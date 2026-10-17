АС Рома — Женоа: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги АС Рома — Женоа учрашуви 17 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АС Рома бошланғич таркиби: 95. Голлини П., 26. Балерди Л., 9. Кастро С., 15. Де Рон М., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 86. Мора Р., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 18. Суле М.
АС Рома захирадагилари: 68. Арена А., 78. Камара М., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 23. Манчини Дж., 20. Молина Н., 72. Паратичи Л., 7. Пеллегрини Ло., 32. Васкес Льяч Д. С., 43. Уэсли Франса.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Женоа бошланғич таркиби: 1. Бейлоу Ж., 77. Эллертссон М. Э., 92. Эль-Шаарави С., 32. Френдруп М., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Остигард Л., 31. Пучка Д., 22. Васкес Ж., 71. Виафе С.
Женоа захирадагилари: 4. Аморим, 8. Балданзи Т., 16. Драме Ч., 14. Клисис Л., 2. Митай М., 34. Отоа С., 21. Робиньо Жр., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 99. Штольц Ф., 25. Траоре Х. Ж., 85. Ваз М., 9. Витинья.
Женоа бош мураббийи: Де Росси Д.
Изоҳлар 0
…