Темур Кападзе дербидаги ғалаба, трансферлар ва тақвим муаммолари ҳақида гапирди
Ўзбекистон Суперлигаси доирасидаги принципиал Фарғона водийси дербисида «Андижон»ни 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратган «Навбаҳор» турнир жадвалининг 3-поғонасидаги ўрнини мустаҳкамлаб олди. Учрашув якунлангач, наманганликлар бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, муросасиз кечган баҳс таассуротлари, мухлислар меҳри, келаси мавсум трансфер режалари ҳамда клублар дуч келаётган оғир тақвим муаммолари юзасидан атрофлича фикр билдирди.
«Наманганда мухлислар ишончини қозониш — катта бахт»
Мураббий дастлаб жамоа аъзолари ва мухлисларни муҳим ғалаба билан қутлаб, стадиондаги ўзига хос муҳитга тўхталди:
«Бутун “Навбаҳор” жамоасини, ажойиб мухлисларимизни ғалаба билан табриклайман. Дерби ҳар доим қийин ва принципиал кечишини билардик. Эртароқ гол уриб, масалани ҳал қилиш имкониятимиз бор эди, аммо энг асосийси — 3 очкони қўлга киритдик.
Наманганда мухлислар номимни олқишлаб ҳайқириши, албатта, жуда ёқимли. Мураббийлик касби шундай: ютсангиз кўкларга кўтаришади, ютқазсангиз… Ҳар бир мураббийга мухлисларни мана шундай хурсанд қилиш насиб этсин. Биз ҳам майдондаги фидокорона меҳнатимиз билан уларга жавоб қайтаришга интиляпмиз».
«Андижон»дан янги ўйинчилар келадими? Келаси мавсум режалари
Келгуси йил учун таркибни кучайтириш ва трансфер бозоридаги ҳаракатлар борасида Кападзе қуйидагиларни ошкор қилди:
Ишлар аллақачон бошланган: Айрим футболчиларнинг амалдаги шартномаси тугамоқда, кимдир кетиши мумкин, шу сабабли келаси мавсум режалари устида иш олиб борилмоқда;
«Андижон»даги номзодлар: «“Андижон”да ҳақиқатан ҳам жуда яхши ва маҳоратли футболчилар бор. Мавсум бошидаёқ улар орасидан айримларини кузатгандик, эҳтимолий номзодлар рўйхати шакллантирилган. Вақти келганда танлов қиламиз, чунки ҳар бир кучли жамоага сифатли ўйинчилар зарур».
Икки фронтдаги кураш ва миллий жамоа ортидан келувчи «бош оғриғи»
«Навбаҳор» нафақат Суперлига медаллари, балки Ўзбекистон Кубоги учун ҳам охиригача курашади. Бироқ мутахассис олдинда турган тиғиз тақвим масаласида жиддий ташвиш билдирди:
Максимал мақсад: «Иккала мусобақада ҳам охиригача майдонга тушамиз. Бизда танлов бўлмайди, ҳар бир баҳсга максимал тарзда фақат ғалаба учун чиқамиз»;
Тақвимдаги ноқулайлик ва чарчоқ: «Бизни ўйлантираётган катта жиҳат — миллий жамоа тақвими. Олдинда бир турдан сўнг йиғин бошланади. Миллий жамоа 17-санада сафарда ўйнайди. 18-куни чарчаб қайтиб келган футболчилар билан атиги бир кунлик машғулот ўтказиб, 20-куни ўз майдонимизда “Нефтчи”га қарши водий дербисида майдонга тушишимиз керак. Устига-устак, бу ўйиндан сўнг дарҳол ҳал қилувчи Кубок баҳси белгиланган»;
Ритмни йўқотиш хавфи: «Айрим ўйинчилар йиғинда ўйин амалиётисиз қолиб, тонусни йўқотиши мумкин. Бу барча клуб мураббийлари учун катта бош оғриғи. Шунга қарамай, миллий жамоа манфаати биз учун ҳамиша устувор бўлиб қолади. Уларга омад тилаб, ўз йўлимизда давом этамиз».
Изоҳлар 0
…