Тарихий реванш кутилмоқда: Диёра Келдиёрова ва Ута Абе яна тўқнаш келиши мумкин
Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида япониялик афсонавий дзюдочи Ута Абени мағлуб этиб, бутун дунёни ҳайратда қолдирган ўзбекистонлик Олимпиада чемпиони Диёра Келдиёрова яна бир бор ўзининг энг принципиал рақиби билан бир татамида жам бўлади.
Маълум бўлишича, ҳар икки юлдуз 5–6 декабрь кунлари Япония пойтахти Токио шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли «Катта дубулға» (Grand Slam) турнирида иштирок этиш учун расман рўйхатдан ўтган.
Токио татамисидаги интрига ва асосий тафсилотлар
Вазн тоифаси: Ҳар икки атлет аёллар ўртасидаги -52 кг вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб боради.
Принципиал тўқнашув: Ута Абе ўз уйида — Токио мухлислари кўз ўнгида Париж Олимпиадасидаги сенсацион мағлубият учун реванш олишга ҳаракат қилади, Диёра Келдиёрова эса ўз устунлигини яна бир бор исботлаш имкониятига эга бўлади.
Турнир ва иштирокчилар ҳақида қисқача маълумот
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа
Токио «Катта дубулға» (Grand Slam) турнири
Ўтказилиш санаси
5–6 декабрь
Манзил
Токио, Япония
Вазн тоифаси
Аёллар, -52 кг
Асосий юлдузлар
Диёра Келдиёрова — Ута Абе
Сизнингча, агар Диёра Келдиёрова ва Ута Абе Токио татамисида яна тўқнаш келишса, ҳамюртимиз япониялик рақибасини унинг ўз ватанида ҳам мағлуб эта оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек дзюдоси мухлисларига ушбу интизорлик билан кутилаётган янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…