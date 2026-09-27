Тошкентда қақшатқич реванш: Муҳиддин Мамажонов Магомед Салиевни таслим этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда ўтган «Мангу 5» турнирида Муҳиддин Мамажонов ярим ўрта вазн тоифасида Магомед Салиевни очколар ҳисобига кўра мағлуб этди.
- Ушбу ғалаба Мамажоновнинг профессионал карерасидаги 10-ютуқ бўлиб, у ўзбек жангчиси Амирхон Алихўжаевнинг Магомед Салиевга қарши ўша мағлубиятига муносиб реваншни таъминлади.
- Мамажоновнинг аниқ ҳужумлари ва тактик устунлиги жанг давомида устунлик қилди, бу эса унинг чемпионлик пойгасидаги ўрнини мустаҳкамлади.
Пойтахт Тошкентда аралаш жанг санъатлари ихлосмандларининг эътиборини тортган навбатдаги катта ММА кечаси — «Mangu 5» турнири якунланди. Мусобақа кардидан ўрин олган энг муросасиз ва кутилган тўқнашувлардан бирида ўзбекистонлик таниқли жангчи Муҳиддин Мамажонов россиялик тажрибали ва хавфли спортчи Магомед Салиевга қарши октагонга кўтарилди. Ярим ўрта вазн тоифасида кечган мазкур принципиал беллашув юқори темп, кучли зарбалар алмашинуви ва совуққон тактик курашлар остида тўлиқ 3 раунд давом этди.
Ҳамюртимизнинг барча жабҳалардаги устунлиги ва аниқ ҳужумлари якунда ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарорида акс этиб, Муҳиддин Мамажонов очколар эвазига ҳақли ва муҳим ғалабани расмийлаштирди. Ушбу ғалаба фақат спорт кўрсаткичи эмас, балки алоҳида рамзий маънога ҳам эга бўлди: Салиев ўз вақтида «Mangu 1» турнирида яна бир ўзбек жангчиси Амирхон Алихўжаевни 1-раунддаёқ оғир нокаутга учратган эди — Мамажонов эса ушбу ноқулай рақибнинг навбатдаги сенсациясига чек қўйиб, юртдошимиз учун муносиб реваншни амалга оширди.
«3 раундлик доминация, 10-ғалаба ва Салиевнинг таслими»: Тўқнашувнинг 5 та асосий нуқтаси
Тошкентдаги принципиал баҳс бўйича энг муҳим расмий маълумотлар ва фактлар:
Мамажоновнинг ёрқин ғалабаси: Ўзбекистонлик спортчи тўлиқ 3 раундлик жанг якунида ҳакамлар қарори билан зафар қучди;
10-ғалаба расмийлашди: Мамажонов профессионал карьерасидаги 13-жангида 10-ғалабасини тантана қилди;
Салиевга қарши реванш эффекти: Вақтида Амирхон Алихўжаевни нокаут қилган россиялик спортчи бу гал ўзбек жангчиси қаршисида ожиз қолди;
Ярим ўрта вазндаги муҳим қадам: Муҳиддин лиганинг чемпионлик пойгасидаги позициясини кескин мустаҳкамлаб олди;
Салиевнинг 5-мағлубияти: Тажрибали россиялик атлет фаолиятидаги 18-жангида бешинчи маротаба мағлубият аламини тотиб кўрди.
Mangu 5: Муҳиддин Мамажонов ва Магомед Салиев тўқнашуви статистикаси
Жангчиларнинг тажрибаси, профессионал рекордлари ва ўзаро баҳс кўрсаткичлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Муҳиддин Мамажонов (Ўзбекистон)
Магомед Салиев (Россия)
Вазн тоифаси ва мақоми
Ярим ўрта вазн тоифаси (Рейтинг жанги)
Ярим ўрта вазн тоифаси (Рейтинг жанги)
Жанг давомийлиги ва формати
Тўлиқ 3 раундлик шиддатли жанг
Тўлиқ 3 раундлик шиддатли жанг
Якуний ҳакамлар қарори
Очколар ҳисобига кўра ғалаба (Ишончли зафар)
Очколар ҳисобига кўра мағлубият
Жангчининг умумий рекорди
13 жанг: 10 ғалаба, 2 мағлубият, 1 дуранг
18 жанг: 13 ғалаба, 5 мағлубият
Mangu лигасидаги тарихи
Маҳаллий мухлисларнинг асосий фаворити
Mangu 1'да А.Алихўжаевни 1-раундда КО қилган
Майдондаги асосий устунлик
Масофани аниқ назорат қилиш ва барқарор зарбалар
Кучли жисмоний босим ва қарши зарбаларга таяниш
ММА ва спорт экспертизаси: Нега бу ғалаба Мамажонов фаолиятида муҳим бурилиш?
Аралаш яккакураш бўйича халқаро экспертлар ва соҳа таҳлилчиларининг хулосалари:
«Салиевнинг оғир зарбаларини зарарсизлантириш»: Россиялик жангчининг агрессив ва нокаутчи эканлиги маълум эди; Мамажонов биринчи сониялардан бошлаб рақибни ўзига яқинлаштирмасдан, оёқ ва қўл зарбалари билан масофа сақлади ва унинг хавфли ҳужумларини беҳудага чиқарди;
Психологик тўсиқни енгиб ўтиш: Амирхон Алихўжаевнинг 1-раундда нокаут бўлганини билган ҳолда бундай рақиб билан тўқнашиш юқори руҳий тайёргарликни талаб қиларди; Муҳиддин баҳс давомида ҳеч қандай шошма-шошарликка йўл қўймай, жанг сценарийсини тўлиқ ўз назоратида ушлаб турди;
Чемпионлик камари сари тўғри йўл: 10 та ғалабалик кўрсаткичга чиқиш Мамажоновни яқин вақт ичида «Mangu» лигасида ярим ўрта вазн чемпионлик камари учун асосий даъвогарга айлантиради.
Сизнингча, Муҳиддин Мамажоновнинг Магомед Салиев устидан қозонган ғалабасида қайси жиҳат энг катта рол ўйнади — аниқ тактиками ёки мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши? Мамажоновнинг кейинги қадами қайси жангчига қарши ва чемпионлик камари учун бўлиши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек ММА устасининг ушбу тарихий зафарини барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…