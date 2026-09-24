Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ла Лигада сентябр ойининг энг яхши мураббийи совринига «Барселона» устози Ҳанс-Дитер Флик, «Атлетико» бош мураббийи Диего Симеоне ва «Real Betis» мураббийи Мануэль Пеллегрини даъвогар бўлди.
- Ҳанс-Дитер Флик бошчилигидаги «Барселона» сентябрда 4 та ўйинда 4 та ғалаба ва 19 та гол билан энг яхши натижани қайд этди.
- Мануэль Пеллегрини «Real Betis» билан 4 та ўйинда мағлубияциз серия кўрсатиб, 3 та ғалаба ва 1 та дурангга эришди.
Испания Ла Лигасида сентябрь ойининг қизғин баҳслари якунланар экан, ташкилот раҳбарияти ойнинг энг яхши бош мураббийи (Coach of the Month) совринига якуний уч нафар даъвогар мутахассис номини расман эълон қилди. Ушбу кучли учлик орасида Каталониянинг «Барселона» клуби устози Ҳанс-Дитер Флик ўзининг мислсиз ҳужумкор футболи билан мутлақ фаворит бўлиб турибди: унинг жамоаси ой давомидаги 4 та ўйинда 4 та ғалаба қайд этиб, рақиблар дарвозасига нақ 19 та гол урди (тўплар нисбати — 19:5). Мадриднинг «Атлетико» клуби устози Диего Симеоне эса 3 та ғалаба ва 1 та мағлубият (тўплар нисбати — 9:4) билан иккинчи даъвогарга айланди.
Номзодлар сафини Севильянинг «Реал Бетис» клуби бош мураббийи, тажрибали «Муҳандис» Мануэль Пеллегрини тўлдирди: у ўз жамоаси билан сентябрда мағлубиятсиз серия намойиш этиб, 3 та ғалаба ва 1 та дуранг қайд этди (тўплар нисбати — 5:2). Расмий регламентга кўра, ғолиб номи мухлислар ҳамда махсус экспертлар ҳайъатининг овоз бериш натижаларига асосан аниқланади. Эслатиб ўтамиз, август ойида ушбу нуфузли мукофотга «Алавес» устози Кике Флорес лойиқ кўрилган эди.
Хўш, Ҳанс-Дитер Фликнинг 19 та голлик тўфони унга ой мураббийи совринини муқаррар таъминлайдими ёки Пеллегринининг мағлубиятсиз юриши сенсация ярата оладими?
«Фликдан 19 та гол, Пеллегрини мағлубиятсизлиги ва Симеоне босими»: Мураббийлар пойгасининг 5 та асосий нуқтаси
Ла Лига томонидан эълон қилинган номзодлар ҳақидаги энг муҳим факт ва рақамлар:
Фликнинг 100 фоизлик натижаси: Ҳанс-Дитер Флик қўл остида «Барселона» сентябрдаги барча 4 та баҳсда ғалаба қозониб, максимал 12 очко тўплади;
Каталонияликлардан голлар ёмғири: «Барса» биргина ой ичида 19 та тўп киритиб (ўртача ҳар ўйинда деярли 5 тадан гол), мутлақ ҳужумкор машинага айланди;
Мануэль Пеллегрини енгилмади: «Бетис» мураббийи 4 учрашувда 3 та ғалаба ва 1 та дурангга эришиб, ўз жамоасини етакчилар сафига олиб чиқди;
Диего Симеоне кучли учликда: «Атлетико» устози 3 та ишончли ғалаба қайд этиб, 9 та гол фарқи билан курашга қўшилди;
Август ойи эгаси бошқа бўлганди: Мавсумнинг илк ойида совринни кутилмаганда «Алавес» бош мураббийи Кике Флорес қўлга киритган эди.
Ла Лига — Сентябрь-2026: Ойнинг энг яхши мураббийи соврини даъвогарлари таққоси
Уч нафар мутахассиснинг сентябрь ойидаги натижалари, самарадорлиги ва тактик кўрсаткичлари таҳлили:
Мураббий ва клуби
Ўтказилган ўйинлар
Ғалаба / Дуранг / Мағлубият
Тўплар нисбати (Голлар)
Тўпланган очколар
Муваффақият фоизи
Ҳанс-Дитер Флик («Барселона»)
4 та ўйин
4 ғалаба, 0 дуранг, 0 мағлубият
19 : 5 (+14)
12 очко (максимал)
100%
Мануэль Пеллегрини («Реал Бетис»)
4 та ўйин
3 ғалаба, 1 дуранг, 0 мағлубият
5 : 2 (+3)
10 очко
83.3%
Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»)
4 та ўйин
3 ғалаба, 0 дуранг, 1 мағлубият
9 : 4 (+5)
9 очко
75%
Кике Флорес («Алавес»)
—
—
Август ойи ғолиби
—
Мукофотнинг амалдаги эгаси
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Ким Ла Лигада сентябрь ойи совринига энг муносиб?
Испания футболи шарҳловчилари ва экспертларининг хулосалари:
Ҳанс-Дитер Фликнинг деконструкция тизими: Немис мутахассиси «Барселона»да немисча темир тартиб ва каталонияча тезкор ҳужумни мукаммал бирлаштирди; 4 та ўйинда 19 та гол уриш — замонавий Ла Лигада камдан-кам учрайдиган фантастик кўрсаткич бўлиб, Флик ҳар жиҳатдан бу ойнинг 1-рақамли фаворити саналади;
Мануэль Пеллегринининг прагматик маҳорати: «Бетис» таркиби грандларникидек қиммат бўлмаса-да, «Муҳандис» лақабли чилилик мутахассис ҳимояда мукаммал мувозанат қурди (4 ўйинда атиги 2 та гол ўтказиб юборилди) ва мағлубиятсиз юриш қилди; бу камтарин бюджет билан эришилган катта натижадир;
Симеоне ва «Атлетико»нинг барқарорлашуви: Бир мағлубиятга қарамай, Симеоне жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини яхшилади (9 та гол) ва топ-квартетдаги ўрнини мустаҳкамлади; аммо 1 та мағлубият уни Фликдан ортда қолдирмоқда;
Овоз бериш жараёни ва мухлислар омили: Мукофот тақдири мухлислар ҳамда профессионал экспертларнинг умумий овозларига боғлиқ; «Барселона»нинг дунё бўйлаб миллионлаб армияси ва кўрсатилган томошабоп футбол Фликнинг ғалаба қозониш эҳтимолини 90 фоиздан юқорига кўтармоқда.
Сентябрь ойи натижалари Ла Лигада мураббийлар ўртасидаги тактик жанглар янги, юқори интенсивлик босқичига чиққанини яққол намоён этди.
Сизнингча, кўрсатилган натижалар ва статистикага қараб ушбу уч даъвогар ичидан ким сентябрь ойининг энг яхши мураббийи совринига ҳақлироқ — 19 та гол урган Ҳанс-Дитер Фликми ёки енгилмаган Мануэль Пеллегриними? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания чемпионатининг ушбу қизиқарли таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…