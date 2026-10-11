ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...

·63·Спорт
ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олмалиқда ОКМК ва «Навбаҳор» ўртасидаги Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури учрашуви 2:2 ҳисобидаги драматик дуранг билан якунланди.
  • Асосий вақтга қўшиб берилган дақиқаларда иккала жамоа ҳам ғалаба учун курашди, «Навбаҳор»
  • 90+14-дақиқада пеналтидан ҳисобни тенглаштирди.
  • Ушбу натижа «Навбаҳор»ни 45 очко билан 3-ўринда, ОКМК эса 36 очко билан 6-поғонада қолдирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида мухлислар мавсумнинг энг эҳтиросли, асабий ва кутилмаган воқеаларга бой баҳсларидан бирига гувоҳ бўлишди. Олмалиқнинг ОКМК жамоаси ўз майдонида Наманганнинг «Навбаҳор» клубини қабул қилди. Учрашув 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган бўлса-да, асосий вақтга қўшиб берилган дақиқалар ҳақиқий футбол триллерига айланиб кетди.

Иккала жамоа ҳам турнир жадвалидаги муҳим очколар учун нақ 104-дақиқагача муросасиз кураш олиб борди.

Асосий вақтдаги зарбалар: Ғалаба қўлдан-қўлга ўтди

Мезбонлар учрашувни ўта фаол бошлаб, дастлабки дақиқаларданоқ ҳисобни очди:

  • Тезкор гол: Ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ Аҳмадулло Муқумжонов олмалиқликларни олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • Мувозанатнинг тикланиши: Меҳмонлар ташаббусни ўз қўлига олишга интилди ва 40-дақиқада Ислом Маматказин муҳим гол уриб, мувозанатни тиклади;

  • Яна ОКМК устунлиги: Иккинчи бўлимнинг 68-дақиқасида Нодир Абдураззоқов мезбонларнинг иккинчи тўпини киритиб, «Навбаҳор»ни яна қувиб етувчи ролига тушириб қўйди.

Финал драмаси: Қизил карточкалар ва қўшиб берилган дақиқалардаги 2 та пенальти

Асосий вақтнинг сўнгги дақиқалари ва ҳакам томонидан қўшиб берилган вақт нафақат майдонда, балки мураббийлар ўриндиғида ҳам ҳис-туйғуларни чўққига олиб чиқди:

  • Биринчи четлатиш: 87-дақиқада ОКМК ҳимоячиси Абубакр Ризо Турдиалиев қизил карточка олиб, мезбонларни озчиликда қолдирди;

  • 90+5-дақиқадаги пенальти фожиаси: «Навбаҳор»га мувозанатни тиклаш учун пенальти белгиланди, аммо тўп олдига келган легионер Ваня Илич 11 метрлик жарима зарбасини голга айлантира олмади;

  • Тимур Кападзенинг четлатилиши: 90+7-дақиқада ҳакам қарорларига нисбатан кескин эътирозлари ва ҳиссиётлари учун «Навбаҳор» бош мураббийи Тимур Кападзе тўғридан-тўғри қизил карточка билан майдондан четлатилди;

  • 90+14-дақиқадаги нажот: Қўшиб берилган 14-дақиқада ОКМК дарвозаси томон иккинчи бор пенальти белгиланди. Бу сафар зарбани совуққонлик билан ижро этган Шоҳруҳ Абдураҳмонов ҳисобни тенглаштириб, наманганликларни мағлубиятдан қутқариб қолди — 2:2.

Мусобақа жадвалидаги ҳолат

Мазкур муросасиз дурангдан сўнг клубларнинг турнир жадвалидаги мавқейи қуйидагича кўриниш олди:

  • «Навбаҳор» (3-ўрин): Наманганликлар ўз очколари сонини 45 тага етказиб, чемпионатнинг кучли учлигидаги ўрнини сақлаб қолди;

  • ОКМК (6-ўрин): Ғалабани сўнгги лаҳзаларда қўлдан чиқарган олмалиқликлар 36 очко билан 6-поғонада қолди.

Олмалиқдаги ушбу тўқнашув жорий мавсум Суперлигасидаги интрига ва муросасизлик нақадар юқори эканини яна бир бор намойиш этди.

ОКМКНавбаҳорНаманганЎзбекистон Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар30 сентябр 12:57Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»10 сентябр 06:49Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиОлмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритди9 сентябр 20:29Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирди18 сентябр 05:53Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди11 сентябр 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди