мадрид дербиси баҳслари: Жозе Моуринью позицияси ва Алекс Баэнанинг раддияси

Томонларнинг мағлубият ва ўйиндан кейинги воқеаларга берган баҳолари таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Жозе Моуринью ва «Реал Мадрид» ёндашуви

Алекс Баэна ва «Атлетико» муносабати

Мағлубиятнинг асосий сабаби

Ҳакамларнинг қўпол хатолари ва нотўғри қарорлари

Рақибнинг ожизлиги ва майдондаги муносиб мағлубияти

Матбуот анжуманидаги ҳаракат

Ҳакам хатолари чоп этилган кадрларни оммага намойиш этиш

«Бу мағлубиятни мардона қабул қилолмаган инсон саҳнаси»

Диққат қаратилган омил

Ўйин тақдирини ўзгартирган баҳсли вазиятлар

Жамоанинг ўз ўйинини таҳлил қилмасдан, баҳона қидириши

Футболчининг айни дамдаги ҳолати

Босим остидаги мураббийлик корпуси

Испания сафида Англияга гол урган тўпурарлик кайфияти (3:2)

Эҳтимолий оқибатлар

Ла Лига интизом қўмитасининг эътибори ва текшируви

Рақиб лагерига қарши психологик устунликнинг мустаҳкамланиши

Футбол экспертизаси: Нега Моуриньюнинг усуллари ва Баэнанинг зарбаси диққат марказида?

Европа футболи шарҳловчилари, спорт руҳшунослари ва тактик экспертларнинг хулосалари:

  • «Моуриньюнинг классик психологик қалқони»: Жозе Моуриньюнинг матбуот анжуманига фотодалиллар билан чиқиши унинг эски ва машҳур тактикаси ҳисобланади; у мағлуб бўлган футболчиларини матбуот босимидан ҳимоя қилиш учун бутун жамоатчилик диққатини ҳакамлар ва шахсан ўзининг баёнотларига буриб юборди;

  • Баэнанинг совуққон қарши ҳужуми: Алекс Баэнанинг Моуринью шахсиятига очиқ зарба бериши унинг нафақат майдонда, балки психологик урушларда ҳам қўрқмас етакчига айланаётганини кўрсатди; унинг бу гаплари ортида Англияга қарши ўйиндаги ёрқин голи туфайли юксак ишонч турибди;

  • Дербининг келажакдаги кескинлиги: Бундай шахсий айтишувлар келгуси Мадрид дербисини янада принципиал жангга айлантиради; энди Моуринью шогирдлари майдонда нафақат уч очко, балки ўз устозининг обрўсини ҳимоя қилиш учун ҳам Баэнага қарши алоҳида кайфиятда саф тортади.

Сизнингча, Жозе Моуриньюнинг ҳакам хатолари акс этган қоғозлар билан чиқиши ҳаққоний эътирозми ёки Баэна айтганидек, мағлубиятни тан ололмаслик ва навбатдаги баҳонами? Баэнанинг Англияга қарши голи уни Европанинг энг хавфли яримҳимоячиларидан бирига айлантира оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид дербиси ортидаги ушбу кескин баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Жозе МоуриньюАлекс БаэнаМадрид дербисиЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондондаги 5 та голли триллер: Испания Англияни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди!Лондондаги 5 та голли триллер: Испания Англияни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди!Бугун 07:35Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очди30 июн 15:41«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди30 август 07:58Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...27 июл 10:08"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда27 июн 09:50Франция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқдаФранция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқдаБугун 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди