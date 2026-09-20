10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг

·34·Спорт
10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Пахтакор» сафарда «Машъал» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди, аммо ўйиннинг 10-дақиқасидаёқ ҳимоячиси қизил карточка олиб майдондан четлатилди.
  • Бош мураббий Камолиддин Тожиевнинг айтишича, бу ҳолат жамоанинг ўйин режасини бузган бўлса-да, футболчиларни руҳий жиҳатдан уйғотиб, иккинчи бўлимда ирода кўрсатишга мажбур қилган.
  • Ойбек Бозоровнинг захирада қолаётгани эса тактика эмас, балки жароҳатдан тўлиқ тузалмагани билан боғлиқ.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида амалдаги вице-пешқадам ва чемпионликка асосий даъвогарлардан бири бўлган «Пахтакор» сафарда турнир аутсайдери — «Машъал» меҳмони бўлиб, ҳақиқий иродали ва асабий ғалабани қўлга киритди (2:1). Учрашув тошкентликлар учун даҳшатли бошланди: баҳснинг бор-йўғи 10-дақиқасидаёқ ҳимоячи тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдондан четлатилди. 80 дақиқадан ортиқ вақт давомида бир киши кам бўлиб тўп сурган пойтахтликлар иккинчи бўлимда характер кўрсатиб, Муборакдан олтинга тенг уч очкони олиб қайтишди.

Баҳсдан кейинги матбуот анжуманида жамоа бош мураббийи Камолиддин Тожиев учрашув таассуротлари, ОЧЛдаги «Ал Аҳли»га қарши оғир сафардан кейинги чарчоқ, 10 киши бўлиб қолиш режаларни қандай бузгани, Ойбек Бозоровнинг захирада қолаётгани асл сабаби ва тошкентликларнинг Ироқдаги трансляциялари ҳақида батафсил тўхталиб ўтди.

Хўш, 4 очколик аутсайдер қаршисида чемпионлик даъвогари нима учун бу қадар қийналди ва Тожиевнинг шогирдлари бундай оғир тақвимда олтин медаллар пойгасини қандай якунламоқчи?

«Қизил карточка ва иродали ғалаба»: Камолиддин Тожиевнинг баёнотлари

Матбуот анжуманида мураббий томонидан очиқланган асосий фикрлар:

  • 10-дақиқадаги шок ва режаларнинг бузилиши: Бош мураббий илк дақиқалардаги четлатиш жамоанинг бутун ўйин режасини чил-парчин қилганини, аммо айнан шу ҳолат футболчиларни руҳий жиҳатдан «уйғотиб», иккинчи бўлимда ирода кўрсатишга мажбур қилганини таъкидлади;

  • ОЧЛ чарчоғи ва тиғиз тақвим: «Ал Аҳли»га қарши ўйиндан кейинги узоқ йўл ва тикланиш учун бор-йўғи икки кун вақт бўлгани ўйиннинг сифатига сезиларли таъсир кўрсатди;

  • «Машъал»нинг курашувчанлиги: Рақиб бор-йўғи 4 очко билан жадвалнинг энг қуйи поғонасида бораётган ёш таркиб бўлса-да, «Пахтакор»га қарши 200 фоиз куч билан кураш олиб боргани эътироф этилди;

  • Ойбек Бозоров ҳолати: «Насаф»нинг собиқ юлдузининг захирада қолаётгани тактика эмас, балки жароҳат билан боғлиқлиги, футболчи қайта шикастланмаслиги учун эҳтиёт қилинаётгани маълум қилинди;

  • Ироқдаги қизиқишлар: «Шерлар» сафидаги Ироқ терма жамоаси аъзолари ва трансляциялар ҳақида тўхталар экан, мураббий ҳозирча ўзбек футболчиларига расмий трансфер таклифлари тушмаганини билдирди.

Суперлига 22-тури: «Машъал» — «Пахтакор» тўқнашуви қайдномаси

Муборакда кечган драматик қарама-қаршиликнинг расмий фактлари:

Кўрсаткичлар

«Машъал» (Муборак)

«Пахтакор» (Тошкент)

Якуний ҳисоб

1

2

Муҳим воқеалар

Ёш таркибнинг 1 та голи ва фаол ҳужумлари

10' Ҳимоячи четлатилиши (қизил карточка), иродали ғалаба

Жадвалдаги ҳолат

4 очко (Яққол аутсайдер, 14-ўрин)

1-ўрин (Чемпионлик пойгасидаги таъқиб)

Жисмоний ҳолат

Стандарт ҳафталик тайёргарлик

ОЧЛ («Ал Аҳли»)дан кейинги 2 кунлик тикланиш

Тактик таҳлил: Экспертлар «Пахтакор»нинг маҳорати ҳақида

Ўзбек футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг ўйин бўйича хулосалари:

  • Чемпионлик характери: 10 киши бўлиб, сафарда ва оғир чарчоқ ҳолатида 3 очкони тортиб олиш — «Пахтакор»нинг тажрибаси ва чемпионлик менталитети юқори эканидан далолат беради;

  • Бошқарувдаги тезкор реакция: Тожиев биринчи бўлимдаги сусткашликни кўриб, танаффусда жамоа схемасини бир киши кам ҳолатда қарши ҳужумларга ва стандартларга мослаштира олди;

  • Бозоровнинг қайтиши кутилмоқда: Ойбек Бозоровнинг тўлиқ тикланиши кейинги турларда «Пахтакор»нинг қанот ҳужумларига қўшимча тезлик ва креативлик олиб келади;

  • Олтин медаллар пойгаси: Рақобатчилар хато қилмаётган бир паллада Муборакдаги мана шундай «хунук, аммо олтинга тенг» ғалабалар якунда мавсум тақдирини ҳал қилувчи асосий фактор бўлади.

Камолиддин Тожиев шогирдлари энг оғир синовдан муваффақиятли ўтиб, чемпионлик курашида муҳим бўлган 3 очкони ўз ғазнасига қўшиб қўйди.

Сизнингча, «Пахтакор»нинг 10 киши бўлиб аутсайдер устидан зўрға қозонган ғалабаси жамоанинг иродасидан даракми ёки ОЧЛдаги оғир тақвим оқибатидаги инқироз белгисими? Ойбек Бозоров тўлиқ тузалгач, «шерлар»нинг асосий етакчисига айлана оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг ушбу драматик тўқнашуви таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

ПахтакорМашъалКамолиддин ТожиевЎзбекистон Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:00«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!Бугун, 08:47Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 08:44«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг