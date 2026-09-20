10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Пахтакор» сафарда «Машъал» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди, аммо ўйиннинг 10-дақиқасидаёқ ҳимоячиси қизил карточка олиб майдондан четлатилди.
- Бош мураббий Камолиддин Тожиевнинг айтишича, бу ҳолат жамоанинг ўйин режасини бузган бўлса-да, футболчиларни руҳий жиҳатдан уйғотиб, иккинчи бўлимда ирода кўрсатишга мажбур қилган.
- Ойбек Бозоровнинг захирада қолаётгани эса тактика эмас, балки жароҳатдан тўлиқ тузалмагани билан боғлиқ.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида амалдаги вице-пешқадам ва чемпионликка асосий даъвогарлардан бири бўлган «Пахтакор» сафарда турнир аутсайдери — «Машъал» меҳмони бўлиб, ҳақиқий иродали ва асабий ғалабани қўлга киритди (2:1). Учрашув тошкентликлар учун даҳшатли бошланди: баҳснинг бор-йўғи 10-дақиқасидаёқ ҳимоячи тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдондан четлатилди. 80 дақиқадан ортиқ вақт давомида бир киши кам бўлиб тўп сурган пойтахтликлар иккинчи бўлимда характер кўрсатиб, Муборакдан олтинга тенг уч очкони олиб қайтишди.
Баҳсдан кейинги матбуот анжуманида жамоа бош мураббийи Камолиддин Тожиев учрашув таассуротлари, ОЧЛдаги «Ал Аҳли»га қарши оғир сафардан кейинги чарчоқ, 10 киши бўлиб қолиш режаларни қандай бузгани, Ойбек Бозоровнинг захирада қолаётгани асл сабаби ва тошкентликларнинг Ироқдаги трансляциялари ҳақида батафсил тўхталиб ўтди.
Хўш, 4 очколик аутсайдер қаршисида чемпионлик даъвогари нима учун бу қадар қийналди ва Тожиевнинг шогирдлари бундай оғир тақвимда олтин медаллар пойгасини қандай якунламоқчи?
«Қизил карточка ва иродали ғалаба»: Камолиддин Тожиевнинг баёнотлари
Матбуот анжуманида мураббий томонидан очиқланган асосий фикрлар:
10-дақиқадаги шок ва режаларнинг бузилиши: Бош мураббий илк дақиқалардаги четлатиш жамоанинг бутун ўйин режасини чил-парчин қилганини, аммо айнан шу ҳолат футболчиларни руҳий жиҳатдан «уйғотиб», иккинчи бўлимда ирода кўрсатишга мажбур қилганини таъкидлади;
ОЧЛ чарчоғи ва тиғиз тақвим: «Ал Аҳли»га қарши ўйиндан кейинги узоқ йўл ва тикланиш учун бор-йўғи икки кун вақт бўлгани ўйиннинг сифатига сезиларли таъсир кўрсатди;
«Машъал»нинг курашувчанлиги: Рақиб бор-йўғи 4 очко билан жадвалнинг энг қуйи поғонасида бораётган ёш таркиб бўлса-да, «Пахтакор»га қарши 200 фоиз куч билан кураш олиб боргани эътироф этилди;
Ойбек Бозоров ҳолати: «Насаф»нинг собиқ юлдузининг захирада қолаётгани тактика эмас, балки жароҳат билан боғлиқлиги, футболчи қайта шикастланмаслиги учун эҳтиёт қилинаётгани маълум қилинди;
Ироқдаги қизиқишлар: «Шерлар» сафидаги Ироқ терма жамоаси аъзолари ва трансляциялар ҳақида тўхталар экан, мураббий ҳозирча ўзбек футболчиларига расмий трансфер таклифлари тушмаганини билдирди.
Суперлига 22-тури: «Машъал» — «Пахтакор» тўқнашуви қайдномаси
Муборакда кечган драматик қарама-қаршиликнинг расмий фактлари:
Кўрсаткичлар
«Машъал» (Муборак)
«Пахтакор» (Тошкент)
Якуний ҳисоб
1
2
Муҳим воқеалар
Ёш таркибнинг 1 та голи ва фаол ҳужумлари
10' Ҳимоячи четлатилиши (қизил карточка), иродали ғалаба
Жадвалдаги ҳолат
4 очко (Яққол аутсайдер, 14-ўрин)
1-ўрин (Чемпионлик пойгасидаги таъқиб)
Жисмоний ҳолат
Стандарт ҳафталик тайёргарлик
ОЧЛ («Ал Аҳли»)дан кейинги 2 кунлик тикланиш
Тактик таҳлил: Экспертлар «Пахтакор»нинг маҳорати ҳақида
Ўзбек футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг ўйин бўйича хулосалари:
Чемпионлик характери: 10 киши бўлиб, сафарда ва оғир чарчоқ ҳолатида 3 очкони тортиб олиш — «Пахтакор»нинг тажрибаси ва чемпионлик менталитети юқори эканидан далолат беради;
Бошқарувдаги тезкор реакция: Тожиев биринчи бўлимдаги сусткашликни кўриб, танаффусда жамоа схемасини бир киши кам ҳолатда қарши ҳужумларга ва стандартларга мослаштира олди;
Бозоровнинг қайтиши кутилмоқда: Ойбек Бозоровнинг тўлиқ тикланиши кейинги турларда «Пахтакор»нинг қанот ҳужумларига қўшимча тезлик ва креативлик олиб келади;
Олтин медаллар пойгаси: Рақобатчилар хато қилмаётган бир паллада Муборакдаги мана шундай «хунук, аммо олтинга тенг» ғалабалар якунда мавсум тақдирини ҳал қилувчи асосий фактор бўлади.
Камолиддин Тожиев шогирдлари энг оғир синовдан муваффақиятли ўтиб, чемпионлик курашида муҳим бўлган 3 очкони ўз ғазнасига қўшиб қўйди.
Сизнингча, «Пахтакор»нинг 10 киши бўлиб аутсайдер устидан зўрға қозонган ғалабаси жамоанинг иродасидан даракми ёки ОЧЛдаги оғир тақвим оқибатидаги инқироз белгисими? Ойбек Бозоров тўлиқ тузалгач, «шерлар»нинг асосий етакчисига айлана оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг ушбу драматик тўқнашуви таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…