АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайди

·31·Спорт
АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайди
Қисқача

АҚШ футболчилари учун Европадаги янги мавсум клубларидаги натижалар ва терма жамоадаги мавқеини мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан муҳим синов бўлади. Ўтган мавсумда рақибларидан 19 очко фарқи билан чемпион бўлган PSV кетма-кет тўртинчи чемпионлик учун курашмоқда, Рикардо Пепи ва Сергино Дест эса жамоани қийин вазиятдан олиб чиқиши кутилмоқда.

Европа клублар мавсумининг бошланиши ва янги жаҳон чемпионати сиклининг старт олиши билан бир қаторда, Қўшма Штатлар терма жамоаси футболчиларининг халқаро майдондаги иштироки ҳам диққат марказига қайтди. ГОАЛ нашри хабар қилишича, миллий жамоа вакиллари учун бу мавсум ўзларини тўлақонли кўрсатиш ва асосий таркибдан жой олиш учун муҳим синов даври бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Голландия, Шотландия ва Хорватия чемпионатлари аллақачон старт олган бўлиб, яқин кунларда Ла Лига баҳслари ҳам уларга қўшилади. Шундай шароитда АҚШ футболининг етакчи вакиллари янги мавсумда ўз клублари сафида юқори натижалар кўрсатиш ҳамда трансфер бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш вазифасини бажармоқда.

PSV учун янги синов ва Рикардо Пепи масъулияти

Ўтган мавсумда рақибларидан 19 очко фарқи билан чемпионликни қўлга киритган PSV жамоаси бу сафар кетма-кет тўртинчи чемпионлик унвони учун курашмоқда. Бироқ, жамоанинг мавсумни дуранг билан бошлагани мутасаддиларни ўйлантириб қўйган эди.

Эарние Стеварт спорт директори лавозимида фаолият юритаётган Эйндховен клуби учун бу давр ўтиш босқичи сифатида ўтмоқда. Малик Тиллман ва Исмаел Сайбари каби етакчиларнинг кетиши, шунингдек, Рикардо Пепи ҳамда Сергино Дест атрофидаги трансфер миш-мишлари жамоага ўз таъсирини кўрсатмай қолмаяпти.

Ҳозирча PSV сафида қолаётган Рикардо Пепи ва Сергино Дест бош мураббий Петер Босз жамоасини инқироздан олиб чиқишда асосий фигураларга айланиши кутилмоқда. Агар улар ўз ўйинини топа олмаса, жамоага босим кескин ортиши аниқ.

Юнус Мусаҳ ва унинг янги имконияти

Италияда ўз ўрнини топишда қийналаётган ва авваллари АҚШ терма жамоасининг муҳим ўйинчиси сифатида эътироф этилган Юнус Мусаҳ ҳам янги мавсумда ўз имкониятларини синовдан ўтказмоқда. Милан клуби сафида у янги бош мураббий қўл остида ўзини кўрсатиш учун яна бир имкониятга эга бўлди.

Пре мавсум ўйинларида мураббийлар ишончини қозонишга интилаётган ярим ҳимоячи Манчестер Юнайтед каби грандларга қарши баҳсларда ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этиши талаб этилади. Бу эса унинг Италиядаги келажагини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири бўлиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, америкалик футболчилар учун Европа яшил майдонларидаги бу мавсум шахсий карерани янги босқичга олиб чиқиш ва терма жамоадаги мавқени мустаҳкамлаш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Рикардо ПепиЮнус МусаҳPSVМиланАҚШ футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиБугун, 02:59Ханси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаХанси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаБугун, 02:19«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақидаБугун, 00:52Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиКилиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиБугун, 00:46Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Кеча, 23:57Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!Кеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?