Темур Кападзе дербидаги ғалаба, трансферлар ва тақвим муаммолари ҳақида гапирди

·27·Спорт
Темур Кападзе дербидаги ғалаба, трансферлар ва тақвим муаммолари ҳақида гапирди

Ўзбекистон Суперлигаси доирасидаги принципиал Фарғона водийси дербисида «Андижон»ни 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратган «Навбаҳор» турнир жадвалининг 3-поғонасидаги ўрнини мустаҳкамлаб олди. Учрашув якунлангач, наманганликлар бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, муросасиз кечган баҳс таассуротлари, мухлислар меҳри, келаси мавсум трансфер режалари ҳамда клублар дуч келаётган оғир тақвим муаммолари юзасидан атрофлича фикр билдирди.

«Наманганда мухлислар ишончини қозониш — катта бахт»

Мураббий дастлаб жамоа аъзолари ва мухлисларни муҳим ғалаба билан қутлаб, стадиондаги ўзига хос муҳитга тўхталди:

«Бутун “Навбаҳор” жамоасини, ажойиб мухлисларимизни ғалаба билан табриклайман. Дерби ҳар доим қийин ва принципиал кечишини билардик. Эртароқ гол уриб, масалани ҳал қилиш имкониятимиз бор эди, аммо энг асосийси — 3 очкони қўлга киритдик.

Наманганда мухлислар номимни олқишлаб ҳайқириши, албатта, жуда ёқимли. Мураббийлик касби шундай: ютсангиз кўкларга кўтаришади, ютқазсангиз… Ҳар бир мураббийга мухлисларни мана шундай хурсанд қилиш насиб этсин. Биз ҳам майдондаги фидокорона меҳнатимиз билан уларга жавоб қайтаришга интиляпмиз».

«Андижон»дан янги ўйинчилар келадими? Келаси мавсум режалари

Келгуси йил учун таркибни кучайтириш ва трансфер бозоридаги ҳаракатлар борасида Кападзе қуйидагиларни ошкор қилди:

  • Ишлар аллақачон бошланган: Айрим футболчиларнинг амалдаги шартномаси тугамоқда, кимдир кетиши мумкин, шу сабабли келаси мавсум режалари устида иш олиб борилмоқда;

  • «Андижон»даги номзодлар: «“Андижон”да ҳақиқатан ҳам жуда яхши ва маҳоратли футболчилар бор. Мавсум бошидаёқ улар орасидан айримларини кузатгандик, эҳтимолий номзодлар рўйхати шакллантирилган. Вақти келганда танлов қиламиз, чунки ҳар бир кучли жамоага сифатли ўйинчилар зарур».

Икки фронтдаги кураш ва миллий жамоа ортидан келувчи «бош оғриғи»

«Навбаҳор» нафақат Суперлига медаллари, балки Ўзбекистон Кубоги учун ҳам охиригача курашади. Бироқ мутахассис олдинда турган тиғиз тақвим масаласида жиддий ташвиш билдирди:

  • Максимал мақсад: «Иккала мусобақада ҳам охиригача майдонга тушамиз. Бизда танлов бўлмайди, ҳар бир баҳсга максимал тарзда фақат ғалаба учун чиқамиз»;

  • Тақвимдаги ноқулайлик ва чарчоқ: «Бизни ўйлантираётган катта жиҳат — миллий жамоа тақвими. Олдинда бир турдан сўнг йиғин бошланади. Миллий жамоа 17-санада сафарда ўйнайди. 18-куни чарчаб қайтиб келган футболчилар билан атиги бир кунлик машғулот ўтказиб, 20-куни ўз майдонимизда “Нефтчи”га қарши водий дербисида майдонга тушишимиз керак. Устига-устак, бу ўйиндан сўнг дарҳол ҳал қилувчи Кубок баҳси белгиланган»;

  • Ритмни йўқотиш хавфи: «Айрим ўйинчилар йиғинда ўйин амалиётисиз қолиб, тонусни йўқотиши мумкин. Бу барча клуб мураббийлари учун катта бош оғриғи. Шунга қарамай, миллий жамоа манфаати биз учун ҳамиша устувор бўлиб қолади. Уларга омад тилаб, ўз йўлимизда давом этамиз».

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Темур Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба ва ҳакамлик ҳақида гапирдиТемур Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба ва ҳакамлик ҳақида гапирди22 август 06:59Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очди12 сентябр 06:08Темур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирдиТемур Кападзе кечаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва чемпионлик пойгаси ҳақида очиқ гапирди18 сентябр 05:53«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди21 сентябр 06:333 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?3 кундан сўнг «Насаф» синови: «Машъал» мағлуб этилгач, Темур Кападзе нималарни очиқлади?26 август 23:20Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиТемур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилди3 сентябр 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози