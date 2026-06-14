Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)

·0·Спорт
Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)

Пойтахтимиздаги муҳташам спорт комплексларидан бирида аралаш жанг санъати бўйича узоқ кутилган, шиддатли ва драмаларга бой «Octagon 87» турнири ўз якунига етди. Энг қайноқ тўқнашувлар ўрин олган мазкур жанг кечасининг марказий жанги (main event) стадионга йиғилган минглаб маҳаллий ва хорижлик ишқибозларни ҳаяжонда ушлаб турди. Сўнгги сонияларгача интрига сақланиб қолган ушбу бош баҳсда ўзбекистонлик таниқли ва маҳоратли спортчи Муҳиддин Мамажонов октагонга чиқиб келди.

Вакилимизга ушбу ўта муҳим беллашувда Тожикистон вакили, жиддий ва хавфли жангчи Фазлиддин Мадраҳимов рақиблик қилди.

Беш раундлик шиддатли жанг ва тўртинчи раунддаги кутилмаган бурилиш

Енгил вазн тоифасидаги нуфузли вақтинчалик чемпионлик камари учун мўлжалланган ушбу марказий баҳс дастлабки сонияларданёқ икки қўшни давлат вакилларининг аёвсиз ва кескин тактик курашлари остида бошланди. Тўлиқ беш раунд давом этиши белгиланган мазкур қасоскор учрашувнинг дастлабки уч раундида спортчилар мухлисларга ҳақиқий матонат ва юқори техника намойиш этишди. Ҳар икки жангчи ҳам камарни қўлга киритиш учун бор кучини ишга солди.

Бироқ, баҳснинг тўртинчи раунди давом этаётган бир паллада октагонда кутилмаган ва нохуш воқеа юз берди. Ҳамюртимиз Муҳиддин Мамажонов тўқнашувларнинг бирида жиддий жароҳат олди. Вазиятни кўздан кечирган шифокорлар ва спортчининг бурчаги мазкур оғир шикастланиш туфайли жангни давом эттириш соғлиқ учун ўта хавфли эканини маълум қилишди. Натижада, вакилимиз баҳсни муддатидан аввал тўхтатишга мажбур бўлди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали «Octagon 87» турнирининг бош марказий жанги тафсилотлари ва қайд этилган якуний натижалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа бўлиб ўтган шаҳар

Турнирнинг расмий номи

Жанг мақоми (Кечанинг бош воқеаси)

Вакилимиз ва вазн тоифаси

Рақиб спортчи (Давлат)

Жанг якунланган раунд ва сабаб

Якуний расмий қарор

Тошкент

«Octagon 87»

Main Event


(Марказий бош жанг)

Муҳиддин Мамажонов


(Енгил вазн)

Фазлиддин Мадраҳимов


(Тожикистон)

4-раундда,


Кутилмаган жароҳат туфайли

Ф. Мадраҳимов


ғолиб деб топилди

Камар Тожикистонга йўл олди: Олдинда реванш кутилмоқда

Юзага келган ушбу техник ва тиббий вазият сабабли, учрашув ҳакамлари томонидан тожикистонлик Фазлиддин Мадраҳимов расман жанг ғолиби ва енгил вазнда вақтинчалик чемпионлик камари соҳиби деб эълон қилинди. Албатта, бундай кутилмаган мағлубият ўзбек мухлисларини бироз маҳзун қилган бўлса-да, спортчимизнинг октагонда кўрсатган мардлиги ва шижоати олқишларга сазовор бўлди. Экспертларнинг фикрига кўра, Мамажонов жароҳатидан тўлиқ соғайиб қайтганидан сўнг, ушбу икки кучли жангчи ўртасида реванш жанги ташкил этилиши эҳтимоли жуда юқори.

Муҳиддин Мамажоновга тезроқ соғайиб, октагонга янада кучли бўлиб қайрилиб келишини тилаб қоламиз!

Ўзбекистонлик ММА усталарининг халқаро турнирлардаги иштироки, Тошкентдаги қайноқ жанг кечаларидан энг сўнгги репортажлар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 06:55Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Бугун, 06:36Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиАвстралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиБугун, 06:15Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Бугун, 06:07Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБугун, 05:43Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиШотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди