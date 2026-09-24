Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?

·7·Спорт
Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ла Лигада сентябр ойининг энг яхши мураббийи совринига «Барселона» устози Ҳанс-Дитер Флик, «Атлетико» бош мураббийи Диего Симеоне ва «Real Betis» мураббийи Мануэль Пеллегрини даъвогар бўлди.
  • Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги «Барселона» сентябрда 4 та ўйинда 4 та ғалаба ва 19 та гол билан энг яхши натижани қайд этди.
  • Мануэль Пеллегрини «Real Betis» билан 4 та ўйинда мағлубияциз серия кўрсатиб, 3 та ғалаба ва 1 та дурангга эришди.

Испания Ла Лигасида сентябрь ойининг қизғин баҳслари якунланар экан, ташкилот раҳбарияти ойнинг энг яхши бош мураббийи (Coach of the Month) совринига якуний уч нафар даъвогар мутахассис номини расман эълон қилди. Ушбу кучли учлик орасида Каталониянинг «Барселона» клуби устози Ҳанс-Дитер Флик ўзининг мислсиз ҳужумкор футболи билан мутлақ фаворит бўлиб турибди: унинг жамоаси ой давомидаги 4 та ўйинда 4 та ғалаба қайд этиб, рақиблар дарвозасига нақ 19 та гол урди (тўплар нисбати — 19:5). Мадриднинг «Атлетико» клуби устози Диего Симеоне эса 3 та ғалаба ва 1 та мағлубият (тўплар нисбати — 9:4) билан иккинчи даъвогарга айланди.

Номзодлар сафини Севильянинг «Реал Бетис» клуби бош мураббийи, тажрибали «Муҳандис» Мануэль Пеллегрини тўлдирди: у ўз жамоаси билан сентябрда мағлубиятсиз серия намойиш этиб, 3 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этди (тўплар нисбати — 5:2). Расмий регламентга кўра, ғолиб номи мухлислар ҳамда махсус экспертлар ҳайъатининг овоз бериш натижаларига асосан аниқланади. Эслатиб ўтамиз, август ойида ушбу нуфузли мукофотга «Алавес» устози Кике Флорес лойиқ кўрилган эди.

Хўш, Ҳанс-Дитер Фликнинг 19 та голлик тўфони унга ой мураббийи совринини муқаррар таъминлайдими ёки Пеллегринининг мағлубиятсиз юриши сенсация ярата оладими?

«Фликдан 19 та гол, Пеллегрини мағлубиятсизлиги ва Симеоне босими»: Мураббийлар пойгасининг 5 та асосий нуқтаси

Ла Лига томонидан эълон қилинган номзодлар ҳақидаги энг муҳим факт ва рақамлар:

  • Фликнинг 100 фоизлик натижаси: Ҳанс-Дитер Флик қўл остида «Барселона» сентябрдаги барча 4 та баҳсда ғалаба қозониб, максимал 12 очко тўплади;

  • Каталонияликлардан голлар ёмғири: «Барса» биргина ой ичида 19 та тўп киритиб (ўртача ҳар ўйинда деярли 5 тадан гол), мутлақ ҳужумкор машинага айланди;

  • Мануэль Пеллегрини енгилмади: «Бетис» мураббийи 4 учрашувда 3 та ғалаба ва 1 та дурангга эришиб, ўз жамоасини етакчилар сафига олиб чиқди;

  • Диего Симеоне кучли учликда: «Атлетико» устози 3 та ишончли ғалаба қайд этиб, 9 та гол фарқи билан курашга қўшилди;

  • Август ойи эгаси бошқа бўлганди: Мавсумнинг илк ойида совринни кутилмаганда «Алавес» бош мураббийи Кике Флорес қўлга киритган эди.

Ла Лига — Сентябрь-2026: Ойнинг энг яхши мураббийи соврини даъвогарлари таққоси

Уч нафар мутахассиснинг сентябрь ойидаги натижалари, самарадорлиги ва тактик кўрсаткичлари таҳлили:

Мураббий ва клуби

Ўтказилган ўйинлар

Ғалаба / Дуранг / Мағлубият

Тўплар нисбати (Голлар)

Тўпланган очколар

Муваффақият фоизи

Ҳанс-Дитер Флик («Барселона»)

4 та ўйин

4 ғалаба, 0 дуранг, 0 мағлубият

19 : 5 (+14)

12 очко (максимал)

100%

Мануэль Пеллегрини («Реал Бетис»)

4 та ўйин

3 ғалаба, 1 дуранг, 0 мағлубият

5 : 2 (+3)

10 очко

83.3%

Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»)

4 та ўйин

3 ғалаба, 0 дуранг, 1 мағлубият

9 : 4 (+5)

9 очко

75%

Кике Флорес («Алавес»)

Август ойи ғолиби

Мукофотнинг амалдаги эгаси

Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Ким Ла Лигада сентябрь ойи совринига энг муносиб?

Испания футболи шарҳловчилари ва экспертларининг хулосалари:

  • Ҳанс-Дитер Фликнинг деконструкция тизими: Немис мутахассиси «Барселона»да немисча темир тартиб ва каталонияча тезкор ҳужумни мукаммал бирлаштирди; 4 та ўйинда 19 та гол уриш — замонавий Ла Лигада камдан-кам учрайдиган фантастик кўрсаткич бўлиб, Флик ҳар жиҳатдан бу ойнинг 1-рақамли фаворити саналади;

  • Мануэль Пеллегринининг прагматик маҳорати: «Бетис» таркиби грандларникидек қиммат бўлмаса-да, «Муҳандис» лақабли чилилик мутахассис ҳимояда мукаммал мувозанат қурди (4 ўйинда атиги 2 та гол ўтказиб юборилди) ва мағлубиятсиз юриш қилди; бу камтарин бюджет билан эришилган катта натижадир;

  • Симеоне ва «Атлетико»нинг барқарорлашуви: Бир мағлубиятга қарамай, Симеоне жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини яхшилади (9 та гол) ва топ-квартетдаги ўрнини мустаҳкамлади; аммо 1 та мағлубият уни Фликдан ортда қолдирмоқда;

  • Овоз бериш жараёни ва мухлислар омили: Мукофот тақдири мухлислар ҳамда профессионал экспертларнинг умумий овозларига боғлиқ; «Барселона»нинг дунё бўйлаб миллионлаб армияси ва кўрсатилган томошабоп футбол Фликнинг ғалаба қозониш эҳтимолини 90 фоиздан юқорига кўтармоқда.

Сентябрь ойи натижалари Ла Лигада мураббийлар ўртасидаги тактик жанглар янги, юқори интенсивлик босқичига чиққанини яққол намоён этди.

Сизнингча, кўрсатилган натижалар ва статистикага қараб ушбу уч даъвогар ичидан ким сентябрь ойининг энг яхши мураббийи совринига ҳақлироқ — 19 та гол урган Ҳанс-Дитер Фликми ёки енгилмаган Мануэль Пеллегриними? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания чемпионатининг ушбу қизиқарли таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Ҳанс-Дитер ФликБарселонаЛа ЛигаСентябрь ойи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди13 сентябр 21:55Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди22 сентябр 23:15Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиЛамин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирди20 сентябр 14:11Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиФермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирди20 сентябр 12:51«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!20 сентябр 11:12«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!20 сентябр 08:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?