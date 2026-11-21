АҚШда нокаут қайд этган Руслан Абдуллаевнинг гонорари эълон қилинди
Ўзбекистонлик мағлубиятсиз боксчи Руслан Абдуллаев АҚШда мексикалик рақибини нокаутга учратиб, чемпионлик камарини сақлаб қолди. Энди унинг ушбу ғалабали жанг учун олган гонорари ҳам маълум бўлди. Расмий маълумотларга кўра, ўзбекистонлик боксчининг шартнома бўйича ҳақи 25 минг долларни ташкил этган. Бу қарийб 300 миллион сўмга тенг.
Абдуллаев АҚШдаги жанг учун 25 минг доллар олган
Ўзбекистонлик профессионал боксчи Руслан Абдуллаев (6–0, 4 КО)нинг Индио шаҳрида (Калифорния, АҚШ) ўтказилган жанг учун гонорари маълум бўлди.
Журналист Дэн Рафаэл Калифорния штати Атлетика комиссияси (CSAC) расмий маълумотларига таяниб, бокс кечасида иштирок этган спортчиларнинг шартнома бўйича гонорарларини эълон қилди.
Унга кўра, Руслан Абдуллаевнинг ушбу жанг учун белгиланган гонорари 25 минг долларни ташкил этган. Бу амалдаги ҳисоб-китобга кўра, тахминан 300 миллион сўмга тўғри келади.
Ўзбекистонлик боксчининг рақиби — мексикалик Хуан Меса Ангуло (9–4, 6 КО) эса жанг учун 12 минг доллар олган. Демак, Абдуллаевнинг шартномавий гонорари рақибиникидан икки баравардан кўпроқ бўлган.
Абдуллаев рақибини олтинчи раундда нокаутга учратган
Эслатиб ўтамиз, Руслан Абдуллаев ва Хуан Меса Ангуло ўртасидаги беллашув АҚШнинг Калифорния штати Индио шаҳрида ташкил этилган бокс кечаси доирасида бўлиб ўтган.
Биринчи ярим ўрта вазн тоифасида кечган жанг саккиз раундга мўлжалланган эди. Бироқ ўзбекистонлик боксчи рақибини олтинчи раундда нокаутга учратиб, баҳсни муддатидан олдин якунлади.
Шу тариқа, Абдуллаев профессионал рингдаги олтинчи ғалабасини қўлга киритди. У бу жангда биринчи ярим ўрта вазн тоифасидаги WBA Continental Gold чемпионлик камарини ҳам муваффақиятли ҳимоя қилди.
Бокс кечасида энг катта гонорар кимга берилган?
CSAC маълумотларида Golden Boy промоутерлик компанияси томонидан DAZN платформасида намойиш этилган бокс кечасида иштирок этган бошқа спортчиларнинг гонорарлари ҳам келтирилган.
Улар орасида энг катта ҳақни Gabriela Fundora олган — 240 минг доллар. Amari Jones’нинг гонорари 107,5 минг доллар, Jasmina Zapotoczna’ники эса 50 минг долларни ташкил этган.
Қуйида бокс кечасида иштирок этган спортчиларнинг шартнома бўйича гонорарлари келтирилган:
Боксчи
Гонорар
Gabriela Fundora
$240 000
Amari Jones
$107 500
Jasmina Zapotoczna
$50 000
DeAundre Pettus
$37 500
Руслан Абдуллаев
$25 000
Cayden Griffiths
$20 000
Victor Morales
$20 000
Rashib Valadez
$18 000
Manuel Flores
$15 000
Хуан Меса Ангуло
$12 000
Javier Meza
$12 000
Joel Iriarte
$10 000
Jean Rivera
$10 000
Demler Zamora
$10 000
Amir Anderson
$10 000
David Lopez
$9 000
Darvin Galeano
$8 000
Daniel Buciuc
$8 000
Leonardo Sanchez
$8 000
Sebastian Mitry
$6 000
Anthony Alvarado
$6 000
Alan Ayala
$6 000
Ruben Garcia
$5 000
Jonathan Figueroa
$5 000
Шуни таъкидлаш керакки, эълон қилинган суммалар боксчиларнинг шартнома бўйича гонорарларидир. Уларга қўшимча мукофотлар, солиқлар, менежер ва промоутерлар улуши киритилгани ҳақида маълумот берилмаган.
Руслан Абдуллаев учун эса АҚШдаги навбатдаги ғалаба нафақат чемпионлик камарини ҳимоя қилиш, балки профессионал боксдаги мағлубиятсиз фаолиятини давом эттириш билан ҳам аҳамиятли бўлди.
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