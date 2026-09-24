«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шоукатжон Болтаев Осиё ўйинларининг 1/8 финалида Жанубий Корея вакили Ким Жунсуни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
- Бу ғалаба Ўзбекистон бокс терма жамоасининг мусобақадаги юришини давом эттиришига ва келажакда кучли рақиблар билан тўқнаш келишига замин яратади.
- Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 6 та, аёллар терма жамоаси эса 5 та вазн тоифасида қитъа чемпионлиги учун кураш олиб бормоқда.
- Бокс баҳслари 2 октябргача давом этади.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон бокс терма жамоаси вакиллари ўзларининг муросасиз ва ғалабали юришларини давом эттирмоқда. Эркаклар ўртасида -70 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган маҳоратли чарм қўлқоп устамиз Шавкатжон Болтаев мусобақадаги илк жангидаёқ ёрқин маҳорат кўрсатди. 1/8 финал босқичи доирасида кечган ўта шиддатли ва қизғин тўқнашувда ҳамюртимизга Жанубий Корея вакили Ким Жунсу рақиблик қилди.
Уч раундлик кескин жанг якунида ҳакамларнинг аниқ қарори билан Болтаев 4:1 ҳисобида ишончли зафар қучди ва мусобақанинг чорак финалига йўл олди; кореялик боксчи эса Осиё ўйинларидаги иштирокини эрта якунлашга мажбур бўлди. Эслатиб ўтамиз, ушбу нуфузли спорт анжуманида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 6 та, аёллар терма жамоаси эса 5 та вазн тоифасида қитъа тожи учун кураш олиб бормоқда. Айни шу -70 кг вазн тоифасида қўшни Қозоғистон термаси шарафини ёш юлдуз Торехан Сабирхан ҳимоя қилаётгани рақобат шиддатини янада оширади.
Ўзбекистон Бокс федерацияси маълумотига кўра, олдинда мухлисларни яна бир кутилган қарама-қаршилик — аёллар ўртасида ҳамюртимиз Навбаҳор Ҳамидова ҳамда жанубий кореялик Сеон Сужин жанги кутиб турибди. Бокс баҳслари 2 октябргача, Осиё ўйинларининг ўзи эса 4 октябрь кунига қадар давом этади. Хўш, Шавкатжон Болтаев чорак финал тўсиғидан ўтиб, эҳтимолий бош тўқнашувда қозоғистонлик Торехан Сабирхан билан рингда тўқнаш келадими ва ўзбек боксчилари Япониядаги медаллар шоҳсупасини қандай забт этади?
«4:1 ҳисобидаги зафар, Сабирхан омили ва навбатдаги кореялик рақиб»: Жангнинг 5 та асосий нуқтаси
Шавкатжон Болтаевнинг муваффақияти ва бокс мусобақаси кун тартибидан энг муҳим фактлар:
Ишончли старт ва чорак финал йўлланмаси: Шавкатжон Болтаев 1/8 финалда Ким Жунсуни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли саккизликка кирди;
Кореялик боксчи турнирдан чиқариб юборилди: Ким Жунсу уч раундлик босимга дош бера олмай, Аичи-Нагоя баҳслари билан хайрлашди;
-70 кг вазндаги оловли рақобат: Мазкур дивизионда Қозоғистон номидан жаҳонга машҳур Торехан Сабирхан иштирок этаётгани олтин медаль учун қаттиқ жангларни кафолатлайди;
Навбатдаги тўқнашув — Навбаҳор Ҳамидова рингда: Бокс мухлисларини яна бир Ўзбекистон–Жанубий Корея жанги — Ҳамидова ва Сеон Сужин беллашуви кутмоқда;
Таркиблар ва мусобақа тақвими: Ўзбекистон эркакларда 6 та, аёлларда 5 та вазнда қатнашмоқда; бокс финаллари 2 октябрда якунланади.
«Аичи-Нагоя-2026»: Шавкатжон Болтаев ва Ким Жунсу баҳсининг таҳлилий кўрсаткичлари
1/8 финал учрашуви параметрлари ва мусобақанинг умумий манзараси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Шавкатжон Болтаев (Ўзбекистон)
Ким Жунсу (Жанубий Корея)
Вазн тоифаси
-70 кг
-70 кг
Мусобақа босқичи
1/8 финал баҳси
1/8 финал баҳси
Жанг динамикаси
Ташаббускор ҳужумлар ва аниқ зарбалар серияси
Ҳимояланиш ва қарши ҳужумга уринишлар
Ҳакамлар якуний қарори
4 : 1 ҳисобидаги ғалаба
Мағлубият
Турнирдаги кейинги тақдири
Чорак финал йўлланмаси (медаллар сари одим)
Мусобақани тарк этди
Бош потенциал рақиб
Торехан Сабирхан (Қозоғистон)
—
Бокс экспертизаси ва таҳлил: Нега Болтаевнинг бу ғалабаси жамоага стратегик устунлик беради?
Спорт шарҳловчилари ва миллий мураббийлар штабининг хулосалари:
Корея бокс мактабининг ноқулай услубини синдириш: Жанубий кореялик спортчилар одатда жуда чидамли, тезкор ва уч раунд давомида тўхтовсиз темп ушлайдиган боксчилар саналади; Болтаевнинг рақиб темпини бузиб, 4:1 ҳисобида аниқ устунликка эришиши унинг юқори жисмоний тайёргарлигини исботлайди;
Торехан Сабирхан билан эҳтимолий марказий тўқнашув: -70 кг вазнда Қозоғистон термасининг асосий умиди бўлган Сабирхан ҳаракат қилмоқда; Болтаевнинг ҳар бир ишончли ғалабаси қозоқ-ўзбек бокс дербисининг кульминацион финалига замин яратмоқда;
Терма жамоа баланси ва ғалабалар импульси: 6 нафар эркак ва 5 нафар аёл боксчи билан мусобақада иштирок этаётган миллий термамиз учун илк босқичларда йўқотишсиз ҳаракат қилиш медаллар жадвалида пешқадамликни ушлаб туришнинг бош омилидир;
Навбаҳор Ҳамидовага руҳий далда: Болтаевнинг кореялик рақибни мағлуб этиши Сеон Сужин билан куч синашадиган Навбаҳор Ҳамидовага ҳам қўшимча ишонч ва руҳий куч бағишлайди.
Шавкатжон Болтаевнинг Япония рингидаги ишончли ғалабаси Ўзбекистон бокс мактабининг қитъадаги етакчи мавқеини яна бир бор намоён этди.
Сизнингча, Шавкатжон Болтаев -70 кг вазн тоифасида қозоғистонлик Торехан Сабирханни доғда қолдириб, Осиё ўйинлари чемпиони бўла оладими? Олдинда кутилаётган Навбаҳор Ҳамидова ва Сеон Сужин жангидан қандай натижа кутмоқдасиз? Шахсий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек боксчиларининг Аичи-Нагоядаги навбатдаги зафарига бағишланган мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…