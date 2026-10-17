«Пахтакор» «Навбаҳор» майдонида очко йўқотиб, пешқадамликни бой берди

·5·Спорт
«Пахтакор» «Навбаҳор» майдонида очко йўқотиб, пешқадамликни бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманганда бўлиб ўтган «Навбаҳор» ва «Пахтакор» учрашуви 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланди.
  • Ушбу натижа «Пахтакор»нинг пешқадамликни қўлдан бой беришига сабаб бўлди, чунки улар 2 очко йўқотиб, 55 очко билан жадвалда биринчи ўринни эгаллаган «Нефтчи»ни қувиб ўта олмади.
  • «Пахтакор»
  • 53 очко билан иккинчи, «Навбаҳор» эса 46 очко билан учинчи ўринни эгаллаб турибди.

Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасидаги энг кутилган ва марказий тўқнашув Наманганда бўлиб ўтди. Маҳаллий «Навбаҳор» жамоаси ўз майдонида чемпионлик учун курашаётган Тошкентнинг «Пахтакор» клубини қабул қилди. Мухлислар билан тўлиб-тошган стадионда кечган кескин ва ҳиссиётларга бой беллашувда 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.

Ушбу натижа чемпионлик пойгасига жиддий таъсир кўрсатди — Тошкент клуби муҳим 2 очкони бой бериб, турнир жадвалида Фарғонанинг «Нефтчи» клубини (55 очко) пешқадамликдан тушира олмади.

Биринчи бўлимдаги ҳисоб ва иккинчи тайм драмаси

Беллашув дастлабки дақиқалардан шиддатли курашлар билан бошланди:

  • Таҳсиннинг голи: Биринчи бўлим якунланиши арафасида, 43-дақиқада «шерлар» ҳимоячиси Заид Таҳсин ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди;

  • Фойдаланилмаган пенальти: Иккинчи бўлимда мувозанатни тиклаш учун ташланган наманганликлар 55-дақиқада 11 метрлик жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бироқ Русланбек Жиянов пенальтини аниқ ижро эта олмади;

  • Ҳамралиевнинг жавоби: Босимни тўхтатмаган «лочинлар» барибир ўз мақсадига эришди — 84-дақиқада Муҳаммадқодир Ҳамралиев рақиб дарвозасини ишғол этиб, якуний 1:1 ҳисобини ўрнатди.

Ўйин баённомаси:

Суперлига. 24-тур

«Навбаҳор» — «Пахтакор» 1:1

Голлар: Муҳаммадқодир Ҳамралиев (84) — Заид Таҳсин (43).

Амалга оширилмаган пенальти: Русланбек Жиянов (55).

  • «Навбаҳор»: 1. Ўткир Юсупов, 4. Исломбек Маматказин, 5. Дилшоджон Комилов (22. Умар Адҳамзода, 46), 6. Шоҳрухбек Абдураҳмонов (17. Муҳаммадали Ғиёсов, 67), 7. Русланбек Жиянов, 8. Диёр Холматов, 11. Ҳусайн Норчаев (28. Жоэль Кожо, 67), 13. Опейеми Тейди Бенжамин, 23. Ваня Илич (30. Жасурбек Жалолиддинов, 63), 34. Георгий Жгереная, 55. Муҳаммадқодир Ҳамралиев.

  • «Пахтакор»: 12. Владимир Назаров, 4. Заид Таҳсин, 8. Дилшод Саитов (22. Муҳаммад-Бобур Каримов, 82), 10. Акмал Мозговой, 17. Достонбек Ҳамдамов (21. Башар Ресан, 66), 23. Абдурауф Бўриев, 27. Сардор Собирхўжаев, 34. Шерзод Насруллаев, 50. Фламарион, 55. Муҳаммадрасул Абдумажидов, 90. Чинеду Стефен (29. Айман Ҳуссейн, 66).

Турнир жадвали: Олтин медаль тақдири очиқ қолмоқда

24-турдан кейинги ҳолат Суперлигада сўнгги турлар янада қайноқ ўтишини кафолатламоқда:

  • «Нефтчи» яккапешқадам: Қўқондаги 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг фарғоналиклар 55 очко билан турнир жадвали карвонбошисига айланди;

  • «Пахтакор» таъқибчи ролида: Дуранг туфайли «шерлар» очколари сонини 53 тага етказиб, 2-ўринда қолди;

  • «Навбаҳор» совринли ўринда: Наманган клуби 46 очко билан мустаҳкам 3-поғонани эгаллаб турибди.

НавбаҳорПахтакорНаманганЎзбекистон Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...11 октябр 19:33“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар30 сентябр 12:57«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди«Навбаҳор» миллий жамоа футболчисини «Пахтакор»дан олди10 август 22:18Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирди18 сентябр 05:5310 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг20 сентябр 08:53Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...