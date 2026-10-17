«Пахтакор» «Навбаҳор» майдонида очко йўқотиб, пешқадамликни бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманганда бўлиб ўтган «Навбаҳор» ва «Пахтакор» учрашуви 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланди.
- Ушбу натижа «Пахтакор»нинг пешқадамликни қўлдан бой беришига сабаб бўлди, чунки улар 2 очко йўқотиб, 55 очко билан жадвалда биринчи ўринни эгаллаган «Нефтчи»ни қувиб ўта олмади.
- «Пахтакор»
- 53 очко билан иккинчи, «Навбаҳор» эса 46 очко билан учинчи ўринни эгаллаб турибди.
Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасидаги энг кутилган ва марказий тўқнашув Наманганда бўлиб ўтди. Маҳаллий «Навбаҳор» жамоаси ўз майдонида чемпионлик учун курашаётган Тошкентнинг «Пахтакор» клубини қабул қилди. Мухлислар билан тўлиб-тошган стадионда кечган кескин ва ҳиссиётларга бой беллашувда 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.
Ушбу натижа чемпионлик пойгасига жиддий таъсир кўрсатди — Тошкент клуби муҳим 2 очкони бой бериб, турнир жадвалида Фарғонанинг «Нефтчи» клубини (55 очко) пешқадамликдан тушира олмади.
Биринчи бўлимдаги ҳисоб ва иккинчи тайм драмаси
Беллашув дастлабки дақиқалардан шиддатли курашлар билан бошланди:
Таҳсиннинг голи: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, 43-дақиқада «шерлар» ҳимоячиси Заид Таҳсин ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди;
Фойдаланилмаган пенальти: Иккинчи бўлимда мувозанатни тиклаш учун ташланган наманганликлар 55-дақиқада 11 метрлик жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бироқ Русланбек Жиянов пенальтини аниқ ижро эта олмади;
Ҳамралиевнинг жавоби: Босимни тўхтатмаган «лочинлар» барибир ўз мақсадига эришди — 84-дақиқада Муҳаммадқодир Ҳамралиев рақиб дарвозасини ишғол этиб, якуний 1:1 ҳисобини ўрнатди.
Ўйин баённомаси:
Суперлига. 24-тур
«Навбаҳор» — «Пахтакор» 1:1
Голлар: Муҳаммадқодир Ҳамралиев (84) — Заид Таҳсин (43).
Амалга оширилмаган пенальти: Русланбек Жиянов (55).
«Навбаҳор»: 1. Ўткир Юсупов, 4. Исломбек Маматказин, 5. Дилшоджон Комилов (22. Умар Адҳамзода, 46), 6. Шоҳрухбек Абдураҳмонов (17. Муҳаммадали Ғиёсов, 67), 7. Русланбек Жиянов, 8. Диёр Холматов, 11. Ҳусайн Норчаев (28. Жоэль Кожо, 67), 13. Опейеми Тейди Бенжамин, 23. Ваня Илич (30. Жасурбек Жалолиддинов, 63), 34. Георгий Жгереная, 55. Муҳаммадқодир Ҳамралиев.
«Пахтакор»: 12. Владимир Назаров, 4. Заид Таҳсин, 8. Дилшод Саитов (22. Муҳаммад-Бобур Каримов, 82), 10. Акмал Мозговой, 17. Достонбек Ҳамдамов (21. Башар Ресан, 66), 23. Абдурауф Бўриев, 27. Сардор Собирхўжаев, 34. Шерзод Насруллаев, 50. Фламарион, 55. Муҳаммадрасул Абдумажидов, 90. Чинеду Стефен (29. Айман Ҳуссейн, 66).
Турнир жадвали: Олтин медаль тақдири очиқ қолмоқда
24-турдан кейинги ҳолат Суперлигада сўнгги турлар янада қайноқ ўтишини кафолатламоқда:
«Нефтчи» яккапешқадам: Қўқондаги 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг фарғоналиклар 55 очко билан турнир жадвали карвонбошисига айланди;
«Пахтакор» таъқибчи ролида: Дуранг туфайли «шерлар» очколари сонини 53 тага етказиб, 2-ўринда қолди;
«Навбаҳор» совринли ўринда: Наманган клуби 46 очко билан мустаҳкам 3-поғонани эгаллаб турибди.
Изоҳлар 0
…