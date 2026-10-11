ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Олмалиқда ОКМК ва «Навбаҳор» ўртасидаги Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури учрашуви 2:2 ҳисобидаги драматик дуранг билан якунланди.
- Асосий вақтга қўшиб берилган дақиқаларда иккала жамоа ҳам ғалаба учун курашди, «Навбаҳор»
- 90+14-дақиқада пеналтидан ҳисобни тенглаштирди.
- Ушбу натижа «Навбаҳор»ни 45 очко билан 3-ўринда, ОКМК эса 36 очко билан 6-поғонада қолдирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида мухлислар мавсумнинг энг эҳтиросли, асабий ва кутилмаган воқеаларга бой баҳсларидан бирига гувоҳ бўлишди. Олмалиқнинг ОКМК жамоаси ўз майдонида Наманганнинг «Навбаҳор» клубини қабул қилди. Учрашув 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган бўлса-да, асосий вақтга қўшиб берилган дақиқалар ҳақиқий футбол триллерига айланиб кетди.
Иккала жамоа ҳам турнир жадвалидаги муҳим очколар учун нақ 104-дақиқагача муросасиз кураш олиб борди.
Асосий вақтдаги зарбалар: Ғалаба қўлдан-қўлга ўтди
Мезбонлар учрашувни ўта фаол бошлаб, дастлабки дақиқаларданоқ ҳисобни очди:
Тезкор гол: Ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ Аҳмадулло Муқумжонов олмалиқликларни олдинга олиб чиқди — 1:0;
Мувозанатнинг тикланиши: Меҳмонлар ташаббусни ўз қўлига олишга интилди ва 40-дақиқада Ислом Маматказин муҳим гол уриб, мувозанатни тиклади;
Яна ОКМК устунлиги: Иккинчи бўлимнинг 68-дақиқасида Нодир Абдураззоқов мезбонларнинг иккинчи тўпини киритиб, «Навбаҳор»ни яна қувиб етувчи ролига тушириб қўйди.
Финал драмаси: Қизил карточкалар ва қўшиб берилган дақиқалардаги 2 та пенальти
Асосий вақтнинг сўнгги дақиқалари ва ҳакам томонидан қўшиб берилган вақт нафақат майдонда, балки мураббийлар ўриндиғида ҳам ҳис-туйғуларни чўққига олиб чиқди:
Биринчи четлатиш: 87-дақиқада ОКМК ҳимоячиси Абубакр Ризо Турдиалиев қизил карточка олиб, мезбонларни озчиликда қолдирди;
90+5-дақиқадаги пенальти фожиаси: «Навбаҳор»га мувозанатни тиклаш учун пенальти белгиланди, аммо тўп олдига келган легионер Ваня Илич 11 метрлик жарима зарбасини голга айлантира олмади;
Тимур Кападзенинг четлатилиши: 90+7-дақиқада ҳакам қарорларига нисбатан кескин эътирозлари ва ҳиссиётлари учун «Навбаҳор» бош мураббийи Тимур Кападзе тўғридан-тўғри қизил карточка билан майдондан четлатилди;
90+14-дақиқадаги нажот: Қўшиб берилган 14-дақиқада ОКМК дарвозаси томон иккинчи бор пенальти белгиланди. Бу сафар зарбани совуққонлик билан ижро этган Шоҳруҳ Абдураҳмонов ҳисобни тенглаштириб, наманганликларни мағлубиятдан қутқариб қолди — 2:2.
Мусобақа жадвалидаги ҳолат
Мазкур муросасиз дурангдан сўнг клубларнинг турнир жадвалидаги мавқейи қуйидагича кўриниш олди:
«Навбаҳор» (3-ўрин): Наманганликлар ўз очколари сонини 45 тага етказиб, чемпионатнинг кучли учлигидаги ўрнини сақлаб қолди;
ОКМК (6-ўрин): Ғалабани сўнгги лаҳзаларда қўлдан чиқарган олмалиқликлар 36 очко билан 6-поғонада қолди.
Олмалиқдаги ушбу тўқнашув жорий мавсум Суперлигасидаги интрига ва муросасизлик нақадар юқори эканини яна бир бор намойиш этди.
Изоҳлар 0
…