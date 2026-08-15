АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайди
АҚШ футболчилари учун Европадаги янги мавсум клубларидаги натижалар ва терма жамоадаги мавқеини мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан муҳим синов бўлади. Ўтган мавсумда рақибларидан 19 очко фарқи билан чемпион бўлган PSV кетма-кет тўртинчи чемпионлик учун курашмоқда, Рикардо Пепи ва Сергино Дест эса жамоани қийин вазиятдан олиб чиқиши кутилмоқда.
Европа клублар мавсумининг бошланиши ва янги жаҳон чемпионати сиклининг старт олиши билан бир қаторда, Қўшма Штатлар терма жамоаси футболчиларининг халқаро майдондаги иштироки ҳам диққат марказига қайтди. ГОАЛ нашри хабар қилишича, миллий жамоа вакиллари учун бу мавсум ўзларини тўлақонли кўрсатиш ва асосий таркибдан жой олиш учун муҳим синов даври бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Голландия, Шотландия ва Хорватия чемпионатлари аллақачон старт олган бўлиб, яқин кунларда Ла Лига баҳслари ҳам уларга қўшилади. Шундай шароитда АҚШ футболининг етакчи вакиллари янги мавсумда ўз клублари сафида юқори натижалар кўрсатиш ҳамда трансфер бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш вазифасини бажармоқда.
PSV учун янги синов ва Рикардо Пепи масъулиятиЎтган мавсумда рақибларидан 19 очко фарқи билан чемпионликни қўлга киритган PSV жамоаси бу сафар кетма-кет тўртинчи чемпионлик унвони учун курашмоқда. Бироқ, жамоанинг мавсумни дуранг билан бошлагани мутасаддиларни ўйлантириб қўйган эди.
Эарние Стеварт спорт директори лавозимида фаолият юритаётган Эйндховен клуби учун бу давр ўтиш босқичи сифатида ўтмоқда. Малик Тиллман ва Исмаел Сайбари каби етакчиларнинг кетиши, шунингдек, Рикардо Пепи ҳамда Сергино Дест атрофидаги трансфер миш-мишлари жамоага ўз таъсирини кўрсатмай қолмаяпти.
Ҳозирча PSV сафида қолаётган Рикардо Пепи ва Сергино Дест бош мураббий Петер Босз жамоасини инқироздан олиб чиқишда асосий фигураларга айланиши кутилмоқда. Агар улар ўз ўйинини топа олмаса, жамоага босим кескин ортиши аниқ.
Юнус Мусаҳ ва унинг янги имкониятиИталияда ўз ўрнини топишда қийналаётган ва авваллари АҚШ терма жамоасининг муҳим ўйинчиси сифатида эътироф этилган Юнус Мусаҳ ҳам янги мавсумда ўз имкониятларини синовдан ўтказмоқда. Милан клуби сафида у янги бош мураббий қўл остида ўзини кўрсатиш учун яна бир имкониятга эга бўлди.
Пре мавсум ўйинларида мураббийлар ишончини қозонишга интилаётган ярим ҳимоячи Манчестер Юнайтед каби грандларга қарши баҳсларда ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этиши талаб этилади. Бу эса унинг Италиядаги келажагини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири бўлиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, америкалик футболчилар учун Европа яшил майдонларидаги бу мавсум шахсий карерани янги босқичга олиб чиқиш ва терма жамоадаги мавқени мустаҳкамлаш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…