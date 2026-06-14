Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)
Пойтахтимиздаги муҳташам спорт комплексларидан бирида аралаш жанг санъати бўйича узоқ кутилган, шиддатли ва драмаларга бой «Octagon 87» турнири ўз якунига етди. Энг қайноқ тўқнашувлар ўрин олган мазкур жанг кечасининг марказий жанги (main event) стадионга йиғилган минглаб маҳаллий ва хорижлик ишқибозларни ҳаяжонда ушлаб турди. Сўнгги сонияларгача интрига сақланиб қолган ушбу бош баҳсда ўзбекистонлик таниқли ва маҳоратли спортчи Муҳиддин Мамажонов октагонга чиқиб келди.
Вакилимизга ушбу ўта муҳим беллашувда Тожикистон вакили, жиддий ва хавфли жангчи Фазлиддин Мадраҳимов рақиблик қилди.
Беш раундлик шиддатли жанг ва тўртинчи раунддаги кутилмаган бурилиш
Енгил вазн тоифасидаги нуфузли вақтинчалик чемпионлик камари учун мўлжалланган ушбу марказий баҳс дастлабки сонияларданёқ икки қўшни давлат вакилларининг аёвсиз ва кескин тактик курашлари остида бошланди. Тўлиқ беш раунд давом этиши белгиланган мазкур қасоскор учрашувнинг дастлабки уч раундида спортчилар мухлисларга ҳақиқий матонат ва юқори техника намойиш этишди. Ҳар икки жангчи ҳам камарни қўлга киритиш учун бор кучини ишга солди.
Бироқ, баҳснинг тўртинчи раунди давом этаётган бир паллада октагонда кутилмаган ва нохуш воқеа юз берди. Ҳамюртимиз Муҳиддин Мамажонов тўқнашувларнинг бирида жиддий жароҳат олди. Вазиятни кўздан кечирган шифокорлар ва спортчининг бурчаги мазкур оғир шикастланиш туфайли жангни давом эттириш соғлиқ учун ўта хавфли эканини маълум қилишди. Натижада, вакилимиз баҳсни муддатидан аввал тўхтатишга мажбур бўлди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали «Octagon 87» турнирининг бош марказий жанги тафсилотлари ва қайд этилган якуний натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа бўлиб ўтган шаҳар
Турнирнинг расмий номи
Жанг мақоми (Кечанинг бош воқеаси)
Вакилимиз ва вазн тоифаси
Рақиб спортчи (Давлат)
Жанг якунланган раунд ва сабаб
Якуний расмий қарор
Тошкент
«Octagon 87»
Main Event
(Марказий бош жанг)
Муҳиддин Мамажонов
(Енгил вазн)
Фазлиддин Мадраҳимов
(Тожикистон)
4-раундда,
Кутилмаган жароҳат туфайли
Ф. Мадраҳимов
ғолиб деб топилди
Камар Тожикистонга йўл олди: Олдинда реванш кутилмоқда
Юзага келган ушбу техник ва тиббий вазият сабабли, учрашув ҳакамлари томонидан тожикистонлик Фазлиддин Мадраҳимов расман жанг ғолиби ва енгил вазнда вақтинчалик чемпионлик камари соҳиби деб эълон қилинди. Албатта, бундай кутилмаган мағлубият ўзбек мухлисларини бироз маҳзун қилган бўлса-да, спортчимизнинг октагонда кўрсатган мардлиги ва шижоати олқишларга сазовор бўлди. Экспертларнинг фикрига кўра, Мамажонов жароҳатидан тўлиқ соғайиб қайтганидан сўнг, ушбу икки кучли жангчи ўртасида реванш жанги ташкил этилиши эҳтимоли жуда юқори.
Муҳиддин Мамажоновга тезроқ соғайиб, октагонга янада кучли бўлиб қайрилиб келишини тилаб қоламиз!
Ўзбекистонлик ММА усталарининг халқаро турнирлардаги иштироки, Тошкентдаги қайноқ жанг кечаларидан энг сўнгги репортажлар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…